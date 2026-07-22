Συγκλονίζει ο ηθοποιός William Shatner για την διάγνωση του ίδιου και της κόρης του με καρκίνο

Ο William Shatner και η κόρη του, Melanie Shatner Gretsch, αποκάλυψαν ότι έδωσαν ταυτόχρονα μάχη με καρκίνο σταδίου 4.

Πατέρας και κόρη — οι οποίοι σήμερα είναι και οι δύο απαλλαγμένοι από τη νόσο — ανέφεραν σε νέα συνέντευξή τους στο People ότι η 61χρονη Melanie διαγνώστηκε με καρκίνο σταδίου 4 το 2022, αφού εντόπισε ένα εξόγκωμα στο στήθος της.

Έναν χρόνο αργότερα, ο 95χρονος ηθοποιός πληροφορήθηκε ότι είχε μελάνωμα σταδίου 4, το οποίο είχε εξαπλωθεί στους πνεύμονες και τον εγκέφαλό του.

Η Melanie είπε ότι, μέσα στον ενάμιση χρόνο που ακολούθησε τη διάγνωσή της, υποβλήθηκε σε πολλαπλούς κύκλους χημειοθεραπείας με θεραπείες στοχευμένες στο HER2, σε διπλή μαστεκτομή και σε 30 συνεδρίες ακτινοθεραπείας.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι εκείνο που την απασχολούσε περισσότερο ήταν η υγεία του πατέρα της.

«Θυμάμαι πολύ έντονα να σκέφτομαι: “Δεν έχω τη δύναμη να φροντίσω τον εαυτό μου και ταυτόχρονα να χάσω τον πατέρα μου”», δήλωσε στο περιοδικό.

Ο William εξήγησε ότι, όταν η Melanie πλησίαζε στο τέλος της θεραπείας της, ο ίδιος παρατήρησε ένα εξόγκωμα στο μάγουλό του, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένας όγκος που μεγάλωνε.

Ο William Shatner / AP

Ο θρυλικός πρωταγωνιστής του «Star Trek» υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου και στη συνέχεια ακολούθησε ανοσοθεραπεία για δύο χρόνια, με στόχο την αντιμετώπιση του καρκίνου στους πνεύμονες και τον εγκέφαλό του.

«Βρήκαμε τους ιδανικούς γιατρούς για τον δικό της καρκίνο και για τον δικό μου», ανέφερε ο William.

Η Melanie, η οποία έχει δύο παιδιά με τον σύζυγό της Joel Gretsch, είπε ότι ο πατέρας της «δεν σταμάτησε τη ζωή του» και «συνέχισε να εργάζεται και να προχωρά» κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο.

«Όποτε ήταν στο σπίτι, ο Joel κι εγώ του πηγαίναμε δείπνο και βλέπαμε ταινίες μαζί του. Φροντίζαμε πάντα να μην είναι μόνος», θυμάται.

Η Melanie αποκάλυψε επίσης ότι ο William τη βοήθησε να απαλλαγεί από το άγχος για το κόστος των θεραπειών της.

Όπως θυμάται, ο πατέρας της της είπε: «Δεν θέλω να ανησυχείς. Απλώς στείλε μου τους λογαριασμούς. Και μετά με έκανες να γελάσω τόσο πολύ, όταν έναν χρόνο αργότερα εξακολουθούσα να πηγαίνω στον γιατρό», είπε η Melanie. «Μου είπες: “Πρέπει να γίνεις καλά. Θα καταλήξουμε στο φτωχοκομείο!”».

Ο William και η Melanie ετοιμάζονται τώρα να λανσάρουν ένα νέο podcast με τίτλο «No Time but Now», στο οποίο θα συνομιλούν με ειδικούς στον χώρο της υγείας αλλά και με άλλους ανθρώπους που έχουν επιβιώσει από τον καρκίνο.

«Είναι εύκολο για εμάς, μέσα σε αυτό το όμορφο σπίτι, να λέμε: “Κάντε τη ζωή σας ουσιαστική”. Είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι σε συνθήκες φτώχειας και να αναρωτιέσαι πώς θα τα καταφέρεις. Έχω βρεθεί εκεί», δήλωσε ο William στο People. «Αλλά είναι επίσης δυνατό να αντέξεις και, την ίδια στιγμή, να έχεις επίγνωση της ομορφιάς γύρω σου».

Η Melanie ανέφερε: «Το να ξεπεράσω τον καρκίνο άλλαξε τη ζωή μου. Δεν φοβάμαι πια τόσο πολύ, και υπάρχει τόση ελευθερία και χαρά».

Ο William, ο οποίος αποκάλυψε για πρώτη φορά τη διάγνωσή του με καρκίνο το 2023, παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στο TV Insider νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι φοβάται περισσότερο τον θάνατο.

«Κάνω συνεχώς ερωτήσεις, γιατί όσο μεγαλώνω τόσο περισσότερο φοβάμαι μήπως πεθάνω με μια απορία στο μυαλό μου, όπως: “Τι γίνεται με...”», είπε.

«Ποιο είναι το νόημα της ζωής;! Διάολε, το νόημα της ζωής είναι — και μπουμ! Πέθανα!», αστειεύτηκε. «Είναι ο φόβος ότι δεν θα μάθεις κάτι που θα μπορούσες να έχεις μάθει. Ενθουσιάζομαι όταν κατανοώ και συλλαμβάνω νέες πληροφορίες».

Ο William δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Hello! ότι το σημερινό του «κίνητρο» είναι να μην πεθάνει. «Θέλω να παραμείνω υγιής και λειτουργικός, και θα ήθελα να φύγω στον ύπνο μου, γιατί… έχω ανθρώπους που αγαπώ, την οικογένειά μου, τα σκυλιά μου», είπε.

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