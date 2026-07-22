Το αγόρασε για 3 δολάρια σε παζάρι και το πούλησε… 90.000: Η ιστορία μίας ζακέτας του Τσάμπερλεϊν

Μία ζακέτα προθέρμανσης που φορούσε ο θρύλος του μπάσκετ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, το μακρινό 1972, πωλήθηκε έναντι 89.600 δολαρίων σε δημοπρασία, μερικούς μήνες αφότου ένας έφηβος το εντόπισε τυχαία σε κατάστημα μεταχειρισμένων.

Ο Κουίν Μπράουν επισκέφτηκε τον Ιανουάριο ένα κατάστημα Goodwill (σ.σ. αλυσίδα καταστημάτων μεταχειρισμένων ειδών) έξω από το Πόρτλαντ του Όρεγκον, όταν είδε κάποιον να αφήνει το μπουφάν των Λος Άντζελες Λέικερς πάνω σε έναν σωρό με ρούχα.

Ο 19άχρονος, που μεταπωλεί ρούχα μέσω διαδικτύου, το απέκτησε μόλις για 3,07 δολάρια. «Δεν πίστευα καν ότι ήταν δυνατό να βρω κάτι τέτοιο. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός», τόνισε, μιλώντας στο AP.

Ο Τσάμπερλεϊν φορούσε το κίτρινο κοντομάνικο ζακετάκι κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA το 1972, όταν οι Λος Άντζελες Λέικερς κατέκτησαν το πρωτάθλημα απέναντι στους Νιού Γιορκ Νικς. Ο σπουδαίος σέντερ αναδείχθηκε MVP των τελικών.

Η δημοπρασία του οίκου Sotheby’s, ο οποίος είχε εκτιμήσει την αξία του αντικειμένου μεταξύ 150.000 και 250.000 δολαρίων, ολοκληρώθηκε την 20ή Ιουλίου.

https://www.instagram.com/reel/DbEEBYwimyL/

Το «σπάνιο και σημαντικό» μπουφάν, το οποίο ο οίκος δημοπρασιών χαρακτήρισε ως «εξαιρετικό κομμάτι αθλητικών αναμνηστικών», συγκέντρωσε 48 προσφορές και τελικά πωλήθηκε για 89.600 δολάρια.

Ο Τσάμπερλεϊν, που πέθανε σε ηλικία 63 ετών το 1999, ήταν μέλος του Hall of Fame του NBA, δύο φορές πρωταθλητής με τους Λέικερς και τέσσερις φορές MVP της κανονικής περιόδου.

Μετά την κολλεγιακή του καριέρα και ένα πέρασμα από τους Harlem Globetrotters, ξεκίνησε την πορεία στο NBA το 1959 με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι τότε ονομάζονταν Φιλαδέλφεια Γουόριορς.

Παρέμεινε στην ομάδα όταν αυτή μετακόμισε στην Καλιφόρνια και μετονομάστηκε σε Σαν Φρανσίσκο Γουόριορς το 1962, πριν μεταγραφεί στους Φιλαδέλφεια 76ερς το 1965 και 3 χρόνια αργότερα στους Λέικερς.

Μετά την αποχώρηση από την ενεργό δράση το 1973, ασχολήθηκε με την προπονητική στους Σαν Ντιέγκο Κονκισταδόρες.

Το συγκεκριμένο ζακετάκι του Τσάμπερλεϊν είναι μακράν το ακριβότερο αντικείμενο που έχει πουλήσει ο Μπράουν. Μέχρι σήμερα, η ακριβότερη πώληση ήταν ένα μπλουζάκι από τη δισκογραφική Sub Pop, τη δισκογραφική εταιρεία του Σιάτλ που είχε υπογράψει τους Nirvana και πολλά ακόμη σημαντικά συγκροτήματα της grunge και alternative ροκ σκηνής. Το μπλουζάκι είχε πωληθεί για 250 δολάρια.

Ο Μπράουν ανέφερε ότι αναζήτησε πληροφορίες για το μπουφάν στο διαδίκτυο μετά την αγορά του, εντόπισε φωτογραφία του Τσάμπερλεϊν να το φοράει και επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για το ίδιο αντικείμενο.

«Αυτή είναι πραγματικά μία εύρεση που συμβαίνει μία φορά στη ζωή, είμαι τόσο ευγνώμων που αυτό το μπουφάν βρέθηκε στην κατοχή μου», έγραψε λίγο αργότερα στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DTqwxqdktjf/

Ο οίκος Sotheby’s είδε τις αναρτήσεις του για το μπουφάν και επικοινώνησε μαζί του, προτού παραλάβει το αντικείμενο και πραγματοποιήσει τη δική του διαδικασία πιστοποίησης.

«Η ταυτοποίηση ενός ρούχου που φορέθηκε σε αγώνα με μία συγκεκριμένη σειρά τελικών, για έναν παίκτη αυτής της εποχής, είναι πραγματικά εξαιρετική περίπτωση. Καθώς τα αντικείμενα που έχει φορέσει ο Τσάμπερλεϊν και μπορούν να ταυτοποιηθούν γίνονται ολοένα και σπανιότερα, αυτή η ζακέτα αποτελεί ένα κομμάτι αθλητικής ιστορίας», ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών.