Ρότερνταμ: Σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Εράσμους - 15 τραυματίες - Βίντεο

Snapshot Δύο τραμ συγκρούστηκαν στη γέφυρα Εράσμους στο Ρότερνταμ, προκαλώντας 15 τραυματίες, εκ των οποίων ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η σύγκρουση προκάλεσε εκτροχιασμό ενός τραμ και ζημιές σε δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Η πυροσβεστική πραγματοποίησε επιχείρηση απεγκλωβισμού και διακομιδής τραυματιών σε νοσοκομείο.

Η γέφυρα Εράσμους παραμένει κλειστή και η ηλεκτροδότηση των εναέριων γραμμών έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.

Η εταιρεία αστικών συγκοινωνιών RET δήλωσε ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια και ότι όλα τα οχήματα διαθέτουν σύστημα ασφαλείας τύπου «deadman». Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν πάνω στη δραματικά πολυσύχναστη γέφυρα Εράσμους, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 15 τραυματίες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο Rijnmond, ένας από τους επιβαίνοντες βρίσκεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διασώστες και παραϊατρικό προσωπικό, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες τόσο στους τραυματίες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμένοι εντός των οχημάτων όσο και σε όσους βρίσκονταν στο οδόστρωμα. Μάλιστα, χρειάστηκε ειδική επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου από τα συντρίμμια, το οποίο στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:10 το πρωί. Όπως αποτυπώνεται και σε υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη γέφυρα, το ένα τραμ βρισκόταν ακινητοποιημένο μπροστά από την ανοιχτή γέφυρα. Εκείνη τη στιγμή, ένα δεύτερο τραμ που κινούνταν με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του ακινητοποιημένου οχήματος.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του ενός τραμ, ενώ το οδόστρωμα γέμισε από συντρίμμια και σπασμένα τζάμια. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, μιλώντας στο ολλανδικό δημόσιο δίκτυο NOS, επιβεβαίωσε πως από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο διερχόμενα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα.

Από την πλευρά της, η εταιρεία αστικών συγκοινωνιών RET επεσήμανε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Εκπρόσωπος της εταιρείας εξέφρασε τον βαθύ συγκλονισμό της διοίκησης για τις εικόνες του ατυχήματος, τονίζοντας πως η σκέψη όλων βρίσκεται στα θύματα και στους επιβάτες που έζησαν τη σοκαριστική αυτή εμπειρία.

Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος εξήγησε πως όλα τα οχήματα του στόλου της RET είναι εξοπλισμένα με το ειδικό σύστημα ασφαλείας τύπου «deadman». Το συγκεκριμένο σύστημα απαιτεί από τον οδηγό να κρατά συνεχώς πατημένο ένα ειδικό κουμπί ή πεντάλ, ενώ σε περίπτωση που αυτό αφεθεί, το όχημα ακινητοποιείται αυτόματα.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αρχές διέκοψαν την ηλεκτροδότηση των εναέριων γραμμών για λόγους ασφαλείας, ενώ η γέφυρα Εράσμους παραμένει πλήρως αποκλεισμένη για κάθε μορφή κυκλοφορίας μέχρι νεότερης ενημέρωσης.