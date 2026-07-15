Σκάλα Ωρωπού: Αποκαταστάθηκε το περιβαλλοντικό έγκλημα με το αμμοχάλικο στη θάλασσα

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, όπου είχε εμφανιστεί πριν από περίπου τρεις μήνες, αυθαίρετο μπάζωμα.

Παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Κτηματικής Υπηρεσίας, απομακρύνθηκαν τα μπάζα και τα βαριά υλικά, που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της αυθαίρετης κατασκευής και του αυτοσχέδιου μόλου. Για την απομάκρυνσή τους απαιτήθηκαν περισσότερα από 15 φορτηγά, ενώ τα υλικά μεταφέρθηκαν σε ειδικά αδειοδοτημένη μονάδα για τη νόμιμη διαχείριση και επεξεργασία τους.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η παραλία επανήλθε στην κατάσταση, στην οποία βρισκόταν πριν από την παράνομη παρέμβαση.

«Είχαμε δεσμευτεί ότι αυτή η περιβαλλοντική προσβολή δεν θα έμενε χωρίς απάντηση και σήμερα η δέσμευσή μας έγινε πράξη», δήλωσε ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης και πρόσθεσε: «Οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και ανέλαβαν το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού, το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής και τις υπηρεσίες του δήμου Ωρωπού για την άμεση κινητοποίηση, τη συνεργασία και την αποφασιστικότητά τους. Προστατεύουμε τις ακτές μας. Αποκαθιστούμε το φυσικό περιβάλλον, υπερασπιζόμαστε με πράξεις τον τόπο μας».

Το χρονικό του περιβαλλοντικού εγκλήματος

Μέσα σε λίγες ώρες, άγνωστοι δημιούργησαν έναν ολόκληρο δρόμο μέσα σε λιμνοθάλασσα στη Σκάλα Ωρωπού. Στη σοβαρή αυτή καταγγελία προχώρησε ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, κάνοντας λόγο για εκτεταμένη αλλοίωση της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, άγνωστοι προχώρησαν σε μπάζωμα μέσα σε λιμνοθάλασσα, δημιουργώντας έναν πρόχειρο δρόμο μήκους περίπου 60 μέτρων και πλάτους 4,5 μέτρων, ρίχνοντας πέτρες, χώμα και άμμο. Το σημείο, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα ρηχό, με βάθος που δεν ξεπερνά τα 20 με 30 εκατοστά.

Ο δήμαρχος, μιλώντας στο Newsbomb, περιέγραψε την κατάσταση: «Στο σημείο εκείνο έχουν ρίξει χώμα και έχουν περάσει από πάνω με οδοστρωτήρα. Είναι περίπου 60 μέτρα μήκος και 4,5 μέτρα πλάτος. Έχουμε προχωρήσει σε μηνύσεις, έγινε αυτοψία ενώ ενημερώθηκαν Λιμεναρχείο και Αστυνομία. Το έχουμε κοινοποιήσει και στην Κτηματική Υπηρεσία ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες κατεδάφισης».

«Έγινε μέσα στη νύχτα»

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα: «Σήμερα πήγαμε για αυτοψία, αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε αποφάσεις. Η κατεδάφιση υπολογίζεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εμείς ως Δήμος έχουμε ήδη κινηθεί για να βρούμε μηχανήματα, ώστε να είμαστε έτοιμοι».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παρέμβαση, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο: «Το βράδυ της Πέμπτης υπήρχαν μόνο πέτρες και την Παρασκευή είχαν ρίξει και τα χώματα. Άρα όλο έγινε μέσα στη νύχτα».

Παράλληλα, ο Δήμος Ωρωπού έχει ήδη καταθέσει μηνύσεις στο Αστυνομικό Τμήμα και το Λιμεναρχείο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος έκανε λόγο για «πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα», σημειώνοντας ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη και είχε αποκλειστεί από τον Δήμο. Τόνισε, επίσης, ότι η αποκατάσταση του χώρου θα είναι πλήρης, με απομάκρυνση των μπαζών και επαναφορά της φυσικής μορφολογίας.

«Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να καταστρέφουν το περιβάλλον θα μας βρουν απέναντί τους. Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

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