«Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής»: Πλήθος κόσμου στην απολογιστική εκδήλωση Χαρδαλιά

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής

Τον απολογισμό των 30 πρώτων μηνών στο τιμόνι της Περιφέρειας θα κάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, με τίτλο «Λογαριασμός ευθύνης στους πολίτες της Αττικής».

Ο κ. Χαρδαλιάς παρουσιάζει τον αναλυτικό απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του, ξεδιπλώνοντας παράλληλα τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας έως το τέλος του 2028. Πλήθος κυβερνητικών στελεχών, αυτοδιοικητικών αλλά και πολιτών δίνει το παρών στο χώρο της εκδήλωσης.

Δείτε φωτογραφίες:

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της ΠεριφέρειαςΧάρης Γκίκας/Newsbomb Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της περιφέρειας Αττικής Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Στιγμιότυπο από την απολογιστική εκδήλωση του Νίκου Χαρδαλιά για τους 30 μήνες στο τιμόνι της Περιφέρειας Χάρης Γκίκας/Newsbomb