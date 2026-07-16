«Ψηφιακή απαγωγή»: Κλέβουν τις ζωές ανθρώπων - Η νέα ανατριχιαστική μορφή διαδικτυακής καταδίωξης

Snapshot Η «ψηφιακή απαγωγή» αποτελεί μια αυξανόμενη μορφή διαδικτυακής καταδίωξης με περίπου 7.5 εκατομμύρια θύματα ετησίως, σύμφωνα με το FBI.

Το 67% των θυμάτων στοχοποιούνται από γνωστούς τους, με δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες παιδιών για τη δημιουργία ψεύτικων διαδικτυακών ταυτοτήτων.

Το 2025, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα & Εκμεταλλευόμενα Παιδιά έλαβε 21,3 εκατομμύρια αναφορές και βοήθησε σε 53.000 υποθέσεις που αφορούσαν ψηφιακά εγκλήματα κατά παιδιών.

Η ψηφιακή απαγωγή προκαλεί σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες σε παιδιά και οικογένειες, επηρεάζοντας αρνητικά το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο διαδίκτυο.

Ειδικοί προτρέπουν τους γονείς να είναι προσεκτικοί πριν δημοσιεύσουν φωτογραφίες παιδιών τους, για να προστατεύσουν το ψηφιακό αποτύπωμά τους και να αποτρέψουν μελλοντικές επιπτώσεις. Snapshot powered by AI

Τρομακτικές διαστάσεις, χρόνο με τον χρόνο παίρνει η «ψηφιακή απαγωγή» και σύμφωνα με στοιχεία του FBI ανήκει στην οικογένεια των διαδικτυακών εγκλημάτων που επηρεάζουν περίπου 7.5 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, με το 67% των θυμάτων να στοχοποιούνται από κάποιον που γνωρίζουν, σύμφωνα με στοιχεία του 2026.

Αν και είναι γνωστή ως εγκληματική δραστηριότητα περίπου εδώ και δύο δεκαετίες, εμφανίζει σημάδια αύξησης όσο εξελίσσεται η τεχνολογία με τη διαδικτυακή καταδίωξη να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, θέτοντας σε ακόμα έναν κίνδυνο τα παιδιά και τους νέους.

Σε αυτό περιλαμβάνεται από την αναδημοσίευση εικόνων μικρών παιδιών, που τα εμφανίζουν ως δικά τους δημιουργώντας μια ψεύτικη ζωή μαζί τους, μέχρι πιο απεχθείς πράξεις, όπως η πώληση των στιγμιότυπων στο dark web, οι δράστες που είναι ένοχοι για κατάχρηση του ονόματος ή της ομοιότητας ενός παιδιού θέτουν τους νέους σε υψηλό κίνδυνο.

🚨🚨 Parents, please watch! 🚨🚨🚨

Have you ever heard of "digital kidnapping"? The video below explains! ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/CT772b7re9 — Jannine.. #MagaMemeQueen ™️ 👑🇺🇸 (@janninereid1) May 4, 2025

Για να γίνει κατανοητή η διάσταση του εγκλήματος που συντελείται χρόνο με τον χρόνο, μόνο το 2025, το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα & Εκμεταλλευόμενα Παιδιά έλαβε 21,3 εκατομμύρια αναφορές και βοήθησε σε 53.000 υποθέσεις επιβολής του νόμου που αφορούσαν εικονικά εγκλήματα κατά παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας, του διαδικτυακού δελεασμού παιδιών και της κατάχρησης ψηφιακών εικόνων στο διαδίκτυο.

Σε μαρτυρίες οικογενειών, οι οποίες έχουν πέσει θύματα «ψηφιακών απαγωγών» και δημοσιεύει η New York Post, άνθρωποι είδαν τις ζωές τους «κλεμμένες» στο διαδίκτυο, με τα παιδιά τους ως μέλη άλλων «ιδανικών» οικογενειών, Οικαι ακόμα πιο ανατριχιαστικό το γεγονός ότι συνήθως οι δράστες ήταν γνωστοί.

