Η Αττική αλλάζει με 352 έργα «θωράκισης» και λογοδοσία 30 μηνών από τον Νίκο Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση για τον απολογισμό των 30 πρώτων μηνών του Νίκου Χαρδαλιά ως Περιφερειάρχη Αττικής

Snapshot Ο Νίκος Χαρδαλιάς παρουσίασε απολογισμό 30 μηνών και επιχειρησιακό σχεδιασμό 2,5 ετών για 352 έργα στην Αττική με συνολικό προϋπολογισμό 2,587 δισ. ευρώ.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα, με ενεργοποίηση 58% των έργων που περιλαμβάνουν συντηρήσεις, αναβαθμίσεις φωτισμού και εγκατάσταση 388 ψηφιακών συστημάτων επιτήρησης.

Μεγάλα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως η ψηφιακή επιτήρηση, πρότυπες διαβάσεις και φωτισμός LED σε υπογείους, ενώ 24 έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και 88 βρίσκονται σε κατασκευή.

Η προστασία από φυσικές καταστροφές και η αντιπλημμυρική θωράκιση αποτελούν σημαντικό μέρος του σχεδίου, με πρόοδο 67,19% στα έργα διαχείρισης ρεμάτων συνολικού μήκους 880 χιλιομέτρων.

Η Περιφέρεια Αττικής προωθεί κοινωνικά προγράμματα με 90 εκατ. ευρώ για 253 δομές κοινωνικής υποστήριξης και ενισχύει την επιχειρηματικότητα μέσω του προγράμματος "Attiki On" με χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Μέσα σε ένα κατάμεστο Ωδείο Αθηνών, το οποίο αναμορφώθηκε και ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 14 Ιουλίου μια εκδήλωση-σταθμός για το μέλλον του Λεκανοπεδίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσίασε τον αναλυτικό απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του, καθώς και τον ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα επόμενα 2,5 χρόνια, στέλνοντας σαφές μήνυμα επιτάχυνσης, θεσμικής συνέπειας και πλήρους λογοδοσίας.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, έχοντας στο πλευρό του τους 51 περιφερειακούς συμβούλους της παράταξής του για να αναδείξει τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας, ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε αμέσως έναν έντονα προσωπικό αλλά και βαθιά κοινωνικό τόνο στην ομιλία του: «Είναι μια βραδιά διαφορετική και για εμένα και για όλους εσάς. Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης απέναντι στους πολίτες και των 66 γειτονιών της Αττικής. Δεν βρισκόμαστε, όμως, σήμερα εδώ για να πούμε ότι όλα έγιναν ή ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε με καθαρότητα τι παραλάβαμε, τι προχωρήσαμε, τι αλλάζουμε και τι δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε, δίνοντας λόγο ακόμη και για το τελευταίο ευρώ».

Δείτε εδώ ολόκληρη την εκδήλωση

Απόλυτη προτεραιότητα η οδική ασφάλεια: Το σχέδιο αναβάθμισης του οδικού δικτύου

Αν και ο απολογισμός κάλυψε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, η οδική ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους της Αττικής αναδείχθηκαν ως η απόλυτη, μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής.

Το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής είναι τεράστιο και εξαιρετικά περίπλοκο, καθώς εκτείνεται σε 1.623 χιλιόμετρα -απόσταση από την Αθήνα έως της Βιέννη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς- και περιλαμβάνει:

157 οδογέφυρες,

12.780 φωτεινούς σηματοδότες,

3.592 διαβάσεις πεζών,

38.291 στύλους οδοφωτισμού,

610 χιλιόμετρα στηθαίων ασφαλείας.

Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, η πολυπλοκότητα αυτή απαιτεί μια διαρκή, πολυεπίπεδη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το 58% των σχετικών έργων, με στόχο την ουσιαστική μείωση των επικίνδυνων σημείων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών μετακίνησης για οδηγούς, επιβάτες, πεζούς και ποδηλάτες. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν συστηματικές συντηρήσεις και ανακατασκευές οδοστρώματος, αναβάθμιση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού, βελτίωση των διαβάσεων και συντήρηση των γεφυρών.

