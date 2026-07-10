Καλλιθέα: Έρχεται η πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη»

Snapshot Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση ύψους 1.225.800 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» στην Καλλιθέα.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν θερμομόνωση, αντιμετώπιση υγρασίας, αντικατάσταση κουφωμάτων και εκσυγχρονισμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του κτηρίου, που λειτουργεί από το 1993.

Η αναβάθμιση αναμένεται να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να βελτιώσει τις συνθήκες για εργαζόμενους, φορείς και επισκέπτες.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Καλλιθέας, με στόχο τη στήριξη των δημόσιων υποδομών και της τοπικής κοινωνίας. Snapshot powered by AI

Στην ενεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» Καλλιθέας, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των δημοσίων κτηρίων που προάγουν την κοινωνική, πολιτιστική και συλλογική ζωή των τοπικών κοινωνιών του Λεκανοπεδίου.

Η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπεγράφη παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Καλλιθέας Κώστα Ασκούνη, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε. Γιώργο Κορμά και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών.

Πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας για την Καλλιθέα, καθώς αφορά έναν από τους βασικούς χώρους έκφρασης, δημιουργίας και συλλογικής δραστηριότητας της πόλης, ο οποίος για πάνω από τρεις δεκαετίες φιλοξενεί δράσεις φορέων, οργανισμών και συλλόγων. Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», που βρίσκεται επί της οδού Μεγίστης, στεγάζεται σε παλαιό βιομηχανικό κτήριο, το οποίο ανακατασκευάστηκε και έλαβε τη σημερινή του μορφή το 1993, προκειμένου να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την κοινωνική, πολιτιστική και συλλογική ζωή της περιοχής.

Το κτήριο αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και Β΄ όροφο, με συνολική επιφάνεια άνω των 1.435 τ.μ. Στους χώρους του περιλαμβάνονται γραφεία και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, όπου πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις, προγράμματα άθλησης και γυμναστικής, καθώς και πλήθος δράσεων πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Η πολύχρονη και διαρκής χρήση του, σε συνδυασμό με την παλαιότητα βασικών δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων, κατέστησαν αναγκαία την ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειακού εκσυγχρονισμού και συντήρησης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.225.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτίσματος, καθώς και εργασίες που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τις συνθήκες χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι η εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων και του δώματος, η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, η αντιμετώπιση φαινομένων υγρασίας, καθώς και η αντικατάσταση και αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως κλιματιστικές μονάδες, φωτιστικά σώματα και λοιπές εγκαταστάσεις.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» θα αποκτήσει σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, πιο σύγχρονες υποδομές και καλύτερες συνθήκες λειτουργίας για τους εργαζόμενους, τους φορείς και τους πολίτες που το επισκέπτονται. Παράλληλα, η παρέμβαση αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτηρίου, διατηρώντας και ενισχύοντας τον ρόλο του ως ζωντανού κυττάρου πολιτισμού για την πόλη της Καλλιθέας.

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Ως Περιφέρεια Αττικής επενδύουμε σε έργα που έχουν πραγματικό αντίκρισμα στην καθημερινότητα. Σε έργα που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων υποδομών, αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές λύσεις και επιστρέφουν αξία στις τοπικές κοινωνίες. Ένα τέτοιο έργο είναι και αυτό της αναβάθμισης του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη». Πρόκειται για ένα έργο ώριμο και αναγκαίο καθώς καθιστά το κτήριο πιο λειτουργικό, πιο ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό προς όφελος των κατοίκων, των φορέων και των συλλόγων της Καλλιθέας.

Μιλάμε για ένα κτίριο που διαμορφώθηκε στη σημερινή του μορφή το 1993. Μετά από τόσα χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η ενεργειακή και λειτουργική του αναβάθμιση ήταν επιβεβλημένη. Με τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται, αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα, μειώνεται το λειτουργικό του κόστος και δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για όλους όσοι το χρησιμοποιούν καθημερινά. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύουμε στην πράξη τη στήριξή μας προς τον Δήμο Καλλιθέας, ενισχύοντας υποδομές που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία».

Και κατέληξε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καλλιθέας Κώστα Ασκούνη για τη συνεργασία, καθώς και τη Νέα Μητροπολιτική Αττική, τον αναπτυξιακό φορέα της Περιφέρειας, για τις ουσιαστικές ενέργειες που οδήγησαν στη γρήγορη προώθηση του έργου. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και ξεκάθαρη πολιτική βούληση να στηρίζουμε τους Δήμους της Αττικής, να αναβαθμίζουμε δημόσιες υποδομές και να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες ζωής για τους πολίτες, με έργα που δεν μένουν στα χαρτιά, αλλά περνούν στην πράξη».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης ανέφερε ότι:

«Σήμερα υπεγράφη ένα σημαντικό έργο για το οποίο επί πολλά χρόνια αγωνιζόταν ο Δήμος να το προχωρήσει. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, δεδομένου ότι το κτήριο διαμορφώθηκε ως έχει, από ένα παλιό εργοστάσιο το 1993. Μιλάμε, λοιπόν, για περισσότερα από τριάντα χρόνια λειτουργίας, μετά την πάροδο των οποίων χρειάζεται οπωσδήποτε ενεργειακή αναβάθμιση, λόγω ποικίλων προβλημάτων.

Με την προσωπική βούληση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, αλλά και με τις ουσιαστικές ενέργειες της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής, του αναπτυξιακού φορέα της Περιφέρειας, προχώρησε γρήγορα η δημοπράτηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη». Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε ένα ανακαινισμένο κτήριο, ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο που τόσο πολύ έχει ανάγκη η πόλη μας, ώστε οι φορείς της να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν εκεί τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες».

Παρόντες στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης πέραν των προαναφερθέντων, ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Τζίνα Αδαμοπούλου, η Γενική Διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής Μιλτιάδης Κύρκος.