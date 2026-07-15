Live, Αγγλία- Αργεντινή 1-1: Ισοφάριση με γκολ του Φερνάντες

Snapshot Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Αγγλία-Αργεντινή στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Δεν καταγράφηκαν σημαντικές φάσεις κατά το πρώτο μέρος του αγώνα.

Η ένταση ήταν υψηλή στον αγωνιστικό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον τελικό, μετά τη νίκη της τελευταίας επί της Γαλλίας με 2-0. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που επικράτησε χθες με 2-0 της Γαλλίας.

Χωρίς σκορ και χωρίς μεγάλες φάσεις οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Η ένταση έχει κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο.

Καλύτερος ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο με την Αργεντινή να δείχνει πιο απειλητική

Η Αγγλία στο 55' ανοίγει το σκορ με τον Γκόρντον. Ο Ρότζερς έβγαλε την σέντρα από τα δεξιά και ο παίκτης της Μπαρτσελόνα κινήθηκε στην πλάτη του Μολίνα, πλασάροντας για το 1-0

Η Αργεντινή ισοφαρίζει στο 85΄με το γκολ του Φερνάντες

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