Τρία εμβληματικά έργα με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μέσω της τεχνολογίας, ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ειδική αναφορά σε τρία εξαιρετικά σημαντικά έργα που υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης:

Ψηφιακή επιτήρηση: Προμήθεια και εγκατάσταση 388 ηλεκτρονικών συστημάτων (καμερών) καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), εστιάζοντας στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Πρότυπες διαβάσεις: Κατασκευή 100 πρότυπων, μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων με έξυπνα συστήματα φωτισμού και αυτόματης ανίχνευσης πεζών. Φωτισμός ασφαλείας: Εγκατάσταση 1.100 σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων LED σε υπόγειες διαβάσεις οχημάτων, αντικαθιστώντας τα παλιά και προβληματικά συστήματα για την εξάλειψη των «σκοτεινών σημείων».

Παράλληλα, στα μεγάλα έργα οδικής ασφάλειας περιλαμβάνονται η συνολική αναβάθμιση της Λεωφόρου Κηφισού, καθώς και η δημιουργία τεσσάρων νέων πεζογεφυρών σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου για την αποτελεσματική προστασία των πεζών.

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό κατέχει η ριζική αναβάθμιση και βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών, η οποία παρουσιάστηκε ως το πλέον εμβληματικό έργο της Περιφέρειας όσον αφορά το οδικό δίκτυο. Η παρέμβαση αυτή, ενταγμένη στο ευρύτερο πακέτο των 21 έργων μείζονος και υπερτοπικής σημασίας (συνολικού προϋπολογισμού 925 εκατ. ευρώ), αποτελεί στρατηγικής σημασίας έργο που αναμένεται να αναμορφώσει πλήρως τις μετακινήσεις, να ενισχύσει την ασφάλεια των οδηγών και να μειώσει δραστικά τις καθημερινές επιβαρύνσεις στο οδικό δίκτυο.

Η «ακτινογραφία» των 352 έργων και παρεμβάσεων

Ο συνολικός επιχειρησιακός σχεδιασμός που παρουσίασε ο Νίκος Χαρδαλιάς περιλαμβάνει 352 έργα και παρεμβάσεις (300+1 μεγάλα έργα και 50+1 στοχευμένες παρεμβάσεις), με έναν εντυπωσιακό συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2,587 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά

Η κατανομή των έργων αυτών βασίζεται στην αρχή της ισόρροπης ανάπτυξης, με στόχο να αντιμετωπιστούν χρόνιες ελλείψεις και ανισότητες, ενισχύοντας κατά προτεραιότητα τις γειτονιές που επί σειρά ετών βρίσκονταν στο περιθώριο.

Η πορεία υλοποίησης σε αριθμούς

Η Περιφερειακή Αρχή παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μετάβαση από τη φάση των υποσχέσεων στη φάση της εκτέλεσης. Από το σύνολο των 352 έργων:

24 έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί πλήρως.

έχουν ήδη ολοκληρωθεί πλήρως. 88 έργα βρίσκονται σε φάση κατασκευής (εργοτάξια επί του πεδίου).

βρίσκονται σε φάση κατασκευής (εργοτάξια επί του πεδίου). 60 έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία.

έχουν ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. 35 έργα έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες και οδεύουν άμεσα προς δημοπράτηση.

έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες ελεγκτικές διαδικασίες και οδεύουν άμεσα προς δημοπράτηση. 145 έργα βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία προετοιμασίας (μελέτες και αδειοδοτήσεις).

