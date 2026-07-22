Πράσινο φως από την Κομισιόν στο mega-deal Paramount και Warner Bros ύψους 110 δισ. δολαρίων

Εγκρίθηκε υπό όρους η εξαγορά από την ΕΕ – «Αγκάθι» η δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ που απειλεί τη συμφωνία με βαριές ρήτρες

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Πράσινο φως από την Κομισιόν στο mega-deal Paramount και Warner Bros ύψους 110 δισ. δολαρίων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε υπό όρους την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance ύψους 110 δισ. δολαρίων, με τη δέσμευση της Paramount να τερματίσει τη συμφωνία διανομής με τη Universal στην Ευρώπη εντός 13 μηνών.
  • Η συμφωνία αντιμετωπίζει δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ από 12 πολιτείες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση θα μειώσει τον ανταγωνισμό στη διανομή ταινιών και καλωδιακής τηλεόρασης.
  • Ομοσπονδιακός δικαστής έχει παγώσει προσωρινά τη συμφωνία για 14 ημέρες, δημιουργώντας οικονομικό ρίσκο λόγω ρήτρας καθυστέρησης 7 εκατ. δολαρίων ημερησίως για την Paramount.
  • Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται νέα δικαστική ακρόαση στις ΗΠΑ που θα αποφασίσει για την τύχη της συμφωνίας μέχρι την κύρια δίκη.
  • Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει παρέμβαση στη συμφωνία για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εκφράζοντας ανησυχίες για τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα ΜΜΕ.
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Υπό όρους εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εξαγορά της Warner Bros. Discovery Inc. από την Paramount Skydance Corp., σε ένα deal-μαμούθ ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η θετική αυτή εξέλιξη από τις ευρωπαϊκές αρχές έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, την ώρα που η συμφωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υψηλού ρίσκου δικαστική διαμάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες που απειλεί την ολοκλήρωσή της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η συμφωνία δεν προκαλεί πλέον ανησυχίες για τον ανταγωνισμό, καθώς η Paramount δεσμεύτηκε να τερματίσει τη μακροχρόνια συμφωνία διανομής που διατηρεί με τη Universal Pictures στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε απέναντι στην ΕΕ, η Paramount διαθέτει διορία 13 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς για να αποχωρήσει από τη συμφωνία με τη Universal. Όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά οι ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ, οι δεσμεύσεις αυτές καλύπτουν πλήρως τις ενστάσεις της Κομισιόν, διασφαλίζοντας ότι οι ταινίες της νέας ενιαίας εταιρείας δεν θα διανέμονται από κοινού με εκείνες της Universal ή της Disney.

Η Paramount είχε σφραγίσει τη συμφωνία τον Φεβρουάριο, επικρατώντας του Netflix έπειτα από μια σκληρή μάχη προσφορών. Ο έλεγχος από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού της ΕΕ αναμενόταν να είναι ένα από τα τελευταία μεγάλα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, μετά και την έγκριση που είχαν δώσει αρχικά οι αμερικανικές αρχές.

Ωστόσο, το τοπίο ανατράπηκε στις 13 Ιουλίου, όταν η Πολιτεία της Καλιφόρνια μαζί με άλλες 11 πολιτείες κατέθεσαν προσφυγή για να μπλοκάρουν τη γιγαντιαία συγχώνευση του Χόλιγουντ. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η ενοποίηση δύο εκ των πέντε μεγαλύτερων στούντιο του κόσμου θα πλήξει τον ανταγωνισμό στη διανομή κινηματογραφικών ταινιών και καλωδιακής τηλεόρασης.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής που εξετάζει την υπόθεση πάγωσε προσωρινά τη συμφωνία για 14 ημέρες, διαγράφοντας τις ελπίδες της Paramount και της Warner Bros. να την ολοκληρώσουν άμεσα. Η καθυστέρηση αυτή συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό ρίσκο, καθώς εάν το deal δεν κλείσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, η Paramount θα υποχρεωθεί να καταβάλλει στους μετόχους της Warner Bros ρήτρα καθυστέρησης ύψους περίπου 7 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα.

Η δικαστική αυτή εμπλοκή έχει προκαλέσει έντονη νευρικότητα στις αγορές. Οι μετοχές της Warner Bros σημειώνουν υποχώρηση, με την ψαλίδα μεταξύ της τρέχουσας τιμής της μετοχής και της προσφοράς των 31 δολαρίων ανά μετοχή της Paramount να διευρύνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, αποτυπώνοντας τις αυξανόμενες αμφιβολίες των επενδυτών.

Η επόμενη κρίσιμη δικαστική ακρόαση στις ΗΠΑ έχει οριστεί για τις αρχές Αυγούστου, οπότε και θα αποφασιστεί εάν η εξαγορά θα παραμείνει «στον πάγο» μέχρι την ολοκλήρωση της κύριας δίκης. Την ίδια ώρα, η συμφωνία αντιμετωπίζει εμπόδια και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο παρέμβασης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με την Υπουργό Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης να εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ.

*Με πληροφορίες από Bloomberg

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