Τρόμος σε λούνα παρκ της Νέα Υόρκης: Παιδιά εγκλωβίστηκαν σε παιχνίδι 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος
«Στην αρχή ήταν τρομακτικό, μερικά παιδιά έκλαιγαν και προσπαθούσα να τα ηρεμήσω», αναφέρει μαθητής γυμνασίου που βρισκόταν στο παιχνίδι
Στιγμές τρόμου βιώσαν 16 άτομα - 15 παιδιά και ένας ενήλικας - στο λούνα παρκ «Adventureland» στο Λόνγκ Άιλαντ, στη Νέα Υόρκη, όταν εγκλωβίστηκαν στο παιχνίδι Wave Twister, σε ύψος 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος.
Το περιστατικό σημιώθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου, λίγο πριν από τις 19:30. Πυροσβεστικές υπηρεσίες και αστυνομικοί της Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911, σύμφωνα με την οποία το Wave Twister είχε υποστεί βλάβη και είχε ακινητοποιηθεί περίπου 7,5 μέτρα πάνω από το έδαφος, με επιβάτες εγκλωβισμένους, όπως ανέφερε η αστυνομία της κομητείας Suffolk.
Παρότι η επιχείρηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, τα συνεργεία κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες από το παιχνίδι, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Η αστυνομία δήλωσε στο CBS News ότι ο μικρότερος επιβάτης ήταν 5 ετών και συνοδευόταν από έναν 40χρονο γονέα. Τα υπόλοιπα 14 παιδιά ήταν ηλικίας από 8 έως 12 ετών.
Παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την ακινητοποίηση του παιχνιδιού, ωστόσο θα παραμείνει κλειστό όσο το θεματικό πάρκο διερευνά τα αίτια του περιστατικού.