Συνολικά, το 58,81% του σχεδιασμού βρίσκεται ήδη σε ενεργή τροχιά υλοποίησης (ολοκληρωμένα, υπό κατασκευή ή δημοπρατημένα). Αντίστοιχα, αν απομονώσουμε τα 301 μεγαλύτερα έργα του προγράμματος, τα 173 από αυτά (ποσοστό 57,47%) έχουν ήδη ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή έχουν εισέλθει στη διαγωνιστική φάση.

Οι 9+1 πυλώνες των έργων της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφερειακή Αρχή παρουσίασε την πλήρη κατηγοριοποίηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αποδεικνύοντας το εύρος της παρέμβασης σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας:

Κατηγορία Έργου Αριθμός Έργων Προϋπολογισμός Έργα Αντιπλημμυρικής & Αντιπυρικής Θωράκισης 64 €508 εκατ. Έργα Πολιτισμού & Αθλητισμού 68 €455,3 εκατ. Έργα Ενίσχυσης Πρασίνου & Αστικών Υποδομών 76 €409 εκατ. Έργα Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας 64 €200 εκατ. Έργα Οδικής Ασφάλειας 31 €193 εκατ. Έργα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων & Υδάτων 19 €190 εκατ. Έργα Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων (Attiki On) 1 €100 εκατ. Λιμενικά Έργα 3 €90 εκατ. Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης 19 €42,4 εκατ. Έργα Κτιριακών Υποδομών 4 €28,5 εκατ. Έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2 €600.000

Ανθεκτικότητα, Πολιτική Προστασία και περιβάλλον

Πέρα από την οδική ασφάλεια, η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές αποτελεί κορυφαίο μέλημα. Από τα 301 μεγάλα έργα, τα 171 (ποσοστό 57%) σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια, το περιβάλλον, τις αστικές υποδομές και την καθημερινότητα.

Αντιπλημμυρική προστασία και διαχείριση ρεμάτων

Η πρόοδος στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αγγίζει το εντυπωσιακό 67,19% (έργα που έχουν ολοκληρωθεί, εκτελούνται ή δημοπρατούνται). Η Περιφέρεια Αττικής έχει υπό την ευθύνη της τη διαχείριση 448 ρεμάτων συνολικού μήκους 880 χιλιομέτρων. Όπως εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς, μόνο για τον καθαρισμό τους και τις αναγκαίες αντιστηρίξεις πρανών απαιτούνται ετησίως περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η εγκατάλειψη της αποσπασματικής διαχείρισης και η μετάβαση σε ένα συνεκτικό μοντέλο πρόληψης και προστασίας.

Στιγμιότυπο απο την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Αττικής Περιφέρεια Αττικής

21 Μητροπολιτικά έργα που αλλάζουν τον χάρτη

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 21 έργα υπερτοπικής σημασίας, συνολικού προϋπολογισμού 925 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 9 έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα 12 βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης ή ωρίμανσης.

Δεσπόζουσα θέση κατέχει το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στη Μεσόγειο. Με προϋπολογισμό 370 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο αφορά την ανάπλαση 541 στρεμμάτων και τη δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και ο εμβληματικός Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά, ο οποίος αναμένεται να δώσει οριστική λύση σε ένα μεγάλο κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό πρόβλημα της Δυτικής Αττικής.

Νέα εθνικά αθλητικά κέντρα

Στον τομέα του αθλητισμού, η Περιφέρεια προωθεί τη δημιουργία σύγχρονων Εθνικών Αθλητικών Κέντρων για δημοφιλή αθλήματα (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, υγρός στίβος), καθώς και Εθνικών Προπονητηρίων για τα χειμερινά και τα βαρέα αθλήματα, ενισχύοντας τόσο τον μαζικό αθλητισμό όσο και τη δυνατότητα της Αττικής να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις.

