Χανιά: Κλειστό την Πέμπτη το φαράγγι της Σαμαριάς

Κλειστό θα παραμείνει για το κοινό το φαράγγι της Σαμαριάς, αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου, λόγω ισχυρών, σε ένταση, ανέμων, όπως ανέφερε το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ:

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, προβλέπονται ισχυροί άνεμοι για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έντασης 7 μποφόρ με ριπές έως 9 μποφόρ ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και από τις δύο εισόδους του. Οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων, για τη λειτουργία του, από την αντιπεριφέρεια Χανίων.

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