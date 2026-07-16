Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό του Ασπροπύργου το απόγευμα της Πέμπτης.

Εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 47 πυροσβέστες, 19 οχήματα, δύο ελικόπτερα και υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό.

Λίγο πριν τις 20:00, οι αρχές έστειλαν μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχές, με το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων, 19 οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, καθ' όλη τη διαρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης