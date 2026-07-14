Δείτε live: «Λογαριασμός Ευθύνης» από τον Νίκο Χαρδαλιά - Ο απολογισμός και το αναπτυξιακό σχέδιο

Σε εξέλιξη ο απολογισμός και το αναπτυξιακό σχέδιο του Νίκου Χαρδαλιά για την Αττική

Ζωή Μακρυγιάννη

Δείτε live: «Λογαριασμός Ευθύνης» από τον Νίκο Χαρδαλιά - Ο απολογισμός και το αναπτυξιακό σχέδιο

Ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ομιλία του στην απολογιστική εκδήλωση

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Χαρδαλιάς παρουσιάζει τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του και το αναπτυξιακό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής έως το 2028 σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών.
  • Το σχέδιο περιλαμβάνει 301 έργα και 51 παρεμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 2,563 δισ. ευρώ, καλύπτοντας και τους 66 Δήμους της Αττικής.
  • Κεντρική προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και το περιβάλλον, με 171 έργα σε αντιπλημμυρική θωράκιση, πράσινο, αστικές υποδομές και οδική ασφάλεια, που αποτελούν το 58,8% του προγράμματος.
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Μέσα σε ένα κατάμεστο Ωδείο Αθηνών και με την παρουσία μελών της κυβέρνησης, βουλευτών, καθώς και δημάρχων της Αττικής, ξεκίνησε πριν από λίγο η εκδήλωση-απολογισμός του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, έχοντας στο πλευρό του τους 51 περιφερειακούς συμβούλους της παράταξής του, ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε αμέσως έναν έντονα προσωπικό αλλά και βαθιά κοινωνικό τόνο στην ομιλία του.

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«Είναι μια βραδιά διαφορετική και για εμένα και για όλους εσάς», τόνισε στην εισαγωγή του ο Περιφερειάρχης, περιγράφοντας τη μέχρι τώρα θητεία του ως «ένα ταξίδι καθημερινής προσπάθειας».

«Λογαριασμός ευθύνης» με σαφείς αποδέκτες

Θέλοντας να εξηγήσει τη φιλοσοφία πίσω από τον τίτλο της εκδήλωσης, ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε με έμφαση τη σημασία της δημόσιας λογοδοσίας: «Όταν στέκεσαι μπροστά στους πολίτες λογαριάζεσαι και φαίνεται για ποιους δουλεύουμε κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: «Δεν δουλεύουμε για τους λίγους, για τα όποια γυαλιστερά γραφεία. Όχι για μικρές ή μεγάλες προσωπικές φιλοδοξίες. Αλλά για όσους μοχθούν καθημερινά. Για μια ζωή με ασφάλεια».

Χαρδαλιάς – εκδήλωση
Χαρδαλιάς – εκδήλωση

«Ότι λέμε, ό,τι δεσμευόμαστε πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λογαριασμό, να λογοδοτήσουμε στους πολίτες», είπε επίσης ο κ. Χαρδαλιάς.

Χαρδαλιάς – εκδήλωση

Στο μικροσκόπιο το σχέδιο των 2,56 δισ. ευρώ

Η ομιλία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και συνοδεύεται από χάρτες και οπτικοακουστικό υλικό που προβάλλεται εντός και εκτός του Ωδείου, επικεντρώνεται στην παρουσίαση του γιγαντιαίου προγράμματος της περιφέρειας.

Συνολικά, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 352 έργα (300+1 έργα και 50+1 παρεμβάσεις) με προϋπολογισμό 2,58 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2028.

Χαρδαλιάς

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά

Από τα έργα και τις παρεμβάσεις που ο κ. Χαρδαλιάς περιέγραψε:

  • Τα 24 έχουν ολοκληρωθεί – ποσοστό 6,82%
  • Τα 88 βρίσκονται σε εξέλιξη – ποσοστό 25%
  • Τα 60 βρίσκονται έχουν δημοπρατηθεί – ποσοστό 17,05%
  • Τα 35 βρίσκονται υπό δημοπράτηση – ποσοστό 9,94%
  • Και τα 145 έχουν ενταχθεί σε σχέδια – ποσοστό 41,19%
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Τα 171 κρίσιμα έργα για την Αττική

Από τα 300+1 υπό εξέλιξη έργα, τα 171 αφορούν σε τρεις κρίσιμους τομείς, όπως ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς:

  • Την ασφάλεια της ζωής και των περιουσιών
  • Το περιβάλλον και την καθημερινότητα
  • Την οδική ασφάλεια

Ειδικότερα, βρίσκονται σε εξέλιξη 76 έργα ενίσχυσης πρασίνου και αστικών υποδομών, 64 έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και 31 έργα οδικής ασφάλειας.

