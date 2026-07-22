Το Oruç Reis επέστρεψε στη Μεσόγειο - Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία γύρω από την Κύπρο

Προβληματισμός επικρατεί από την στιγμή που η Τουρκία εξέδωσε Navtex στη Μεσόγειο μέχρι τα τέλη Αυγούστου για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, ο οποίος φιλοδοξεί να προμηθεύει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας.

Έχει γίνει γνωστό ότι το σεισμικό ερευνητικό σκάφος Oruç Reis θα διεξάγει επίσης σεισμικές έρευνες στη Μεσόγειο Θάλασσα κατά μήκος της διαδρομής από την οποία θα διέλθει ο αγωγός, μέχρι τις 30 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι το Oruç Reis έχει συνδεθεί με την παρατεταμένη ελληνοτουρκική κρίση του καλοκαιριού του 2020.

Με το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και ψευδοκράτους στις 10 Ιουλίου, ξεκίνησαν επίσης οι εργασίες για την κατασκευή ενός συστήματος αγωγού φυσικού αερίου που θα φτάνει στο νησί από την Τουρκία.

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι τα 97 χιλιόμετρα της γραμμής μήκους 101 χιλιομέτρων θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τα 4 χιλιόμετρα στην ξηρά, προσθέτοντας ότι η γραμμή, η οποία θα κατασκευαστεί μεταξύ Αναμούρ στη Μερσίνα και Τεκνετζίκ, που βρίσκεται ανατολικά της Κερύνειας, θα σχεδιαστεί ως διπλή γραμμή.

Ο Μπαϊρακτάρ είχε δηλώσει ότι αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή τη μεταφορά φυσικού αερίου που εξάγεται από το νησί στην Τουρκία στο μέλλον και από εκεί στην Ευρώπη.