Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

Snapshot Ο λευκός καρχαρίας «Contender», μήκους άνω των 4 μέτρων και βάρους 770 κιλών, επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας από τη δορυφορική παρακολούθηση.

Η συσκευή εντοπισμού του καρχαρία εξέπεμψε αδύναμο σήμα, καθιστώντας αβέβαιη την ακριβή του θέση.

Οι ειδικοί θεωρούν πιθανό ο καρχαρίας να κατευθύνεται προς το Κέιπ Κοντ ή τον Ατλαντικό Καναδά, περιοχές με άφθονη τροφή και κατάλληλες θερμοκρασίες νερού.

Ο «Contender» έχει διανύσει πάνω από 7.000 μίλια κατά μήκος της ακτής της Βόρειας Αμερικής από την τοποθέτηση της ετικέτας τον Ιανουάριο του 2025.

Η παρακολούθηση του καρχαρία γίνεται από την ερευνητική ομάδα OCEARCH, η οποία τον παρακολουθεί από τον Βόρειο Ατλαντικό, κοντά στις ακτές της Τζόρτζια και της Φλόριντα. Snapshot powered by AI

Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό Ωκεανό επανεμφανίστηκε, προκαλώντας φόβους ότι το αρπακτικό αυτό μπορεί να κατευθύνεται προς το Κέιπ Κοντ ή τον Ατλαντικό Καναδά.

Ο καρχαρίας, μήκους άνω των 4 μέτρων, και βάρους 770 κιλών είχε εξαφανιστεί από τη δορυφορική παρακολούθηση για μήνες, αφού βυθίστηκε στα βάθη από τον Απρίλιο.

Ο καρχαρίας – με το όνομα «Contender» – είχε εφοδιαστεί με συσκευή εντοπισμού στον Βόρειο Ατλαντικό, στα ανοικτά των ακτών της Τζορτζια και της Φλόριντα, τον Ιανουάριο από την ερευνητική ομάδα OCEARCH.

ONE YEAR. ONE GIANT. ?



CONTENDER, the largest male white #shark ever tagged by #OCEARCH in the W. N. Atlantic, was tagged 1 year ago!



His pings have provided critical insight into the movement & behavior of mature male white sharks.#FactsOverFear #SharkTracker pic.twitter.com/jvDIjMXASo — OCEARCH (@OCEARCH) January 17, 2026

Οι επιστήμονες κατάφεραν να παρακολουθήσουν τον τεράστιο καρχαρία να περιπλανιέται κατά μήκος της ακτογραμμής της Βόρειας Αμερικής, δίνοντας σήμα κάθε φορά που το πτερύγιό του αναδύεται από το νερό.

Ο καρχαρίας εμφανίστηκε για τελευταία φορά τον Απρίλιο στα ανοιχτά του Pamlico Sound στη Βόρεια Καρολίνα.

Το ζώο εντοπίστηκε ξανά την περασμένη Τετάρτη – αλλά το σήμα ήταν μόνο ένα αδύναμο «Z-ping», πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή δεν παρέμεινε εκτεθειμένη αρκετά ώστε να εκπέμψει ένα ισχυρό σήμα, όπως ανέφερε η OCEARCH.

Το αδύναμο δορυφορικό σήμα σημαίνει ότι οι ερευνητές δεν γνωρίζουν την ακριβή θέση του καρχαρία.

Οι ειδικοί πιστεύουν, με βάση την έρευνα και τις συνήθεις συμπεριφορές, ότι ο καρχαρίας ενδέχεται να κατευθύνεται προς το Κέιπ Κοντ ή τον Ατλαντικό Καναδά – δύο δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς.

Ένας εκπρόσωπος της OCEARCH δήλωσε: «Οι λευκοί καρχαρίες στον δυτικό Βόρειο Ατλαντικό συνήθως μεταναστεύουν προς τα βόρεια και περνούν το καλοκαίρι και τις αρχές του φθινοπώρου αναζητώντας τροφή στα νερά του Κέιπ Κοντ ή του Ατλαντικού Καναδά.

«Αυτές οι δύο περιοχές προσφέρουν άνετες θερμοκρασίες νερού και άφθονη τροφή, ιδίως άφθονες φώκιες και μεγάλα είδη ψαριών.»