Φωτιά στη Λάρισα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα.
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