Λουτράκι: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ηραίο Περαχώρας

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση και έκαψε πέντε στρέμματα ξερών χόρτων

Ελένη Ευστρατίου

Λουτράκι: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ηραίο Περαχώρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στο Ηραίο Περαχώρας.
  • Η πυρκαγιά κατέκαψε πέντε στρέμματα ξερών χόρτων.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δύο αεροσκάφη.
  • Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα και δεν απείλησε κατοικίες του οικισμού.
  • Στο σημείο συνέδραμαν επίσης εθελοντικές ομάδες, το στρατιωτικό μικτό περίπολο και ιδιωτική υδροφόρα.
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ηραίο Περαχώρας στον Δήμο Λουτρακίου.

Σύμφωνα με το korinthostv, η πυρκαγιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση και έκαψε πέντε στρέμματα ξερών χόρτων.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δύο αεροσκάφη, καθώς και οχήματα της Π.Υ Κορίνθου, του Κλιμακίου Περαχώρας και εθελοντικές ομαδες Λουτρακίου και ΣΔΑΚ Διγενής, το μικτό περίπολο του στρατού και μια ιδιωτική υδροφόρα.

Η φωτιά περιορίστηκε σε σύντομο χρόνο, χωρίς να απειλήσει σπίτια του οικισμού.

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