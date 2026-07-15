Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός 4-1: Ηχηρό «καμπανάκι»πριν την Πάκσι - Δείτε τα highlights

Με βαριά ήττα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός τα καλοκαιρινά φιλικά προετοιμασίας, καθώς ηττήθηκε με 4-1 από τη Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία.

Το Τριφύλλι παρουσίασε προβληματική εικόνα, ειδικά στο ανασταλτικό σκέλος και κυρίως στις αντεπιθέσεις της αυστριακής ομάδας, η οποία «χτύπησε» σε κάθε αδράνεια των «πράσινων», μια εβδομάδα πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η εξέλιξη του ματς

Ο Παναθηναϊκός είχε κάκιστη ανασταλτική εικόνα στο πρώτο μέρος, όπου η Ραπίντ τον «πλήγωνε» διαρκώς μέσα απ’ το επιθετικό τρανζίσιον της. Στο 14’ η νωθρή αμυντική λειτουργία των παικτών του «τριφυλλιού», έφερε τον Τίλιο σε θέση... βολής για το 1-0 απ’ το ύψος του πέναλτι.

Στο 18’ ο ίδιος παίκτης είχε προσπάθεια στο δοκάρι, ενώ στο 37’ από δική του ασίστ ο Άνταμσεν μέσα απ’ τη μικρή περιοχή (σε νέα ασυνεννοησία της «πράσινης» άμυνας) έκανε το 2-0.

Στο 43’ από γρήγορη μετάβαση της αυστριακής ομάδας, ο Χαϊντάρα βγήκε σε τετ-α-τετ και δεν αστόχησε για το 3-0 της Ραπίντ σε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό που είχε να «αντιπαρατάξει» μόνο τις δύο προσπάθειες του Ταμπόρδα στο 19’ και στο 36’ που απέκρουσε ο Χεντλ.

Στο δεύτερο 45λεπτο ο Παναθηναϊκός είχε λίγο καλύτερη εικόνα, αλλά γκολ δεν βρήκε χάνοντας τρεις σημαντικές ευκαιρίες με τους Τσέριν (49’) και Ραστόντερ (53’ και 59’), που δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον εξαιρετικό, βασικό γκολκίπερ της αυστριακής ομάδας. Η εικόνα του Παναθηναϊκού άρχισε να «φθίνει» μετά τις αλλαγές και δεν απείλησε επιθετικά τη Ραπίντ. Στον αντίποδα, δέχθηκε και τέταρτο γκολ στο 88’ με... απευθείας κόρνερ του Σάουμπ και κάκιστο υπολογισμό στην πορεία της μπάλας.

Στο έξτρα 30λεπτο που συμφώνησαν οι δύο προπονητές (πριν απ’ το ματς) για να παιχθεί και να αγωνιστούν όλοι οι παίκτες τους, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «μαζέψει» την έκταση της ήττας του με ένα ωραίο γκολ του Παύλου Παντελίδη στο 106’, που ήταν και το πρώτο (έστω κι ανεπίσημο) με την «πράσινη» φανέλα.

Στο 112’ τραυματίστηκε ο Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος έγινε αλλαγή προκαλώντας μεγάλο άγχος στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, ενόψει των δύο αγώνων με την Πάκσι.

ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ (Γιοχάνες Χοφ Θόρουπ, 4-2-3-1): Χεντλ (65’ Γκάρτλερ), Σέλερ (65’ Τσέτκοβιτς), Ρο-Γιάο (65’ Ντεμίρ), Τίλιο (65’ Ρόκα), Ανταμσεν (65’ Κάρα), Ντεμίρ (65’ Γκούλικσεν), Άουερ (65’ Σέιντλ), Αμανέ (65’ Βούρμπραντ), Μπάιλιτς (65’ Σάουμπ), Χαϊντάρα 65’ Όσβαλντ, 113’ Γιοζέποβιτς), Μπόλα (65’ Γκρόλερ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-2-3-1): Πένια (91’ Κότσαρης), Τσάπρας (91’ Ιωάννου), Τουμπά (91’ Λάβδας), Ντε Φράι (63’ Ίνγκασον, 113’ λ.τρ. Βύντρα), Κυριακόπουλος (91’ Κυριακόπουλος), Καμαρά (80’ Κοντούρης), Τσέριν (74’ Παντελίδης), Αντίνο (64’ Κάτρης), Ταμπόρδα (63’ Γιάγκουσιτς), Ζαρουρί (74’ Τσιριβέγια), Ραστόντερ (64’ Τετέι).