Πρωταθλήτρια στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ και στήριξη της επιχειρηματικότητας

Η υλοποίηση αυτού του γιγαντιαίου προγράμματος βασίζεται στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε γνωστό ότι η απορρόφηση των πόρων του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» εκτινάχθηκε από το 5,28% (τέλη 2023) στο 39%, φέρνοντας την Περιφέρεια Αττικής στην πρώτη θέση πανελλαδικά.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ομιλία του στην απολογιστική εκδήλωση Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Μέχρι σήμερα:

Έχουν ενεργοποιηθεί προσκλήσεις ύψους 1,49 δισ. ευρώ .

. Έχουν ενταχθεί 1.633 πράξεις που αντιστοιχούν σε 2.482 υποέργα .

που αντιστοιχούν σε . Σε 956 υποέργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Με την πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος, το 10% των πόρων ανακατευθύνθηκε σε κρίσιμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες (προσιτή στέγαση, διαχείριση υδάτων, ασφάλεια και τεχνολογία).

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Attiki On», εγκρίθηκαν 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Αττικής, με συνολική χρηματοδότηση 95,5 εκατομμυρίων ευρώ (από τον συνολικό πυλώνα των 100 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις), ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στην αγορά.

Κοινωνική Πολιτική: Δίχτυ ασφαλείας για τους ευάλωτους

Η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύει έμπρακτα το κοινωνικό της πρόσωπο διαθέτοντας 90 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση και λειτουργία 253 κοινωνικών δομών για μια τριετία, από τις οποίες ωφελούνται πάνω από 150.000 πολίτες. Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν Κέντρα Κοινότητας, δομές αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Συμβουλευτικά Κέντρα για γυναίκες θύματα βίας.

Χάρης Γκίκας

Ταυτόχρονα, μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος «ΕΜΕΙΣ», έχουν διασυνδεθεί 2.000 κοινωνικές δομές και οι 66 Δήμοι της Αττικής για τον βέλτιστο συντονισμό των υπηρεσιών. Παράλληλα, υλοποιούνται προγράμματα ψηφιακού εγγραμματισμού ενηλίκων καθώς και το «Παιδικό Πανεπιστήμιο», φέρνοντας τα παιδιά πιο κοντά στην επιστήμη.

Πλήθος κόσμου στο Ωδείο Αθηνών

Η σημασία του απολογισμού και του σχεδιασμού της Περιφέρειας αποτυπώθηκε ανάγλυφα στην ευρύτατη θεσμική εκπροσώπηση που έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση.

Παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι Υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου (Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Τάκης Θεοδωρικάκος (Ανάπτυξης), Βασίλης Κικίλιας (Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και Όλγα Κεφαλογιάννη (Τουρισμού), καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Νίκος Παπαθανάσης και Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι Υφυπουργοί Δημήτρης Μαρκόπουλος, Βασίλης Σπανάκης, Μάριος Θεμιστοκλέους, Μαριλένα Σούκουλη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Άννα Καραμανλή, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, καθώς και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Την εκδήλωση τίμησαν ακόμη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Επίσκοπος Ευρίπου κ. Χρυσόστομος (ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου), ο Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, καθώς και εκπρόσωποι των Μητροπολιτών Μεσογαίας και Μεγάρων.

«Κανείς και καμία γειτονιά δεν θα μείνει πίσω»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Χαρδαλιάς έθεσε το πολιτικό και ηθικό στίγμα της προσπάθειας για το υπόλοιπο της θητείας του: «Δεν ζητάμε να κριθούμε από τα λόγια μας, αλλά από το αποτύπωμα των έργων στη ζωή των πολιτών. Από το αν οι γειτονιές γίνονται ασφαλέστερες, αν οι μετακινήσεις βελτιώνονται, αν οι επιχειρήσεις ενισχύονται και αν οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας αισθάνονται ότι η Περιφέρεια βρίσκεται πραγματικά δίπλα τους. Η Αττική αλλάζει με σχέδιο, δουλειά και λογοδοσία. Και σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν θα μείνει πίσω».

Η δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά στο τέλος της εκδήλωσης

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Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της ΠεριφέρειαςΧάρης Γκίκας/Newsbomb Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

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