Χαρδαλιάς – εκδήλωση

Ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Ανάσες για την Αττική» προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ για τις παρεμβάσεις πρασίνου.

Ειδική αναφορά στην οδική ασφάλεια

Ειδική αναφορά έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς στις παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια, τονίζοντας πως αφορούν σε 31 έργα προϋπολογισμού 192 εκατ. ευρώ.

«Η προσπάθειά μας να διαχειριστούμε το ζήτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Το οδικό δίκτυο της περιφέρειας είναι συνολικά 1623 χιλιόμετρα», είπε ο κ. Χαρδαλιάς και συνέχισε:

«Έχουμε ευθύνη συντήρησης για 157 οδογέφυρες και καμία από αυτές δεν έχει κατασκευάσει η Περιφέρεια Αττικής. Πριν λίγα χρόνια η ευθύνη των γεφυρών πέρασε στην Περιφέρεια. Πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για το ΣΔΙΤ για τη συντήρηση αυτών των γεφυρών.

Παράλληλα έχουμε την ευθύνη για τη συντήρηση 12.780 φαναριών και την 3.592 διαβάσεων. Έχουμε την ευθύνη 38.219 στύλων οδοφωτισμού και 610 χιλιομέτρων στηθαίων ασφαλείας».

«Τα χρήματα που πρέπει να διαθέσουμε στην πενταετία, καλύπτουν πάνω από 78,6% των πόρων που έχουμε για επενδύσεις», είπε ο κ. Χαρδαλιάς. «Είμαι χαρούμενος γιατί με παρέμβαση του πρωθυπουργού δρομολογούνται τα προγράμματα αυτά και θα δοθεί οριστική λύση για το ΣΔΙΤ».

Από τα έργα οδικής ασφάλειας, τα 18 έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης και τα 13 είναι σε διαδικασία ωρίμανσης ώστε να δημοπρατηθούν έως τα τέλη του 2028.

Επίσης έκανε λόγο για 50+1 παρεμβάσεις προϋπολογισμού 23,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι 31 έχουν ολοκληρωθεί και οι 19 βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης έως το τέλος του 2028.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα 21 έργα υπερτοπικής σημασίας – μείζονος σημασίας, όπως τα χαρακτήρισε- συνολικού προϋπολογισμού άνω των 920 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 9 έχουν ολοκληρωθεί τα 9, και 12 βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης ή ωρίμανσης.

Τρία σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως τρέχουν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τρία εξαιρετικά σημαντικά έργα για την οδική ασφάλεια:

  • Προμήθεια και λειτουργία 388 ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
  • Κατασκευή 100 πρότυπων μη σημαδοτούμενων διαβάσεων
  • Εγκατάσταση 1.100 φωτιστικών LED σε υπόγειες διαβάσεις οχημάτων.

Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ανέλυσε τις 9+1 κατηγορίες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Αττική:

  • 3 λιμενικά έργα με προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ
  • 31 έργα οδικής ασφάλειας με προϋπολογισμό 193 εκατ. ευρώ
  • 19 έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων και υδάτων με προϋπολογισμό 190 εκατ. ευρώ
  • 76 έργα ενίσχυσης πρασίνου και αστικών υποοδμών με προϋπολογισμό 409 εκατ. ευρώ
  • 68 έργα πολιτισμού και αθλητισμού με προϋπολογισμό 455,3 εκατ. ευρώ
  • 64 έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης με προϋπολογισμό 508 εκατ. ευρώ.
  • 19 έργα ενεργειακής αναβάθμισης με προϋπολογισμό 42,4 εκατ. ευρώ
  • 64 έργα πρόνοιας με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ
  • 4 έργα κτιριακών υποδομών με προϋπολογισμό 28,5 εκατ. ευρώ
  • 1 έργο ενίσχυσης των επιχειρήσεων στην Αττική με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ
  • 2 έργα ψηφιακού μετασχηματισμού με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ.
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Το κλίμα στο Ωδείο Αθηνών είναι ιδιαίτερα θερμό, με τον παραγωγικό και πολιτικό κόσμο να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας παρουσίασης που φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για τη μετάβαση στην «Αττική 2030».

Φωτογραφίες από την εκδήλωση

Στην εκδήλωση δίνουν το παρών πλήθος κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών της ΝΔ, αυτοδιοικητικών, αλλά και πολιτών. Στην Ωδείο Αθηνών μάλιστα προσήλθε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Χαρδαλιάς – εκδήλωση
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της ΠεριφέρειαςΧάρης Γκίκας/Newsbomb

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

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