Οι ψηφιακοί απαγωγείς συνήθως «κλέβουν» τις φωτογραφίες των παιδιών που ανεβάζουν οι γονείς στα social και στη συνέχεια στήνουν ένα νέο σκηνικό, με καινούρια ονόματα και ταυτότητες για τη δική τους διαδικτυακή δόξα.

Η περίπτωση της Layne, είναι χαρακτηριστική.

Όταν προσπαθούσε να μείνει έγκυος στην κόρη της, μέσα από μία δύσκολη και επώδυνη διαδικασία, είχε σταθερά στο πλευρό της τη φίλη της Λούσι,(όπως την ονομάζει). Με τη γέννηση του μωρού το 2025, η ευτυχής μαμά πλημμύρισε το διαδίκτυο με φωτογραφίες και βίντεο του κοριτσιού της.

Αλλά η Λούσι, την οποία θεωρούσε κολλητή από την ηλικία των 11 ετών, είχε κάτι περισσότερο από πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Layne.

«Η Λούσι δημοσίευε φωτογραφίες της κόρης μου στο Facebook της με λεζάντες όπως «Το μωρό μου» και όταν δεν ήταν κοντά, μου έστελνε μήνυμα λέγοντας: «Μου λείπει το κοριτσάκι μου» ή «Πώς είναι το μωρό μου;» πρόσθεσε, «αλλά ποτέ δεν ανέφερε ότι της λείπω».

Αλλά η παράξενη συμπεριφορά δεν τους ενόχλησε ποτέ μέχρι που ένα τυχαίο μήνυμα στο Facebook, από μία άλλη μητέρα της άνοιξε τα μάτια.

Όπως αποδείχθηκε η παιδική φίλη είχε δημιουργήσει μια ψεύτικη ιστορία γέννησης για την κόρη της, δίνοντας εντελώς διαφορετική εικόνα για τον επώδυνο τοκετό, λέγοντας πως ένιωσε ελάχιστο πόνο.

Μετά από αυτό, η Layne απευθύνθηκε στις αρχές, και ανάγκασε τη Λούσι να διαγράψει όλες τις φωτογραφίες, ιστορίες και βίντεο, αλλά δεν κινήθηκε νομικά εναντίον της, ωστοσο διέκοψε κάθε επαφή μαζί της.

Η Lesley Koeppel, ψυχοθεραπεύτρια από τη Νέα Υόρκη, λέει ότι η παρανομία όχι μόνο θέτει έναν αθώο σε κίνδυνο, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει βαθιές ψυχολογικές πληγές για το παιδί και τους γονείς στο επίκεντρο του παραπτώματος.

«Είναι μια βαθιά συναισθηματική προδοσία, όχι απλώς μια παραβίαση της ιδιωτικής ζωής», εξήγησε ο Lesley Koeppel, ψυχοθεραπεύτρια από τη Νέα Υόρκη στην The Post, σημειώνοντας το άγχος, την παράνοια και την υπερεπαγρύπνηση που υπέστησαν οι πολιορκημένοι.

«Ακόμα κι αν δεν συμβεί ποτέ σωματική βλάβη, όταν κλαπεί κάτι τόσο προσωπικό όσο η εικόνα ενός παιδιού, μπορεί να αλλάξει μόνιμα το πόσο ασφαλής αισθάνεται μια οικογένεια να μοιράζεται ακόμη και τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της».

Καθώς κανένας γονέας δεν πρέπει ποτέ να βιώσει τέτοιου είδους τραύμα, η Staci Sycoff, θεραπεύτρια στην περιοχή του Μανχάταν, ενθαρρύνει τους γονείς να «σκεφτούν πριν δημοσιεύσουν την εικόνα του παιδιού τους».

«Μια φωτογραφία που κοινοποιείται χωρίς προσοχή μπορεί να γίνει μια ιστορία που δεν είχατε ποτέ σκοπό να πείτε», προειδοποίησε η επαγγελματίας. «Αφιερώνοντας μερικά επιπλέον δευτερόλεπτα για να προστατεύσετε το ψηφιακό αποτύπωμα του παιδιού σας σήμερα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη συναισθηματικών, ψυχολογικών, ακόμη και συνεπειών ασφαλείας αύριο».