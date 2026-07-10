Απολογισμός Ευθύνης: Εκδήλωση Χαρδαλιά για τους 30 πρώτους μήνες στην Περιφέρεια Αττικής

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο τίτλο «Απολογισμός Ευθύνης στους Πολίτες της Αττικής», θα παρουσιαστούν τα έργα και οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα, τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, καθώς και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα.

Πληροφορίες για την εκδήλωση

Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 | 18:30

Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19, Αθήνα)