Τρόμος σε λούνα παρκ της Νέα Υόρκης: Παιδιά εγκλωβίστηκαν σε παιχνίδι 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος

Στιγμές τρόμου βιώσαν 16 άτομα - 15 παιδιά και ένας ενήλικας - στο λούνα παρκ «Adventureland» στο Λόνγκ Άιλαντ, στη Νέα Υόρκη, όταν εγκλωβίστηκαν στο παιχνίδι Wave Twister, σε ύψος 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος.

A group of children and parents were left dangling more than 50 feet in the air after an amusement park ride malfunctioned on Long Island.



The Wave Twister ride at Adventureland in Farmingdale suddenly became stuck Friday night. pic.twitter.com/Es1DXt2lkX

— Alpha Q (@CrouthamelMike) June 20, 2026



Το περιστατικό σημιώθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου, λίγο πριν από τις 19:30. Πυροσβεστικές υπηρεσίες και αστυνομικοί της Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911, σύμφωνα με την οποία το Wave Twister είχε υποστεί βλάβη και είχε ακινητοποιηθεί περίπου 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, με επιβάτες εγκλωβισμένους, όπως ανέφερε η αστυνομία της κομητείας Suffolk.

Παρότι η επιχείρηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, τα συνεργεία κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες από το παιχνίδι, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η αστυνομία δήλωσε στο CBS News ότι ο μικρότερος επιβάτης ήταν 5 ετών και συνοδευόταν από έναν 40χρονο γονέα. Τα υπόλοιπα 14 παιδιά ήταν ηλικίας από 8 έως 12 ετών.

Παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την ακινητοποίηση του παιχνιδιού, ωστόσο θα παραμείνει κλειστό όσο το θεματικό πάρκο διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

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