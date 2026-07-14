«Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής»: Πλήθος κόσμου στην απολογιστική εκδήλωση Χαρδαλιά

Ο κ. Χαρδαλιάς παρουσιάζει τον αναλυτικό απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής»: Πλήθος κόσμου στην απολογιστική εκδήλωση Χαρδαλιά

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τον απολογισμό των 30 πρώτων μηνών στο τιμόνι της Περιφέρειας θα κάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, με τίτλο «Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής».

Ο κ. Χαρδαλιάς παρουσιάζει τον αναλυτικό απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του, ξεδιπλώνοντας παράλληλα τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας έως το τέλος του 2028. Πλήθος κυβερνητικών στελεχών, αυτοδιοικητικών αλλά και πολιτών δίνει το παρών στο χώρο της εκδήλωσης.

Δείτε φωτογραφίες:

Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της ΠεριφέρειαςΧάρης Γκίκας/Newsbomb

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Εκδήλωση Χαρδαλιά

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
[388401] ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 30 ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2028 (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 30 ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2028 (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)Eurokinissi Sports
[388401] ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 30 ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2028 (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
[388401] ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 30 ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2028 (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
[388401] ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 30 ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2028 (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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