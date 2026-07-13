Χαρδαλιάς: «Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης στους πολίτες της Αττικής»

Την Τρίτη 14 Ιουλίου ο απολογισμός των πρώτων 30 μηνών της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής

Χαρδαλιάς: «Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης στους πολίτες της Αττικής»
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  • Στις 14 Ιουλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση απολογισμού των πρώτων 30 μηνών της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής στο Ωδείο Αθηνών.
  • Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς καλεί τους πολίτες να παρακολουθήσουν τον απολογισμό, τονίζοντας τη σημασία της λογοδοσίας και της ευθύνης.
  • Θα παρουσιαστούν πάνω από 300 έργα και 50 παρεμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 2,6 δισ. ευρώ που αφορούν όλους τους Δήμους της Αττικής.
  • Τα έργα καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως αντιπλημμυρική προστασία, οδική ασφάλεια, κοινωνική πολιτική, πράσινο, διαχείριση αποβλήτων, πολιτισμό, αθλητισμό και επιχειρηματικότητα.
  • Στην εκδήλωση θα ανακοινωθεί επίσης ο σχεδιασμός και οι προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο της διοίκησης.
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Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για την εκδήλωση απολογισμού των πρώτων 30 μηνών της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 18:30, στο Ωδείο Αθηνών.

Στο βίντεο-κάλεσμα, ο Περιφερειάρχης τονίζει χαρακτηριστικά: «Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της διοίκησης, με επίκεντρο τα 300+1 έργα και τις 50+1 παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,6 δισ. ευρώ, που υλοποιούνται, δημοπρατούνται ή ωριμάζουν και στους 66 Δήμους της Αττικής.

Δείτε το βίντεο του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, για την εκδήλωση για τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της διοίκησης της Περιφέρειας:

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων και παρεμβάσεων που εκτείνεται σε όλους τους κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας και της ανάπτυξης της Αττικής, από την αντιπλημμυρική θωράκιση, την οδική ασφάλεια και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, έως τα έργα κοινωνικής πολιτικής, την ενίσχυση του πρασίνου, τη διαχείριση αποβλήτων, τις παρεμβάσεις στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και μεγάλα έργα υπερτοπικής σημασίας που αλλάζουν την εικόνα και τη λειτουργία της Περιφέρειας.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό της διοίκησης για την επόμενη περίοδο, αναδεικνύοντας τόσο τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί όσο και τις προτεραιότητες των μηνών που ακολουθούν.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

?️ Τρίτη 14 Ιουλίου 2026
⏱️ Ώρα: 18:30
? Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19, Αθήνα)

Ολόκληρο το μήνυμα-κάλεσμα του Περιφερειάρχη Αττικής, όπως έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Την 1η Ιανουαρίου του 2024 ξεκινήσαμε για να πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, την Αττική Μπροστά.
30 μήνες μετά, βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση αυτής της δημιουργικής πορείας.
Τώρα ήρθε η ώρα της λογοδοσίας.
Η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης στους πολίτες της Αττικής.
Το προηγούμενο διάστημα, επιλέξαμε να μιλάμε λιγότερο και να δουλεύουμε περισσότερο.
Βρεθήκαμε καθημερινά στο πεδίο. Και στις 66 όμορφες γειτονιές της Αττικής μας.
Χωρίς επικοινωνιακές φιέστες. Με μόνο στόχο το αποτέλεσμα.
Αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 6:30 το απόγευμα, στο Ωδείο Αθηνών, σας καλώ να δούμε όλα όσα πετύχαμε μαζί, αλλά και όσα έχουμε ακόμη μπροστά μας.
Σας ζητώ να είστε όλες και όλοι εκεί.
Γιατί η πιο μεγάλη μας δέσμευση δεν είναι όσα πετύχαμε.
Είναι όλα όσα έχουμε ακόμη να κάνουμε μαζί.
Μαζί θα κερδίσουμε το στοίχημα της ευθύνης. Το στοίχημα της συνέχειας. Το στοίχημα της συνέπειας.
Για να μπορούμε, κάθε μέρα, να σας κοιτάμε στα μάτια!».

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