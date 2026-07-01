Συναγερμός στην Αμβέρσα: Φωτιά σε δεκαώροφη πολυκατοικία - Αρκετοί νεκροί

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα με πολλούς νεκρούς, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακριβής αριθμός θυμάτων.

Το κτήριο στέγαζε πάνω από 200 ενοίκους και η πυρκαγιά ξεκίνησε στον όγδοο όροφο το πρωί της Τετάρτης.

Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν παράθυρα, πόρτες και κλιματισμό λόγω του καπνού.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από διάφορες περιοχές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν σε επιχειρησιακό συντονισμό.

Βίντεο δείχνουν ανθρώπους να πηδούν από τα μπαλκόνια για να σωθούν, ενώ οι αρχές αναμένουν να δώσουν νεότερη ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στο Βέλγιο, καθώς φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα, με τις πρώτες αναφορές της αστυνομίας να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δεκαώροφο κτήριο κατοικιών το πρωί της Τετάρτης και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, ούτε για τα αίτια της φωτιάς. Ωστόσο, όπως ανέφερε η αστυνομία, το κτήριο στέγαζε περισσότερους από 200 ενοίκους.

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Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στις 9:53 π.μ. τοπική ώρα για μια «φωτιά που βρισκόταν σε εξέλιξη» στον όγδοο όροφο. «Ζητούμε από τους κατοίκους της περιοχής που επηρεάστηκαν από τον καπνό να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους, αν κριθεί απαραίτητο, και να κλείσουν και τον κλιματισμό», σημείωσε η αστυνομία.

«Μόλις φτάσαμε, παρατηρήσαμε πολύ καπνό» δήλωσε η Μαρί Ντε Κλερκ από την πυροσβεστική υπηρεσία της Αμβέρσας στο RTL. «Δεδομένου του μεγέθους του κτηρίου και της σοβαρότητας της πυρκαγιάς, προχωρήσαμε σε επιχειρησιακό συντονισμό» σημείωσε.

Βίντεο που μεταδίδει το RTL δείχνει ανθρώπους να πηδούν από τα μπαλκόνια για να σωθούν.

Hallucinante beelden tonen hoe bewoner ontsnapt aan brand op Linkeroever door via raam naar aanpalend appartement te klimmen https://t.co/srA91TBNFJ pic.twitter.com/K8DTxHv4D2 — HBvL (@hbvl) July 1, 2026

Στο σημείο έσπευσαν αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις από διάφορες περιοχές, οι οποίες επιχειρούν ακόμα για την πλήρη κατάσβεση. Το κτήριο έχει εκκενωθεί πλήρως και οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερη ενημέρωση καθώς συγκεντρώνονται στοιχεία από το σημείο της τραγωδίας.

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