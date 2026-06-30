Οργή για Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς: Γάμος υπερπαραγωγή στις Κάννες ενώ το Κίεβο «ζητιανεύει»

Όσο αποκαλύπτονται εικόνες και στοιχεία για τον γάμο της χλιδής, τόσο μεγαλώνει η οργή για τα χρήματα που δαπανήθηκαν την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Οργή για Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς: Γάμος υπερπαραγωγή στις Κάννες ενώ το Κίεβο «ζητιανεύει»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς Νίκα Κουζνέτσοβα παντρεύτηκε σε μια πολυτελή τελετή στις Κάννες, ξοδεύοντας εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.
  • Ο γάμος περιελάμβανε ιδιωτική εμφάνιση του Ρίκι Μάρτιν, ακριβό νυφικό και εκδηλώσεις με πυροτεχνήματα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην ουκρανική κοινή γνώμη.
  • Οι Ουκρανοί εξέφρασαν οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρώντας την επίδειξη πλούτου ακατάλληλη εν μέσω οικονομικών αναγκών και αιτημάτων βοήθειας για τον πόλεμο.
  • Η Κουζνέτσοβα απάντησε ότι αγαπά τη χώρα της αλλά διαχωρίζει τον πατριωτισμό από την επιθετικότητα και δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, με τον σύζυγο να είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας από τον χώρο των διαδικτυακών καζίνο, και η Κουζνέτσοβα έχει αποσυρθεί από την εργασία της για να δημιουργήσει οικογένεια.
Snapshot powered by AI

Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ουκρανία, που βρίσκεται εδώ και 4 χρόνια σε πόλεμο, ένας γάμος.

Την ώρα που η χώρα καταστρέφεται από τις συνεχείς επιθέσεις και παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατηθεί ζωντανή, αναζητώντας διαρκώς βοήθεια από τους συμμάχους της για τη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεών της, μία Ουκρανή τελεί γάμο χλιδής στις Κάννες ξοδεύοντας εκατομμύρια δολάρια.

Η Νίκα Κουζνέτσοβα, από το Χάρκοβο, παντρεύτηκε τον δισεκατομμυριούχο Γεωργιανό επιχειρηματία Νίκα Λόμια, στο Château de la Croix des Gardes στις Κάννες τον Απρίλιο.

https://www.instagram.com/reel/DXphnppDIvU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το ζευγάρι ξόδεψε εκατομμύρια για τον εξωφρενικό γάμο και το πάρτι που ακολούθησε, όπου η σαμπάνια έρεε άφθονη μαζί με χαβιάρι, εντυπωσιακό σόου με πυροτεχνήματα και μία ιδιωτική εμφάνιση του Ρίκι Μάρτιν, του οποίου η αμοιβή εκτιμάται σε περίπου 1,27 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί τους στην σκηνή εμφανίστηκαν ο Ρώσος τραγουδιστής Βαλέρι Μελάντζε και ο Ρώσος τηλεοπτικός παρουσιαστής Μαξίμ Γκάλκιν.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Instagram της Κουζνέτσοβα δείχνουν τη νύφη να φοράει ένα νυφικό Richard Mille αξίας περίπου 550.000 ευρώ, καθώς περπατάει μαζί με τον γαμπρό της σε ένα διάδρομο στολισμένο με λουλούδια.

Οι αεροφωτογραφίες αποτυπώνουν τον εντυπωσιακό χώρο, του οποίου η ενοικίαση κοστίζει περίπου 250.000 ευρώ.

https://www.instagram.com/reel/DXnAGVciFPT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αυτή η επίδειξη πλούτου έρχεται την ώρα που η Ουκρανία, η πατρίδα της Κουζνέτσοβα, απευθύνει συνεχώς εκκλήσεις έκτακτης ανάγκης προς τους συμμάχους της για οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να αποφύγει την εξάντληση των χρημάτων για τον πόλεμο.

Οι Ουκρανοί κατέκλυσαν τα σχόλια στο βίντεο της στο Instagram για να εκφράσουν την οργή τους, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για τον γάμο θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί καλύτερα.

Κάποιος έγραψε: «Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν για drones που βοηθούν στην άμυνα της χώρας τους. Ντροπή τους. Αν ήμουν στη θέση τους, δεν θα είχα το θράσος να βγαίνω για χορό».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Πόσα έχει δωρίσει για τον πόλεμο; Τι έχει κάνει για να βοηθήσει τις χήρες με παιδιά; Και εν τω μεταξύ βλέπεις τον Ζελένσκι να ικετεύει τον κόσμο για χρήματα ώστε να συνεχιστεί ο πόλεμος, ενώ το ποσό που ξοδεύτηκε για αυτόν τον γάμο είναι αισχρό. Και υποτίθεται ότι είναι πατριώτισσα; Πες μου ξανά πώς βοηθά τη χώρα της».

Και τα οργισμένα σχόλια συνεχίστηκαν εξαιτίας και της παρουσίας Ρώσων σταρ. «Θα έπρεπε οι Ουκρανοί να προσκαλέσουν τον Μελάτζε και τον Γκάλκιν στον γάμο τους; Ας προσκαλέσουν και τον Πούτιν, γιατί όχι;» έγραφε ένας χρήστης.

Απαντώντας στις αρνητικές αντιδράσεις, η Κουζνέτσοβα δήλωσε στα κοινωνικά δίκτυα: «Δεν περίμενα όλες αυτές τις προσβολές υπό το πρόσχημα του πατριωτισμού.»
«Αγαπώ πολύ τη χώρα μου. Αλλά ο πατριωτισμός και η επιθετικότητα δεν είναι συνώνυμα.»

