Λάρισα: Μπουρίνι και χαλαζόπτωση στον Κίσσαβο

Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας της Λάρισας, με χαλαζόπτωση, μπουρίνι και πτώση δέντρου.

Ισχυρό μπουρίνι με χαλαζόπτωση έπληξε τη Σπηλιά Κισσάβου λίγο μετά τις 19:30, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος onlarissa.

Στην περιοχή, ο καιρός είχε παρουσιάσει αστάθεια ήδη από τις πρωινές ώρες, με τα φαινόμενα να εντείνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή έξω από το Αχίλλειο Λάρισας, όπου σημειώθηκε πτώση δέντρου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση πιθανών νέων περιστατικών.

Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε στο Ζάππειο Λάρισας, όπου κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με τέσσερα οχήματα και 10 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Βίντεο από τη χαλαζόπτωση στη Σπηλιά Κισσάβου κατέγραψε ο Νίκος Σελήνης

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