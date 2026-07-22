Οι «Τρωάδες» φέρνουν μια νέα εποχή στο ελληνικό θέατρο

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Οι «Τρωάδες» φέρνουν μια νέα εποχή στο ελληνικό θέατρο
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Μια νέα σελίδα στην ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό γράφεται στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με την υποστήριξη της Alpha Bank. Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, γίνεται η πρώτη παράσταση στην ιστορία του θεσμού των Επιδαυρίων που σχεδιάζεται εξαρχής ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες (άτομα με περιορισμένη ή πλήρη απώλεια όρασης ή ακοής).

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Alpha Bank «Πολιτισμός για Όλους», σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο και με την καθοδήγηση της Liminal, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς έναν πολιτισμό χωρίς αποκλεισμούς.

Η σημασία της δράσης αναδείχθηκε και κατά την κοινή εκδήλωση που πραγματοποίησαν η Alpha Bank και το Εθνικό Θέατρο, παρουσία των συντελεστών της παράστασης και μελών του θιάσου. Επισημάνθηκε τόσο η ανάγκη ενσωμάτωσης της προσβασιμότητας στον σχεδιασμό των πολιτιστικών δρώμενων όσο και η αναγκαιότητα δέσμευσης των αρμόδιων φορέων, ως προς την υλοποίησή της.

Το μήνυμα της ισότιμης συμμετοχής ενισχύεται και μέσα από την ίδια τη σύνθεση του θιάσου. Ένα μικτό σύνολο 22 ερμηνευτριών και ερμηνευτών - μεταξύ των οποίων μέλη των Εν Δυνάμει - διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία συμπρωταγωνιστούν με γνωστούς ηθοποιούς, όπως η Λυδία Φωτοπούλου και ο Αργύρης Ξάφης, αποδεικνύοντας ότι η συμπερίληψη μπορεί να αποτελεί οργανικό στοιχείο της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Όταν η προσβασιμότητα ξεκινά πριν από την παράσταση

Η εμπειρία για τους θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες δεν περιορίζεται στη διάρκεια της παράστασης, αλλά ξεκινά ήδη από την αναχώρηση για την Επίδαυρο.

Προβλέπεται μεταφορά από το κτήριο Τσίλλερ του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα προς το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και επιστροφή, τόσο για τους θεατές όσο και για τους συνοδούς τους. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, εξειδικευμένοι θεατρολόγοι και δραματουργοί θα παρουσιάσουν την ιστορία του χώρου, το έργο του Ευριπίδη και τη σκηνοθετική προσέγγιση της παράστασης.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά τη σκηνική και ενδυματολογική αισθητική της παραγωγής μέσα από απτική ξενάγηση, ενώ θα διατίθεται υποστηρικτικό υλικό, όπως μακέτα του σκηνικού, δείγματα κοστουμιών και πρόγραμμα σε γραφή Βraille. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών προσβασιμότητας έχει δημιουργηθεί και σχετικό ενημερωτικό βίντεο.

Στον αρχαιολογικό χώρο, εξειδικευμένο προσωπικό θα αναλαμβάνει την υποδοχή και την ασφαλή καθοδήγηση των θεατών, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης θα παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπέρτιτλοι και ακουστική περιγραφή μέσω ειδικών ακουστικών.

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Ομαδική φωτογραφία από το press event της παράστασης με εκπροσώπους της Alpha Bank και συντελεστές της παράστασης «Τρωάδες».

Για πρώτη φορά, δεν καλούνται οι θεατές να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες του χώρου. Αντίθετα, ο ίδιος ο χώρος προσαρμόζεται ώστε να μπορεί να υποδεχθεί ισότιμα όλους και αυτό αποτελεί καινοτομία αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη πρόκληση.

«Πολιτισμός για Όλους»: Μια ευρύτερη στρατηγική για τον πολιτισμό χωρίς αποκλεισμούς

Η παράσταση των «Τρωάδων» αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για Όλους» της Alpha Bank, η οποία έχει στόχο να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό αποτελεί δικαίωμα για όλους.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζει δράσεις στο θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά, την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργία, επενδύοντας συστηματικά στην άρση των εμποδίων που αποκλείουν ανθρώπους με αναπηρία ή ευάλωτες ομάδες από την πολιτιστική ζωή του τόπου.

Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί συνολικά 219 δράσεις, με περισσότερους από 134.000 άμεσα ωφελούμενους, ενώ περισσότεροι από 220.000 πολίτες έχουν ευαισθητοποιηθεί γύρω από την ανάγκη για έναν πολιτισμό χωρίς αποκλεισμούς / εμπόδια.

Παράλληλα, η συνεργασία της Alpha Bank με το Εθνικό Θέατρο, που ξεκίνησε το 2024, έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, με 19 προσβάσιμες παραστάσεις και περισσότερους από 1.600 θεατές να έχουν αξιοποιήσει τις διαθέσιμες υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Η παράσταση των «Τρωάδων» στις 31 Ιουλίου αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο έως σήμερα βήμα αυτής της προσπάθειας, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο πολιτισμός μπορεί και οφείλει να είναι πραγματικά προσβάσιμος σε όλους.

Κρατήσεις θέσεων

Εθνικό Θέατρο, Γραφείο Ομαδικών Πωλήσεων: 2107001468 (Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-15.00), omadikespoliseis@n-t.gr

Υποστήριξη στη διαδικασία κρατήσεων: Liminal, info@liminal.eu

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