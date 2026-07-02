Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν το Κίεβο – Φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης

Συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπεσαν σε δύο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. Δεν υπήρχαν άμεσες αναφορές για θύματα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν το Κίεβο – Φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης
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  • Ρωσικά drones επιτέθηκαν στο Κίεβο, προκαλώντας πτώση συντριμμιών σε δύο συνοικίες της πόλης.
  • Προκλήθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στη συνοικία Σεβτσενκίφσκι, με την επέμβαση πυροσβεστικών και διασωστικών δυνάμεων.
  • Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματίες μέχρι στιγμής, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ζημιές σε κτίρια και υποδομές.
  • Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα καταφύγια έως τη λήξη του αεροπορικού συναγερμού.
  • Το Κίεβο παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα για περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους.
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Νέα ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε το Κίεβο το βράδυ της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, με τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού να ηχούν στην ουκρανική πρωτεύουσα και τις μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας να τίθενται σε δράση.

Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, προειδοποίησε για drones που κατευθύνονταν προς το Κίεβο και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι τη λήξη του συναγερμού. Λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε ότι συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών είχαν πέσει σε δύο συνοικίες της πόλης.

Η επίθεση προκάλεσε εκρήξεις σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέδωσε ότι μεγάλη φωτιά ήταν ορατή σε κεντρική περιοχή του Κιέβου, λίγο μετά από ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στη συνοικία Σεβτσενκίφσκι, έπειτα από πλήγμα ή πτώση συντριμμιών ρωσικού drone. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και διασωστικές δυνάμεις.

Δεν υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες, ενώ η πλήρης έκταση των ζημιών δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι ουκρανικές Αρχές συνέχιζαν να ελέγχουν τα σημεία όπου καταγράφηκαν πτώσεις συντριμμιών, καθώς και τυχόν ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Η νυχτερινή επιδρομή σημειώθηκε ενώ το Κίεβο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για νέα κύματα ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους. Οι κάτοικοι παρέμειναν για ώρες σε υπόγειους σταθμούς, καταφύγια και ασφαλείς χώρους, περιμένοντας τη λήξη του συναγερμού.

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