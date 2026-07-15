«Είμαστε περήφανοι, πατέρα»: Η ανάρτηση της κόρης του Νίκου Χαρδαλιά μετά τον απολογισμό

Η Ιωάννα Χαρδαλιά, που σήμερα είναι δικηγόρος και συνόδευσε τον πατέρα της στην εκδήλωση, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν μια διαδρομή δεκαέξι ετών. Η πρώτη είναι από το βράδυ της Τρίτης στο Ωδείο Αθηνών, ενώ η δεύτερη επιστρέφει στο 2010, όταν, σε ηλικία μόλις εννέα ετών, βρισκόταν στο πλευρό του στην κεντρική προεκλογική ομιλία με την οποία ο Νίκος Χαρδαλιάς διεκδικούσε την τρίτη συνεχόμενη θητεία του στον Δήμο Βύρωνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της αποκάλυψε και έναν σύντομο διάλογο που είχαν λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

«Πηγαίνοντας μαζί χθες στο κατάμεστο Ωδείο Αθηνών σε ρώτησα αν αγχώνεσαι πριν τις ομιλίες σου και μου απάντησες χωρίς δεύτερη σκέψη: "Αυτή είναι η ζωή μου, η ευθύνη μου". Η αλήθεια σου, η καθημερινή αδιάλειπτη μάχη σου για ένα καλύτερο μέλλον στην Αττική και η προσήλωσή σου φάνηκαν για ακόμη μια φορά... Είμαστε περήφανοι, πατέρα», έγραψε.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς επιλέγει διαχρονικά να κρατά την οικογένειά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς όμως να έχει κρύψει ποτέ ότι αποτελεί το σημαντικότερο στήριγμά του. Γι' αυτό και η ανάρτηση της μεγάλης του κόρης ξεχώρισε, καθώς μέσα από δύο φωτογραφίες με διαφορά δεκαέξι ετών ανέδειξε μια πιο προσωπική πτυχή του Περιφερειάρχη, πίσω από τον δημόσιο και θεσμικό του ρόλο.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Χαρδαλιά δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά την εκδήλωση απολογισμού των πρώτων 30 μηνών της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία περισσότερων από 3.500 πολιτών, εκπροσώπων της κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο περιφερειάρχης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της διοίκησης, επισημαίνοντας ότι ήδη, στα μισά της θητείας, έχει δρομολογηθεί ή ολοκληρωθεί το 58,81% των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, με 352 έργα και παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,587 δισ. ευρώ, να βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Αττική.

Παράλληλα, παρουσίασε τον σχεδιασμό για τα επόμενα δυόμισι χρόνια, με αιχμή τα μεγάλα έργα υποδομής, την αντιπλημμυρική θωράκιση, τη μητροπολιτική διαχείριση των απορριμμάτων, την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και το συνολικό όραμα για την «Αττική του 2030».

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