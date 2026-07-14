Ρέθυμνο: Παρασύρθηκε στη θάλασσα 8χρονος - Σώθηκε από τουριστικό σκάφος

Snapshot Ένα 8χρονο παιδί παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα στην παραλία Λίγρες στο Ρέθυμνο ενώ βρισκόταν πάνω σε σωσίβιο κουλούρα.

Ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και κινητοποιήθηκαν οι Λιμενικές Αρχές για την άμεση παροχή βοήθειας.

Τουριστικό σκάφος εντόπισε και περισυνέλεξε το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην παραλία όπου τον περίμεναν οι γονείς του.

Ο 8χρονος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Συναγερμό σήμανε στις αρχές η παράσυρση ενός ανήλικου παιδιού σε θάλασσα στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τρίτης, ένα 8χρονο παιδί που βρισκόταν πάνω σε σωσίβιο κουλούρα παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή της παραλίας Λίγρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, μόλις έγινε γνωστό το συμβάν ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ ειδοποιήθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου για την άμεση παροχή βοήθειας.

Στην περιοχή έσπευσαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, σκάφος της Frontex, ένα επιβατικό – τουριστικό σκάφος, καθώς και περιπολικό όχημα από ξηράς.

Το τουριστικό σκάφος ήταν αυτό που κατάφερε να εντοπίσει το παιδί να επιπλέει πάνω στο σωσίβιο, με το πλήρωμα να προχωρά άμεσα στην περισυλλογή του.

Ο 8χρονος, υπήκοος Γερμανίας, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην παραλία Λίγρες, όπου τον περίμεναν οι γονείς του, είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

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