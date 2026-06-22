Φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Ινδία: Πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν

Snapshot Φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Lucknow της Ινδίας προκάλεσε 15 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν από τις φλόγες.

Στο κτίριο στεγαζόταν σχολή κινουμένων σχεδίων, κτηνιατρική κλινική και κατάστημα με ζώα.

Η πυροσβεστική και οι αρχές πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με 14 πυροσβεστικά οχήματα, αλλά 15 άτομα δεν κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι ανακοίνωσε αποζημίωση 200.000 ρουπιών στις οικογένειες των θυμάτων και 50.000 ρουπιών στους τραυματίες. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Lucknow στην Ινδία, αφήνοντας πίσω 15 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Όπως δείχνουν βίντεο από τα κοινωνικά δίκτυα, οι άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα προκειμένου να γλυτώσουν από τις φωτιές. Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται σε πολυσύχναστη περιοχή, ενώ αρκετοί νέοι άνθρωποι και φοιτητές βρίσκονταν μέσα στο κτίριο. Στο κτίριο στεγαζόταν σχολή κινουμένων σχεδίων, μία κτηνιατρική κλινική και ένα κατάστημα με ζώα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα ακόμη, ωστόσο οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα σε όλο το κτίριο, εγκλωβίζοντας τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα. Πανικός και ουρλιαχτά ήταν το μόνο που επικρατούσε, ενώ όσοι μπόρεσαν, πήδηξαν από τα παράθυρα του τριώροφου κτιρίου προκειμένου να σωθούν.

एक और जानलेवा अग्निकांड। अलीगंज, लखनऊ की कोचिंग में आग, 14 स्टूडेंट की मौत हो चुकी है। स्टूडेंट पहली मंजिल से कूद कूद कर जान बचाते नजर आए। करीब 5 और बच्चों के फंसे होने की सूचना है। आग से बचने के लिए बाथरूम में छिपे थे बच्चे।#lucknow #aliganj pic.twitter.com/UuGuym9FKG — Mukesh Mathur (@mukesh1275) June 22, 2026

Ομάδες της πυροσβεστικής, αστυνομικοί και αξιωματούχοι της περιφερειακής διοίκησης έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν μια μαζική επιχείρηση διάσωσης. Δεκατέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός υδραυλικού οχήματος με πλατφόρμα, αναπτύχθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Παράλληλα, έσπασαν έναν τοίχο από την πίσω μεριά του κτιρίου, προκειμένου να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς.

Οι αξιωματούχοι επιχείρησαν τη διάσωση των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα, ωστόσο 15 δεν τα κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το κτίριο. Τουλάχιστον 10 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι, εξέφρασε τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ανακοίνωσε την καταβολή αποζημίωσης ύψους 200.000 ρουπιών στους συγγενείς των νεκρών και 50.000 ρουπιών στους τραυαμτίες.

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