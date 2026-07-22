Νίστρουπ: «Θα παίξουμε με τον καλύτερο τρόπο, είμαι αισιόδοξος»

Ο Δανός προπονητής μίλησε για τις αναμετρήσεις με την Πάκσι, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν θα είναι «τέλεια» σε αυτό το σημείο της σεζόν, αλλά παραμένει αισιόδοξος. 

Newsbomb

Νίστρουπ: «Θα παίξουμε με τον καλύτερο τρόπο, είμαι αισιόδοξος»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (23/7) αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην έδρα της Πάκσι. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς, θέτοντας ως ξεκάθαρο στόχο τη νίκη και φυσικά την είσοδο της ομάδας στη League Phase του Conference League.

Αναλυτικά:

Για την ευρωπαϊκή ταυτότητα του Παναθηναϊκού και το πρώτο ματς της σεζόν: «Ο στόχος μας είναι σαφής. Για οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να προκρινόμαστε. Αντιμετωπίζουμε την Πάκσι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο ματς».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός και τον βαθμό ετοιμότητας: «Είμαι ικανοποιημένος με την προετοιμασία, τους παίκτες, το σταφ και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Το γήπεδο που παίζουμε δεν είναι τέλειο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι τώρα. Ξεκινάμε με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο».

Για το γεγονός ότι φέτος είναι χωρίς «μαξιλαράκι» στα προκριματικά: «Το ήξερα όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις από τότε με την Κοπεγχάγη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην League Phase».

Για τον τρόπο που θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός: «Ήμασταν όλοι μαζί στην προετοιμασία. Παίξαμε φιλικά. Οι παίκτες έμαθαν και κατανόησαν αυτά που θέλαμε. Σίγουρα δεν θα είμαστε τέλειοι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Αυτό απαιτεί παραπάνω χρόνο. Θα παίξουμε με τον καλύτερο θετικό τρόπο και είμαι πολύ αισιόδοξος».

Γι’ αυτό που θεωρεί προαπαιτούμενο για το αυριανό ματς: «Θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα, η κατανόηση του αντιπάλου. Είναι μια ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει να σκοράρουμε και να να είμαστε προετοιμασμένοι για το ότι αυτοί παίζουν με 2 επιθετικούς. Αν κάνουμε τα πράγματα καλά, θα έχουμε και προοπτική. Θα πρέπει όταν είμαστε επιτιθέμενοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και όταν έχουν οι αντίπαλοι την πρωτοβουλία να είμαστε συμπαγείς και να αντισταθούμε. Η λέξη κλειδί είναι η σταθερότητα της ομάδας».

Για τη συμβουλή του προς τους νέους παίκτες: «Έχουμε μία μεγάλη γκάμα παικτών. Αν το εξετάσουμε σαν σύνολο έχουμε μεγάλη εμπειρία συνολικά σαν ρόστερ και σαν σταφ. Όσον αφορά τους νέους είναι εδώ για να δείξουν το ταλέντο τους. Να χτυπήσουν την πόρτα και να πουν εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε την ευκαιρία μας».

Τσέριν: «Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν»

Τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Άνταμ Τσέριν. Ο Σλοβένος δήλωσε:

Για το πως αισθάνεται που είναι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας και το τι πιστεύει ότι πρέπει να δώσει παραπάνω τόσο αυτός όσο και η ομάδα: «Όντας στο γκρουπ των αρχηγών, είμαι εδώ κάμποσο καιρό. Ξέρω πως δουλεύουν τα πράγματα στην ομάδα. Είναι τιμή και ευθύνη. Αλλάξαμε προπονητή, ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο. Κάναμε καλή προετοιμασία, δουλέψαμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Όπως είναι η νοοτροπία μας προχωράμε βήμα – βήμα».

Για το ποιο είναι το στοιχείο που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός για να μπει στη League Phase του Conference League: «Είναι ένας δρόμος μακρύς μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι και αυτό είναι η αρχή. Πρέπει να ξεκινήσουμε καλά τη σεζόν και μετά θα είναι όλα πιο εύκολα, όταν θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Ξέρουμε τον στόχο μας. Προχωράμε βήμα – βήμα και κοιτάμε να είμαστε συμπαγής για να πετύχουμε τον στόχο μας. Τον στόχο μας, τον ξέρουμε».

Για το τι διαφορετικό έχει η ομάδα σε αυτήν την περίοδο, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια: «Έχουμε ένα νέο προπονητή, αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Είναι μία σπουδαία αλλαγή. Δουλεύουμε σκληρά, το είδαμε και στα φιλικά. Τα σημαντικά παιχνίδια, όμως, ξεκινούν τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν όπως θέλαμε και ελπίζουμε αυτό να γίνει τώρα».

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