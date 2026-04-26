Τρόμος σε λούνα παρκ: Έσπασε το καλώδιο του Steel Max - Εκτοξεύτηκαν στον αέρα οι επιβάτες

Τρομακτικά πλάνα καταγράφουν τη στιγμή στο παιχνίδι Steel Max σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη της Ισπανίας, όπου οι επιβάτες βρίσκονται δεμένοι και ταλαντώνονται στον αέρα, σπάει το ελαστικό καλώδιο και το εκτοξεύει στον αέρα και στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος με μεγάλη ταχύτητα.

Ακολουθούν στιγμές πανικού με ουρλιαχτά και κραυγές. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα El Diario de Sevilla, δύο παιδιά επίσης έμειναν να αιωρούνται στον αέρα.

Ο Δήμος της Σεβίλλης έκλεισε το λούνα παρκ και η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

