Λουτράκι: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ηραίο Περαχώρας
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση και έκαψε πέντε στρέμματα ξερών χόρτων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στο Ηραίο Περαχώρας.
- Η πυρκαγιά κατέκαψε πέντε στρέμματα ξερών χόρτων.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δύο αεροσκάφη.
- Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα και δεν απείλησε κατοικίες του οικισμού.
- Στο σημείο συνέδραμαν επίσης εθελοντικές ομάδες, το στρατιωτικό μικτό περίπολο και ιδιωτική υδροφόρα.
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ηραίο Περαχώρας στον Δήμο Λουτρακίου.
Σύμφωνα με το korinthostv, η πυρκαγιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση και έκαψε πέντε στρέμματα ξερών χόρτων.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δύο αεροσκάφη, καθώς και οχήματα της Π.Υ Κορίνθου, του Κλιμακίου Περαχώρας και εθελοντικές ομαδες Λουτρακίου και ΣΔΑΚ Διγενής, το μικτό περίπολο του στρατού και μια ιδιωτική υδροφόρα.
Η φωτιά περιορίστηκε σε σύντομο χρόνο, χωρίς να απειλήσει σπίτια του οικισμού.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:51 ∙ NEWSBOMB
Οι «Τρωάδες» φέρνουν μια νέα εποχή στο ελληνικό θέατρο
19:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λουτράκι: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ηραίο Περαχώρας
19:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λευκάδα: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Κάστρο
19:02 ∙ LIFESTYLE
Η ΕΡΤ πάει ταμείο – Οι τηλεθεάσεις ρεκόρ από το Μουντιάλ και τα έσοδα
14:56 ∙ WHAT THE FACT
Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας
15:44 ∙ WHAT THE FACT