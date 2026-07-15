«Είμαστε περήφανοι, πατέρα»: Η ανάρτηση της κόρης του Νίκου Χαρδαλιά μετά τον απολογισμό

Μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η μεγάλη κόρη του Νίκου Χαρδαλιά, λίγες ώρες μετά την εκδήλωση απολογισμού της διοίκησης της περιφέρειας Αττικής στο Ωδείο Αθηνών

Newsbomb

«Είμαστε περήφανοι, πατέρα»: Η ανάρτηση της κόρης του Νίκου Χαρδαλιά μετά τον απολογισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ιωάννα Χαρδαλιά, που σήμερα είναι δικηγόρος και συνόδευσε τον πατέρα της στην εκδήλωση, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν μια διαδρομή δεκαέξι ετών. Η πρώτη είναι από το βράδυ της Τρίτης στο Ωδείο Αθηνών, ενώ η δεύτερη επιστρέφει στο 2010, όταν, σε ηλικία μόλις εννέα ετών, βρισκόταν στο πλευρό του στην κεντρική προεκλογική ομιλία με την οποία ο Νίκος Χαρδαλιάς διεκδικούσε την τρίτη συνεχόμενη θητεία του στον Δήμο Βύρωνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της αποκάλυψε και έναν σύντομο διάλογο που είχαν λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

«Πηγαίνοντας μαζί χθες στο κατάμεστο Ωδείο Αθηνών σε ρώτησα αν αγχώνεσαι πριν τις ομιλίες σου και μου απάντησες χωρίς δεύτερη σκέψη: "Αυτή είναι η ζωή μου, η ευθύνη μου". Η αλήθεια σου, η καθημερινή αδιάλειπτη μάχη σου για ένα καλύτερο μέλλον στην Αττική και η προσήλωσή σου φάνηκαν για ακόμη μια φορά... Είμαστε περήφανοι, πατέρα», έγραψε.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς επιλέγει διαχρονικά να κρατά την οικογένειά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς όμως να έχει κρύψει ποτέ ότι αποτελεί το σημαντικότερο στήριγμά του. Γι' αυτό και η ανάρτηση της μεγάλης του κόρης ξεχώρισε, καθώς μέσα από δύο φωτογραφίες με διαφορά δεκαέξι ετών ανέδειξε μια πιο προσωπική πτυχή του Περιφερειάρχη, πίσω από τον δημόσιο και θεσμικό του ρόλο.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Χαρδαλιά δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά την εκδήλωση απολογισμού των πρώτων 30 μηνών της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία περισσότερων από 3.500 πολιτών, εκπροσώπων της κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο περιφερειάρχης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της διοίκησης, επισημαίνοντας ότι ήδη, στα μισά της θητείας, έχει δρομολογηθεί ή ολοκληρωθεί το 58,81% των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, με 352 έργα και παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,587 δισ. ευρώ, να βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Αττική.

Παράλληλα, παρουσίασε τον σχεδιασμό για τα επόμενα δυόμισι χρόνια, με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομής, την αντιπλημμυρική θωράκιση, τη μητροπολιτική διαχείριση των απορριμμάτων, την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και το συνολικό όραμα για την «Αττική του 2030».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαινίασε το δρόμο Ροβιές – Ήλια ο Μητσοτάκης: Κάθε φορά που περνούσαμε από εδώ κάναμε το σταυρό μας, μην έρθει κανένας βράχος στο κεφάλι μας

14:27ANNOUNCEMENTS

Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού από τους κατοίκους της Σαλαμίνας μέσα από το Allwyn Care – Συμμετείχαν στην εθελοντική δράση αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών και έγιναν Life Savers

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Meta χρησιμοποιεί εργαλεία AI για να απολύει εργαζομένους που βγαίνουν σε άδεια λόγω ιατρικών παθήσεων

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είμαστε περήφανοι, πατέρα»: Η ανάρτηση της κόρης του Νίκου Χαρδαλιά μετά τον απολογισμό στο Ωδείο Αθηνών

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος κι ο τρίτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

14:20ANNOUNCEMENTS

Καλοκαιρινές εκπτώσεις με επιπλέον €πιστροφή 15% για αγορές με κάρτες Eurobank σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

14:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - Η πρώτη της βουβή εμφάνιση - Βίντεο

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας για Κυψέλη: «Κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους» - Ζητά συνάντηση με Υποδομών, Μετρό

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης: SMS από το 112

14:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Χρυσικού, Ιορδανίδης, Παναγοπούλου, Τζόλα από τη «Γη της ελιάς» την αποχαιρετούν μέσω του Newsbomb

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό γονείς και η 6χρονη κόρη τους - Ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια ο γιος της οικογένειας

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για Μάρω Κοντού: Η διαδρομή της χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, ευγένεια, θάρρος

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Κάτοικοι περιγράφουν τη στιγμή που είδαν 59χρονο γυμνό να κόβει βόλτες στη Φωκίωνος Νέγρη

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Λατινοπούλου-Άργος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντος»

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Νέστορα – Το πρώτο μήνυμα μετά το εξιτήριο: «Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει»

13:29ΦΑΡΜΑΚΟ

PhARMA Innovation Forum: Ο Κωνσταντίνος Μεφσούτ είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μάρω Κοντού: Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: Το αποχαιρετιστήριο δώρο που του έκαναν οι συνεργάτες του - Το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Αρκούδα μπήκε κρυφά σε σπίτι ηλικιωμένων και άδειασε το ψυγείο τους - Είναι ύποπτη για... 14 διαρρήξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» – Η συγκίνηση του Γιώργου Κωνσταντίνου για την απώλεια της αγαπημένης του συμπρωταγωνίστριας

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μάρω Κοντού

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού

14:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - Η πρώτη της βουβή εμφάνιση - Βίντεο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης χαρίζει 200 ​​τόνους κρεμμυδιών: «Είναι αδύνατο αν πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό»

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

12:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική για τις ρωγμές από τα έργα μετρό στην Κυψέλη

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος κι ο τρίτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Κάτοικοι περιγράφουν τη στιγμή που είδαν 59χρονο γυμνό να κόβει βόλτες στη Φωκίωνος Νέγρη

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Kατέβηκαν στα 4.000 μέτρα στον Ατλαντικό και «σκόνταψαν» σε κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

11:11LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Η τελευταία εμφάνιση στη «Γη της ελιάς» και το συγκινητικό βίντεο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης: SMS από το 112

10:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Πώς γνώρισε τον Χορν και πώς την έπεισε να κάνει επέμβαση στην μύτη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