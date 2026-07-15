Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

Snapshot Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών απαγόρευσε τη βραχυχρόνια μίσθωση σε πολυκατοικία όταν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας.

Η απόφαση στηρίζεται στην ισχύ του κανονισμού πολυκατοικίας ως νόμου που δεσμεύει τους ιδιοκτήτες μεταξύ τους.

Η εταιρεία που εκμεταλλευόταν το διαμέρισμα ως τουριστικό κατάλυμα, υποχρεώνεται να σταματήσει και απειλείται με χρηματική ποινή σε περίπτωση παράβασης.

Ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου των πολυκατοικιών, με στόχο να ρυθμίζει συνολικά τις σχέσεις των ενοίκων και να απλοποιεί τη λήψη αποφάσεων.

Ο νέος νόμος προβλέπει μείωση της απαιτούμενης πλειοψηφίας για αποφάσεις πολυκατοικίας στο 51% και βελτιώσεις στις διατάξεις για αγροτεμάχια και οικόπεδα. Snapshot powered by AI

Η «μάχη» ανάμεσα στους ιδιοκτήτες που θέλουν να αξιοποιήσουν τα διαμερίσματά τους μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και στους ενοίκους που ζητούν προστασία της καθημερινότητάς τους, περνά πλέον από τις δικαστικές αίθουσες.

Νέα απόφαση βάζει «φρένο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διαχειρίστριας πολυκατοικίας που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, με την οποία κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται η χρήση διαμερισμάτων γι’ αυτό τον σκοπό, όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτάσσει ρητά τη χρήση των διαμερισμάτων αποκλειστικά ως κατοικιών (ΜΠΑ 2937/2026).

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, «στις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις ο κανονισμός επέχει ισχύ νόμου» που δεσμεύει τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών.

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα είναι διαχειρίστρια και εκπρόσωπος των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας και στην αγωγή υποστηρίζει ότι η εναγόμενη εταιρία «κατά παράβαση του κανονισμού, προέβη, κατά το θέρος του 2025 σε καταχώριση του ακινήτου της σε ιστοσελίδα του διαδικτύου κι έκτοτε το εκμεταλλεύεται ως τουριστικό κατάλυμα με το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb)».

Επίσης, αναφέρει ότι «οι πελάτες σε καθημερινή βάση οχλαγωγούν τόσο κατά την παραμονή στο διαμέρισμα όπου διαμένουν, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής, ακόμη και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, ενώ προβαίνουν και σε λοιπές ενέργειες που σχετίζονται με την υπερεντατική χρήση των κοινόχρηστων χώρων και την ασυνήθη φθορά τους, ενώ παράλληλα εγείρονται και ζητήματα παραβίασης της ασφάλειας της οικοδομής με την άκριτη είσοδο τρίτων προσώπων, διαταράσσοντας την ομαλή διαμονή των ενοίκων στις ιδιόκτητες κατοικίες τους».

Τι προβλέπει η απόφαση

Αφού μελέτησε την αίτηση, το δικαστήριο αποφάσισε να την κάνει δεκτή, αναφέροντας πως «είναι αλήθεια ότι στον ανωτέρω όρο δεν αναφέρεται ρητά η απαγόρευση χρήσης των οριζόντιων ιδιοκτησιών για βραχυχρόνιες μισθώσεις, λόγω αδυναμίας πρόβλεψης των εν λόγω μισθώσεων κατά τον χρόνο κατάρτισης. Το κενό αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, ερμηνεύοντας την εικαζόμενη βούληση των συμβαλλόμενων μερών, εάν γνώριζαν τη δυνατότητα τέτοιας χρήσης των οριζόντιων ιδιοκτησιών κατά τον χρόνο κατάρτισης του κανονισμού».

«Η βούληση των μερών, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, αλλά και από το σύνολο του κανονισμού, ιδίως δε από την απαγόρευση της χρήσης των διαμερισμάτων ως ξενοδοχείου ή τύπου ξενοδοχείου ή προς παροχή υπηρεσιών που προκαλούν συρροή μεγάλου αριθμού επισκεπτών ή ασυνήθη θόρυβο, ήταν να συμπεριλάβουν και τις εν λόγω μισθώσεις στην απαγόρευση αυτή, αν ήταν γνωστή η δυνατότητα κατάρτισης τέτοιων μισθώσεων», καταλήγει το δικαστήριο.

Αποφασίζει να δικαιώσει την αιτούσα και καλεί την εναγόμενη εταιρία «να παύσει και να μην επαναλάβει στο μέλλον την επαγγελματική χρήση της οικοδομής οριζόντιας ιδιοκτησίας με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Επίσης, πρέπει να απειληθεί σε βάρος της καθ’ ης χρηματική ποινή για κάθε παράβαση του διατακτικού της παρούσας απόφασης».

Ρύθμιση με τον νέο νόμο για τις πολυκατοικίες

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται σε μία χρονική στιγμή που το ζήτημα των «διαμερισμάτων – ξενοδοχείων» απασχολεί πλέον μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, εκδίδεται τη στιγμή που αναμένεται η συνολική ρύθμιση των σχέσεων ιδιοκτησίας, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αποφασίσει να συστήσει νομοθετική επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου, που χρονολογείται από το μακρινό 1929.

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή αναμένεται να εκκινήσει εργασίες μέσα στον Ιούλιο, με σκοπό το νομοθέτημα να είναι έτοιμο προς ψήφιση εντός του 2026, όπως μεταδίδει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Με τον νόμο, θα ρυθμιστούν συνολικά οι σχέσεις των γειτόνων μέσα στις πολυκατοικίες, ώστε να μη χρειάζεται κάθε φορά τα δικαστήρια να επιλύουν κατά περίπτωση τα ζητήματα που ανακύπτουν. Θα υπάρξουν διατάξεις που θα καθορίζουν τι θα γίνεται με τα χρωστούμενα κοινόχρηστα, ενώ θα αρκεί η απλή πλειοψηφία του 51% των ιδιοκτητών για να λαμβάνονται αποφάσεις για την πολυκατοικία, από την απόλυτη πλειοψηφία που ισχύει σήμερα.

Παράλληλα, με τον ίδιο νόμο θα ρυθμιστούν και οι πολύπλοκες –σήμερα– διατάξεις, που αφορούν τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα, με τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνονται οι αγοραπωλησίες, ενώ θα επιτρέπεται και η κατάτμηση οικοπέδων, προς όφελος των συναλλαγών.

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