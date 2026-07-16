Φωτιά στη Λάρισα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Διαβάστε επίσης