Η 24χρονη, η οποία ζει στο Μονακό από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, πρόσθεσε ότι δεν την επηρεάζει όλο «αυτό το μίσος».

«Προσωπικά, δεν με ενοχλεί ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Εύχομαι σε αυτούς τους ανθρώπους πραγματική ευτυχία, γιατί ένας ευτυχισμένος άνθρωπος δεν θα ξεσπούσε ποτέ τον θυμό του σε ξένους στο διαδίκτυο», είπε.

Η Κουζνέτσοβα, πρώην διαγωνιζόμενη στο διαγωνισμό «Miss Grand Ukraine», γνώρισε τον σύζυγό της — τον ιδρυτή της εταιρείας πληροφορικής Spribe — μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έκανε την περιουσία του από τα διαδικτυακά καζίνο, της έστειλε λουλούδια πριν το ζευγάρι αρχίσει να ανταλλάσσει μηνύματα.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι συναντήθηκε από κοντά και το πρώτο τους ραντεβού ήταν σε ένα McDonald's, σύμφωνα με την βασίλισσα ομορφιάς που μοιράστηκε την ιστορία τους στο Instagram. Στο δεύτερο έγινε η πρόταση γάμου.

Η Κουζνέτσοβα είναι μοντέλο από την ηλικία των 11 ετών και στο παρελθόν σπούδασε διεθνή οικονομία.

Αποκάλυψε στο Instagram της ότι έχει πλέον αποσυρθεί από την εργασία και είναι έτοιμη να επικεντρωθεί στη δημιουργία οικογένειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Πέντε συλλήψεις μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας – Οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: «Χωρίς πρόοδο» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας

20:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το μυστικό της Βόρειας Θάλασσας: Πώς ένας αστεροειδής προκάλεσε τσουνάμι ύψους 100 μέτρων

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται παιδί μετά την πυρκαγιά – Συναγερμός στην Αστυνομία

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή η ΝΔ, 12,5% μονάδες μπροστά από Τσίπρα - Η βασική ανησυχία των πολιτών

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οι Νικητές της Διαδρομής»: Μουσική πρωτοβουλία συμπερίληψης από το Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς: Γάμος υπερπαραγωγή στις Κάννες ενώ το Κίεβο «ζητιανεύει» για τη χρηματοδότηση του πολέμου

19:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ford αναγκάστηκε να επαναπροσλάβει 300 μηχανικους - Τους είχε διώξει γιατί πίστευε ότι θα τους αντικαταστήσει η ΤΝ

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης - Κυκλοφοριακή συμφόρηση

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στα σύνορα με το Κιλκίς: Μήνυμα του 112 για το χωριό Ακρίτας

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Δημητρίου: «Είναι χρέος μας να είμαστε πάντα απόλυτα συντονισμένοι»

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι τρανσέξουαλ από τα αθλήματα γυναικών - Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρωποκυνηγητό για τον «Μπατμαν του Μεξικό»: Δένει κλέφτες σε κολώνες και τους ζωγραφίζει... μουστάκια

19:00ΥΓΕΙΑ

Νιώθετε μόνιμα κουρασμένοι; 7 συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν χαμηλό σίδηρο

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ταραχές κατά της επένδυσης του γαμπρού Τραμπ - Πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

18:53LIFESTYLE

Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκλεισαν τον κύκλο τους στην ΕΡΤ

18:47ΚΟΣΜΟΣ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το διάταγμα Τραμπ για την μη απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: «Η φωτιά ξεκίνησε από ρέμα και αλλάζει κατεύθυνση λόγω ανέμων», λέει ο Δήμαρχος Δελφών στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, δείτε εικόνες

19:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται παιδί μετά την πυρκαγιά – Συναγερμός στην Αστυνομία

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει» – Η φράση μηχανικού λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή μέρα - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως και τις 10 Ιουλίου

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες εφιστά ο Μαρουσάκης - Έρχεται κύμα καταιγίδων

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Βρέθηκαν 27 κιλά χρυσού, $57 εκατομμύρια και... χρυσά εσώρουχα σε σπίτι βουλευτή σε επιχείρηση κατά της διαφθοράς- Έμειναν άναυδοι οι αστυνομικοί

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Η κατάρρευση στο εξαώροφο της Αλκμήνης 22 και οι εργασίες ανέγερσης νέας 5ώροφης στην Αλκμήνης 20 - Αποκλειστικό Newsbomb

15:44ΕΛΛΑΔΑ

«Χτυπούσαν τα κουδούνια και βγήκαμε έξω» - Πώς σώθηκαν οι ένοικοι από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός και μια εγκαυματίας στη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 δύο φορές, εκκενώνεται η κοινότητα Λητή

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή η ΝΔ, 12,5% μονάδες μπροστά από Τσίπρα - Η βασική ανησυχία των πολιτών

11:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Πόσο μεγάλος σεισμός μπορεί να γίνει στην Ελλάδα

10:58LIFESTYLE

Αποχωρεί ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1 – Το επόμενο βήμα

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης - Κυκλοφοριακή συμφόρηση

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικό μπουρίνι στην Κέρκυρα έριξε ιστιοφόρο στα βράχια - Δείτε εικόνες

17:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς: Γάμος υπερπαραγωγή στις Κάννες ενώ το Κίεβο «ζητιανεύει» για τη χρηματοδότηση του πολέμου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: «Η φωτιά μαίνεται και είναι κοντά στα σπίτια, συνεχίζεται η μάχη», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