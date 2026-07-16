Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Εργάνη Ροδόπης- Κινητοποίηση εναέριων μέσων πυρόσβεσης

Snapshot Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εργάνη Ροδόπης, με άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, επτά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Στην περιοχή μεταβαίνει ανακριτικό κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο πεδίο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας -Σαπών συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα εξέλιξης της πυρκαγιάς από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ξάνθης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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