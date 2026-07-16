Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια
Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στα Βίλια του δήμου Μάνδρας Αττικής.
Στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ.
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