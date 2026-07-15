Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία της - Η τελευταία επιθυμία της

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, θα τελεστεί η κηδεία της πολυαγαπημένης Μάρως Κοντού, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- κόσμο. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι θα την αποχαιρετήσουν την Παρασκευή, ενώ επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Με τον κ. Κακλαμάνη ήταν και στενοί φίλοι, ενώ σε εκείνον είχε εκμυστηρευτεί και την τελευταία της επιθυμία. Ειδικότερα, του είχε ζητήσει, την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

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