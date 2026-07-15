Κρήτη: Δύο 14χρονοι πήραν το αμάξι των γονιών τους και ενεπλάκησαν σε τροχαίο
Τα παιδιά έχασαν τον έλεγχο στο οδικό δίκτυο που συνδέει τις Δαφνές με τη Σίβα
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Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Μεσαράς ένα νέο περιστατικό με ανήλικους οδηγούς που πήραν κρυφά το αυτοκίνητο των γονιών τους, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.
Συγκεκριμένα τα δύο παιδιά ηλικίας μόλις 14 ετών πήραν το αμάξι των γονιών τους και κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, έχασαν τον έλεγχο στο οδικό δίκτυο που συνδέει τις Δαφνές με τη Σίβα, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του.
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