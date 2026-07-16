Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στα Βίλια
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή στα Βίλια.
- Στην περιοχή επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 33 οχήματα για τον έλεγχο της φωτιάς.
- Πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.
- Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/07) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Ειδυλλίας στα Βίλια.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30, με τις Aρχές να κινητοποιούνται άμεσα, καθώς πρόκειται για περιοχή με πυκνή βλάστηση.
Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 33 πυροσβεστικά οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί.
Από αέρος συνδράμουν πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.
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