Περιφέρεια Αττικής: Πάνω από 3.500 πολίτες στον απολογισμό των 30 μηνών του Νίκου Χαρδαλιά

Snapshot Η Περιφέρεια Αττικής παρουσίασε απολογισμό 30 μηνών με 352 έργα και παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,587 δισ. ευρώ, από τα οποία το 58,81% βρίσκεται σε ενεργή υλοποίηση.

Δρομολογούνται 64 έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας προϋπολογισμού 508 εκατ. ευρώ, 76 έργα πρασίνου και αστικών υποδομών ύψους 409,6 εκατ. ευρώ, και 31 έργα οδικής ασφάλειας με προϋπολογισμό 192,9 εκατ. ευρώ.

Η Περιφέρεια Αττικής κατέχει την πρώτη θέση πανελλαδικά στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, με αύξηση από 5,28% σε περίπου 39% και χρηματοδότηση 1,49 δισ. ευρώ σε 1.633 πράξεις.

Στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής διατίθενται 90 εκατ. ευρώ για 253 δομές που εξυπηρετούν περίπου 150.000 πολίτες, ενώ λειτουργεί πρόγραμμα διασύνδεσης 2.000 κοινωνικών δομών και 66 δήμων.

Σχεδιάζονται Εθνικά Αθλητικά Κέντρα και προπονητήρια για υποστήριξη του πρωταθλητισμού και διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων στην Αττική. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 3.500 πολίτες κατέκλυσαν το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου το Ωδείο Αθηνών, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά για την παρουσίαση του απολογισμού των πρώτων 30 μηνών της θητείας του και του στρατηγικού σχεδίου για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

Η εκδήλωση άνοιξε με ένα βίντεο αφιερωμένο στους πολίτες της Αττικής, δίνοντας τον λόγο στους ανθρώπους που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα αλλά και τις ανάγκες των γειτονιών τους. Μέσα από σύντομες, αυθεντικές μαρτυρίες, αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας, την ποιότητα ζωής, την πρόσβαση σε βασικές υποδομές, τη στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας, την οδική ασφάλεια, την κοινωνική φροντίδα, την ισότητα και τον πολιτισμό. Το βίντεο λειτούργησε ως ανθρώπινη εισαγωγή στον απολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από κάθε έργο, κάθε παρέμβαση και κάθε απόφαση υπάρχει ένας πολίτης, μια οικογένεια, μια γειτονιά και μια πραγματική ανάγκη που ζητά λύση.

Παρουσιάζοντας το στρατηγικό πρόγραμμα της Περιφέρειας, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στα 300+1 έργα και τις 50+1 παρεμβάσεις που θα γίνουν μέχρι το 2028 σε κάθε γειτονιά της Αττικής, με συνολικό προϋπολογισμό 2,587 δισ. ευρώ.

Το 58,81% των δεσμεύσεων έχει ήδη δρομολογηθεί

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι το 58,81% του συνολικού σχεδιασμού που είχε παρουσιαστεί προεκλογικά βρίσκεται σε ενεργή τροχιά υλοποίησης, ενώ έδωσε έμφαση στην αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, στην οδική ασφάλεια, στην αναβάθμιση των αστικών υποδομών, στην κοινωνική πολιτική και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Όπως υπογράμμισε, 24 έργα έχουν ολοκληρωθεί, 88 βρίσκονται σε φάση κατασκευής και 60 έχουν δημοπρατηθεί. Ακόμη 35 έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ελεγκτικές διαδικασίες και αναμένεται να δημοπρατηθούν, ενώ 145 παραμένουν σε διαδικασία ωρίμανσης.

Ειδικότερα, επεσήμανε ότι δρομολογούνται 64 έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, προϋπολογισμού περίπου 508 εκατ. ευρώ, 76 έργα πρασίνου και αστικών υποδομών, ύψους 409,6 εκατ. ευρώ, καθώς και 31 έργα οδικής ασφάλειας, συνολικού προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ.

