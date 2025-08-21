Τρόμος σε λούνα παρκ της Ινδίας: Περιστρεφόμενος δίσκος έπεσε από ύψος 15 μέτρων - 4 τραυματίες

Ο περιστρεφόμενος δίσκος στο λούνα παρκ της Ινδίας που κατέρρευσε

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε λούνα παρκ της Ινδίας όταν ένα παιχνίδι κατέρρευσε απροσδόκητα.

Όλα συνέβησαν την Κυριακή 17 Αυγούστου στην πόλη Navsari στην πολιτεία Γκουτζαράτ, σύμφωνα με το Associated Press. Ένας περιστρεφόμενος δίσκος (τύπου καρουζέλ) έπεσε από ύψος 15 μέτρων, από τον πύργο στον οποίο στηριζόταν στο έδαφος.

Οι τέσσερις τραυματίες είναι δύο παιδιά, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Οι αρχές δήλωσαν ότι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Στο βίντεο ακούγονται άνθρωποι να ουρλιάζουν εν μέσω του σοκαριστικού περιστατικού, καθώς οι θεατές παρακολουθούσαν από κάτω.

Σύμφωνα με το AP, τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ερευνούν εάν το παιχνίδι είχε περάσει τους ελέγχους ασφαλείας και είχε εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας.

*Με πληροφορίες από People και Associated Press