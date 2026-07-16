Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Εργάνη Ροδόπης- Κινητοποίηση εναέριων μέσων πυρόσβεσης

Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Μίλτος Τσεκούρας

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Εργάνη Ροδόπης- Κινητοποίηση εναέριων μέσων πυρόσβεσης
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εργάνη Ροδόπης, με άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, επτά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.
  • Στην περιοχή μεταβαίνει ανακριτικό κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.
Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης στη Ροδόπη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο πεδίο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας -Σαπών συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα εξέλιξης της πυρκαγιάς από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ξάνθης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:39ANNOUNCEMENTS

Η UM πραγματοποίησε την 9η ετήσια Impact Day, ανακαλύπτοντας τον «κρυμμένο» Κηφισό και στηρίζοντας τους ανθρώπους που τον προστατεύουν

19:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι πρωταγωνιστές της «Οδύσσειας» του Νόλαν «ραπάρουν» το ομηρικό έπος σε δακτυλικό εξάμετρο - Βίντεο

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα όπως Στενά Ορμούζ: Η Ουκρανία θέλει να κλείσει την θαλάσσια οδό – κλειδί της Ρωσίας

19:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Attica Roots Festival παρουσιάζει τους Χαΐνηδες στην Πλατεία Κοτζιά

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα»: Η απίστευτη απάθεια ενός 18χρονου ενώ χτύπησε με το αυτοκινητό του 84χρονο ηλικιωμένο

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε ζυθοποιία - Η ατάκα για την ήττα της Αγγλίας στο Μουντιάλ

19:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χαμογελαστός ήρθε στην Αθήνα ο Γιαμπουσέλε και αποθεώθηκε!

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Εργάνη Ροδόπης- Κινητοποίηση εναέριων μέσων πυρόσβεσης

19:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Παρακολούθησε αγώνα Μουντιάλ με τον Μικ Τζάγκερ

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Προαγωγή επ' ανδραγαθία για τους 10 στρατιωτικούς - επιζώντες της αποστολής στη Λιβύη το 2023 με την τραγική κατάληξη

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Καρφιά» στο Ισραήλ για τον πόλεμο στο Ιράν – Το ρήγμα εντός των Ρεπουμπλικάνων

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο - Τραυματίστηκε 9χρονη που επέβαινε με τους γονείς της

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώα - Θα είμαι υποψήφια στις εκλογές»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Fly over, ΒΟΑΚ, Ε65, ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα – Δείτε χάρτες

18:37WHAT THE FACT

Χάος σε εστιατόριο στην Αριζόνα: Άγριος καβγάς μπροστά σε δεκάδες πελάτες που είχαν βρει καταφύγιο από την κακοκαιρία– Βίντεο

18:28ΥΓΕΙΑ

Η ηπατική νόσος που μπορεί να εξελιχθεί για χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα

18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα προθεσμία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» από το υπουργείο Ενέργειας

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Στην Παγκόσμια και την Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Ρομποτικής δύο ελληνικές μαθητικές ομάδες

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία – Ουκρανία: Επιτέθηκαν σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Ανέβηκαν οι τιμές στα σιτηρά

17:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε να της κάνει έκπληξη»: Ασύλληπτος ισχυρισμός του δικηγόρου του μποξέρ που ήρθε από την Γερμανία στην Κρήτη και ξυλοκόπησε την πρώην του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος του Μαρμαρά»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

15:07ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά αστυνομική ιδιότητα ενώ είναι υποψήφιος βουλευτής

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Fly over, ΒΟΑΚ, Ε65, ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα – Δείτε χάρτες

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Το παιδί –ιδιοφυΐα της Φλόριντα: Η ασύλληπτη βαθμολογία που ανάγκασε τα σχολεία να αλλάξουν κανόνες

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη ταλαιπωρία: Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου πριν την απογείωση και η πτήση ακυρώθηκε

13:55LIFESTYLE

Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1

18:37WHAT THE FACT

Χάος σε εστιατόριο στην Αριζόνα: Άγριος καβγάς μπροστά σε δεκάδες πελάτες που είχαν βρει καταφύγιο από την κακοκαιρία– Βίντεο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργασιακός μεσαίωνας στην Πάρο: Σερβιτόροι εκτελούν χρέη... οινοχόων μέσα στη θάλασσα

17:50LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το deal με τον ΑΝΤ1

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι

15:58WHAT THE FACT

Έριξαν 120 εκατ. τόνους άμμου στον Ατλαντικό και έχτισαν μια ολόκληρη πόλη

14:32LIFESTYLE

Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται 40αρια από την Κυριακή – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο - Τραυματίστηκε 9χρονη που επέβαινε με τους γονείς της

15:42ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέο χάπι ρίχνει κατακόρυφα την «κακή» χοληστερόλη - Πήρε έγκριση στις ΗΠΑ

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο φόβος του «Λευκού Δωματίου» στο Κονγκό: Εξοργισμένοι συγγενείς επιτέθηκαν σε νοσοκομείο Έμπολα - Έτρεχαν να σωθούν ασθενείς και προσωπικά

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 60χρονη δαγκώθηκε από δηλητηριώδες φίδι δύο μέτρων που μπλέχτηκε στην αλυσίδα του ποδηλάτου της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