Στιγμιότυπο απο την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Αττικής Περιφέρεια Αττικής

Στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας, το 67,19% των προβλεπόμενων έργων έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια έχει την ευθύνη διαχείρισης 448 ρεμάτων, συνολικού μήκους 880 χιλιομέτρων, «όση είναι η απόσταση από την Αθήνα ως τη Σόφια», ενώ μόνο για καθαρισμούς ρεμάτων και αντιστηρίξεις πρανών απαιτούνται περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αναβάθμιση υποδομών, ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, δημιουργία Εθνικών Αθλητικών Κέντρων

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στα 21 έργα υπερτοπικής σημασίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 925 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων βρίσκεται το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά, η βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών–Θηβών, η εγκατάσταση 388 ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, η αναβάθμιση της Λεωφόρου Κηφισού κ.α.

Σχετικά με τις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι έχει ενεργοποιηθεί το 58% των έργων, επισημαίνοντας ότι το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας εκτείνεται σε 1.623 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 157 οδογέφυρες, 12.780 φωτεινούς σηματοδότες, 3.592 διαβάσεις, 38.291 στύλους οδοφωτισμού και 610 χιλιόμετρα στηθαίων ασφαλείας.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Περιφέρεια σχεδιάζει τη δημιουργία Εθνικών Αθλητικών Κέντρων για μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και υγρό στίβο, καθώς και Εθνικών Προπονητηρίων για χειμερινά και βαρέα αθλήματα, με στόχο την υποστήριξη του πρωταθλητισμού και τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

Πρώτη η Περιφέρεια Αττικής στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

«Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση πανελλαδικά στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι η απορρόφηση του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021–2027» αυξήθηκε από 5,28% στο τέλος του 2023 σε περίπου 39%. Όπως είπε έχουν ενεργοποιηθεί προσκλήσεις ύψους 1,49 δισ. ευρώ και έχουν ενταχθεί 1.633 πράξεις, που αντιστοιχούν σε 2.482 υποέργα, ενώ πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί σε 956 από αυτά. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος «Attiki On», στο πλαίσιο του οποίου εγκρίθηκαν 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συνολικής χρηματοδότησης 95,5 εκατ. ευρώ. από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι για την κοινωνική πολιτική διατίθενται 90 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας, με χρηματοδότηση 253 δομών που εξυπηρετούν περίπου 150.000 πολίτες, ενώ μέσω του προγράμματος «ΕΜΕΙΣ» έχουν διασυνδεθεί 2.000 κοινωνικές δομές και οι 66 δήμοι, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματικότερη παραπομπή των πολιτών.

«Δεν ζητάμε να κριθούμε από τα λόγια μας, αλλά από το αποτέλεσμα στη ζωή των πολιτών», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια θα αξιολογηθεί από τη βελτίωση της ασφάλειας, των μετακινήσεων, της επιχειρηματικότητας και της στήριξης των ευάλωτων ομάδων.

Μετά το πέρας της ανοικτής εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι μια όμορφη, μια ξεχωριστή μέρα και είμαι πραγματικά συγκινημένος, γιατί ένιωσα μια μεγάλη αγκαλιά από όλο αυτόν τον κόσμο που στα μέσα Ιουλίου βρέθηκε εδώ για να μοιραστούμε όλα αυτά τα δύσκολα βήματα που κάναμε αυτούς τους πρώτους 30 μήνες.

Βρισκόμαστε στα μισά της θητείας μας και αποφασίσαμε να δώσουμε λογαριασμό στους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος όλα αυτά, για τα οποία παλεύουμε κάθε μέρα. Προχωράμε με τα 300 +1 έργα που έχουμε δεσμευτεί, με τις 50 +1 παρεμβάσεις.

Κάθε μέρα με τους συνεργάτες μου προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Και στο τέλος αυτού του όμορφου, πρώτου ταξιδιού να ξέρουν όλοι ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό.

Η Περιφέρεια δεν είναι πεδίο προσωπικών φιλοδοξιών, ούτε τρόπαιο ματαιοδοξίας. Είναι πεδίο προσφοράς και για τις 66 γειτονιές μας. Έτσι εκλαμβάνουμε την ενασχόλησή μας με τα κοινά και έτσι συνεχίζουμε κάθε μέρα».

