Τρόμος σε λούνα παρκ στο Εκουαδόρ: Τουρίστρια εκτοξεύτηκε από τρενάκι - Βίντεο

Snapshot Μια τουρίστρια εκτοξεύτηκε από τρενάκι σε λούνα παρκ στο Γουαγιακίλ του Εκουαδόρ και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η γυναίκα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Το λούνα παρκ έκλεισε προσωρινά για να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένου μηχανικής βλάβης ή παραβίασης κανόνων ασφαλείας.

Υπάρχει η υπόθεση ότι η τουρίστρια μπορεί να έχασε τις αισθήσεις της πριν πέσει από το τρενάκι.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της τραυματία. Snapshot powered by AI

Τρόμο προκαλεί ένα βίντεο από λούνα παρκ στο Εκουαδόρ, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που μια τουρίστρια εκτοξεύεται από τρενάκι κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πέφτοντας στο έδαφος και τραυματιζόμενη σοβαρά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε σε λούνα παρκ της πόλης Γουαγιακίλ, την ώρα που το μικρό τρενάκι βρισκόταν σε πλήρη κίνηση. Η γυναίκα εκσφενδονίστηκε από το βαγόνι από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, την ίδια στιγμή που οι υπόλοιποι επιβάτες ούρλιαζαν έντρομοι παρακολουθώντας τη σκηνή.

Αμέσως μετά την πτώση, αυτόπτες μάρτυρες και επισκέπτες του πάρκου έσπευσαν στο σημείο για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα ασθενοφόρο τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας στο συγκεκριμένο ψυχαγωγικό παιχνίδι. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο του λούνα παρκ, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια του ατυχήματος και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε μηχανική βλάβη ή παραβίαση των βασικών κανόνων ασφαλείας.

Σύμφωνα με προκαταρκτική αναφορά που επικαλείται καταθέσεις εργαζομένων του πάρκου, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η τουρίστρια να έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αποτέλεσμα να απωλέσει την ισορροπία της και να εκτοξευτεί από το βαγόνι. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα νεότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή κατάσταση της υγείας της.

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