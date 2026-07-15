Βαλένθια: Η στιγμή που πολυκατοικία καταρρέει σαν χάρτινος πύργος – Βίντεο

Snapshot Μια πολυκατοικία στη Βαλένθια κατέρρευσε πλήρως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως καταγράφηκε σε βίντεο.

Οι ένοικοι είχαν εκκενώσει το κτίριο λίγα λεπτά πριν την κατάρρευση λόγω περίεργων θορύβων και ρωγμών.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική έστησαν άμεσα κλοιό ασφαλείας γύρω από το σημείο.

Η κατάρρευση συνδέεται με κατασκευαστικές εργασίες σε γειτονικό οικόπεδο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό, σύμφωνα με επιβεβαίωση της πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Η στιγμή που μία πολυκατοικία στη Βαλένθια της Ισπανίας καταρρέει σαν χάρτινος πύργος έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Το βίντεο δείχνει κάποια κομμάτια από το ισόγειο του κτιρίου να πέφτουν στο έδαφος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η πολυκατοικία καταρρέει.

Οι ένοικοι γλίτωσαν καθώς είχαν εκκενώσει τα διαμερίσματα τους λίγα λεπτά νωρίτερα. Όπως ανέφεραν άκουγαν περίεργους θορύβους να έρχονται από το κτίριο και γι’ αυτό ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες και βγήκαν στον δρόμο.

Η αστυνομία και οι πυροσβέστες έστησαν γρήγορα έναν κλοιό ασφαλείας γύρω από το κτίριο. Η κατάρρευση φέρεται να συνδέεται με κατασκευαστικές εργασίες σε παρακείμενο οικόπεδο.

Η πυροσβεστική της Ισπανίας επιβεβαίωσε το περιστατικό. «Ένα κτίριο κατέρρευσε χθες το βράδυ στο Benetusser, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Οι κάτοικοι του κτιρίου, που βρίσκεται στην οδό Las Americas και δίπλα σε εργοτάξιο, είχαν ήδη εκκενώσει το κτίριο μόλις εντόπισαν ρωγμές και θορύβους», ανέφερε σε ανάρτηση η πυροσβεστική.