Ο πολιτικός κόσμος που έδωσε το «παρών»

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος της Ελλάδας Απόστολος Τζιτζικώστας που κατέχει το χαρτοφυλάκιο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι Υφυπουργοί Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ο Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και ο Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, παρέστησαν ο βουλευτής και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι βουλευτές της ΝΔ Γιώργος Βρεττάκος, Σοφία Βούλτεψη, Ζωή Μακρή, Στέλιος Πέτσας, Ζωή Ράπτη, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Νότης Μηταράκης, Άγγελος Συρίγος και Λευτέρης Αυγενάκης, οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και νυν ανεξάρτητοι Αθηνά Λινού και Ευάγγελος Αποστολάκης, οι Γενικοί Γραμματείς Υποδομών Δημήτριος Αναγνώπουλος, Εθνικού Τυπογραφείου Δημήτρης Γεωργίκος, Συντονισμού Παρασκευή Δραμαλιώτη, Ιθαγένειας Δημήτρης Κάρναβος, Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βασιλική Κουτσούκου, Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, Εσωτερικών και Οργάνωσης Θανάσης Μπαλέρμπας, Ιδιωτικών Επενδύσεων Στυλιανή Σαράπη, Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Σάββας Χιονίδης και Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Σπύρος Σταθούλης.

Εκ μέρους της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο επικεφαλής της παράταξης «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» Γιώργος Ιωακειμίδης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» Νίκος Μαγκανάρης, Βαγγέλης Αλμπάνης και Γιώργος Ντούρος, ο επικεφαλής της παράταξης «Μάχη για την Αττική» Φίλιππος Καμπούρης και οι ανεξάρτητοι περιφερειακοί σύμβουλοι Μανώλης Σφακιανάκης και Κατερίνα Αβραμοπούλου.

Από πλευράς του Α΄ βαθμού αυτοδιοίκησης παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι Αθηναίων Χάρης Δούκας, Πειραιά Γιάννης Μώραλης, Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης, Αγίου Δημήτριου Στέλιος Μαμαλάκης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρος Τσίρμπας, Αγκιστρίου Δημήτρης Αναστασίου, Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος, Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, Ασπροπύργου Ηλίας Ιωάννης, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης, Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος, Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, Δάφνης-Υμηττού Νίκος Τσιλίφης, Διονύσου Κατερίνα Μαϊχόσογλου, Ελευσίνας Γιώργος Γεωργόπουλος, Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, Ηλιούπολης Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος, Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου Κουκουβίνου, Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς, Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Μάνδρας – Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, Μαρκοπούλου – Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας, Μοσχάτου - Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, Νέας Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννου Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης, Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου, Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος, Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, Πόρου Γιώργος Κουτουζής, Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά Μηλά, Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου, Σπετσών - Ευγενία Φραγγιά, Τροιζηνίας- Μεθάνων Αναστάσιος Μούγιος, Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης, Φιλοθέης – Ψυχικού Δημήτρης Γαλάνης, Φυλής Χρήστος Παππούς και Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, καθώς και εκπρόσωποι των υπολοίπων Δήμων της Αττικής.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου κ. Χρυσόστομος, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, ο Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ και εκπρόσωποι των Μητροπολιτών Μεσογαίας & Λαυρεωτικής και Μεγάρων και Σαλαμίνος, ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Γεράσιμος Σιάσος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Μαστρονικόλας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς Σταύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών Γεώργιος Ζηκόπουλος και το μέλος ΔΣ Έφη Θεοχάρη, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Αντώνης Αυγερινός, διοικητές νοσοκομείων και πρόεδροι οργανισμών, ο προπονητής και πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Κ. Παναγιώτης Γιαννάκης, ο ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργος Καπελλάκης, ο Αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Σκινδήλιας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κώστας Σιάχος, ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Γιώργος Καραμπέτσος, οι επιχειρηματίες των ΜΜΕ Δημήτρης Μελισσανίδης και Ανδρέας Κουρής, ο τραγουδιστής και Αντιδήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Νίκος Βουρλιώτης, ο σεφ Άκης Πετρετζίκης, άνθρωποι του πολιτισμού, του αθλητισμού και του επιχειρηματικού κόσμου.

Δείτε φωτογραφίες

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της ΠεριφέρειαςΧάρης Γκίκας/Newsbomb Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Διαβάστε επίσης