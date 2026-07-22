Κινηματογραφική καταδίωξη: Βγήκε από κινούμενο αυτοκίνητο και πήδηξε από τη γέφυρα - Βίντεο

Μία κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκε σε δρόμο στο Μιζούρι όταν ένας άνδρας - επιχειρώντας να διαφύγει από την αστυνομία - εγκατέλειψε το εν κινήσει αυτοκίνητό του και πήδηξε από γέφυρα.

Ο 26χρονος Gavin Thor Lundgren από το Kimberling City, συνελήφθη το Σάββατο, αφού, σύμφωνα με την αστυνομία, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε έναν τυπικό αστυνομικό έλεγχο και οδήγησε τις Αρχές σε μια επεισοδιακή καταδίωξη. Κατά τη διάρκειά της, φέρεται να διέσχισε τρέχοντας μια γέφυρα δύο λωρίδων και να βούτηξε στη λίμνη Table Rock.

Βίντεο από κάμερα περιπολικού δείχνει τον οδηγό να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να πραγματοποιεί θεαματική βουτιά από τη γέφυρα.

Η τεχνική του ίσως να του χάριζε άριστα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες σε λίγα χρόνια, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση το μόνο που του εξασφάλισε ήταν μερικά επιπλέον λεπτά ελευθερίας. Λίγο αργότερα, η αστυνομία τον συνέλαβε.

Ο Lundgren οδηγήθηκε στη φυλακή αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης μέσω διαφυγής, απρόσεκτη οδήγηση, επίθεση τρίτου βαθμού και παρεμπόδιση σύλληψης.

Αν και κατάφερε να ξεπεράσει ένα εμπόδιο με τη βουτιά του, φαίνεται πως το νομικό σύστημα θα του βάλει μπροστά αρκετά περισσότερα.

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