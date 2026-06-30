Οργή για Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς: Γάμος υπερπαραγωγή στις Κάννες ενώ το Κίεβο «ζητιανεύει»

Snapshot Η Ουκρανή βασίλισσα ομορφιάς Νίκα Κουζνέτσοβα παντρεύτηκε σε μια πολυτελή τελετή στις Κάννες, ξοδεύοντας εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο γάμος περιελάμβανε ιδιωτική εμφάνιση του Ρίκι Μάρτιν, ακριβό νυφικό και εκδηλώσεις με πυροτεχνήματα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην ουκρανική κοινή γνώμη.

Οι Ουκρανοί εξέφρασαν οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρώντας την επίδειξη πλούτου ακατάλληλη εν μέσω οικονομικών αναγκών και αιτημάτων βοήθειας για τον πόλεμο.

Η Κουζνέτσοβα απάντησε ότι αγαπά τη χώρα της αλλά διαχωρίζει τον πατριωτισμό από την επιθετικότητα και δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, με τον σύζυγο να είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας από τον χώρο των διαδικτυακών καζίνο, και η Κουζνέτσοβα έχει αποσυρθεί από την εργασία της για να δημιουργήσει οικογένεια. Snapshot powered by AI

Οργισμένες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ουκρανία, που βρίσκεται εδώ και 4 χρόνια σε πόλεμο, ένας γάμος.

Την ώρα που η χώρα καταστρέφεται από τις συνεχείς επιθέσεις και παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατηθεί ζωντανή, αναζητώντας διαρκώς βοήθεια από τους συμμάχους της για τη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεών της, μία Ουκρανή τελεί γάμο χλιδής στις Κάννες ξοδεύοντας εκατομμύρια δολάρια.

Η Νίκα Κουζνέτσοβα, από το Χάρκοβο, παντρεύτηκε τον δισεκατομμυριούχο Γεωργιανό επιχειρηματία Νίκα Λόμια, στο Château de la Croix des Gardes στις Κάννες τον Απρίλιο.

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Το ζευγάρι ξόδεψε εκατομμύρια για τον εξωφρενικό γάμο και το πάρτι που ακολούθησε, όπου η σαμπάνια έρεε άφθονη μαζί με χαβιάρι, εντυπωσιακό σόου με πυροτεχνήματα και μία ιδιωτική εμφάνιση του Ρίκι Μάρτιν, του οποίου η αμοιβή εκτιμάται σε περίπου 1,27 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί τους στην σκηνή εμφανίστηκαν ο Ρώσος τραγουδιστής Βαλέρι Μελάντζε και ο Ρώσος τηλεοπτικός παρουσιαστής Μαξίμ Γκάλκιν.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Instagram της Κουζνέτσοβα δείχνουν τη νύφη να φοράει ένα νυφικό Richard Mille αξίας περίπου 550.000 ευρώ, καθώς περπατάει μαζί με τον γαμπρό της σε ένα διάδρομο στολισμένο με λουλούδια.

Οι αεροφωτογραφίες αποτυπώνουν τον εντυπωσιακό χώρο, του οποίου η ενοικίαση κοστίζει περίπου 250.000 ευρώ.

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Αυτή η επίδειξη πλούτου έρχεται την ώρα που η Ουκρανία, η πατρίδα της Κουζνέτσοβα, απευθύνει συνεχώς εκκλήσεις έκτακτης ανάγκης προς τους συμμάχους της για οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να αποφύγει την εξάντληση των χρημάτων για τον πόλεμο.

Οι Ουκρανοί κατέκλυσαν τα σχόλια στο βίντεο της στο Instagram για να εκφράσουν την οργή τους, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για τον γάμο θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί καλύτερα.

Κάποιος έγραψε: «Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν για drones που βοηθούν στην άμυνα της χώρας τους. Ντροπή τους. Αν ήμουν στη θέση τους, δεν θα είχα το θράσος να βγαίνω για χορό».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Πόσα έχει δωρίσει για τον πόλεμο; Τι έχει κάνει για να βοηθήσει τις χήρες με παιδιά; Και εν τω μεταξύ βλέπεις τον Ζελένσκι να ικετεύει τον κόσμο για χρήματα ώστε να συνεχιστεί ο πόλεμος, ενώ το ποσό που ξοδεύτηκε για αυτόν τον γάμο είναι αισχρό. Και υποτίθεται ότι είναι πατριώτισσα; Πες μου ξανά πώς βοηθά τη χώρα της».

Και τα οργισμένα σχόλια συνεχίστηκαν εξαιτίας και της παρουσίας Ρώσων σταρ. «Θα έπρεπε οι Ουκρανοί να προσκαλέσουν τον Μελάτζε και τον Γκάλκιν στον γάμο τους; Ας προσκαλέσουν και τον Πούτιν, γιατί όχι;» έγραφε ένας χρήστης.

Απαντώντας στις αρνητικές αντιδράσεις, η Κουζνέτσοβα δήλωσε στα κοινωνικά δίκτυα: «Δεν περίμενα όλες αυτές τις προσβολές υπό το πρόσχημα του πατριωτισμού.»

«Αγαπώ πολύ τη χώρα μου. Αλλά ο πατριωτισμός και η επιθετικότητα δεν είναι συνώνυμα.»

Η 24χρονη, η οποία ζει στο Μονακό από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, πρόσθεσε ότι δεν την επηρεάζει όλο «αυτό το μίσος».

«Προσωπικά, δεν με ενοχλεί ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Εύχομαι σε αυτούς τους ανθρώπους πραγματική ευτυχία, γιατί ένας ευτυχισμένος άνθρωπος δεν θα ξεσπούσε ποτέ τον θυμό του σε ξένους στο διαδίκτυο», είπε.

Η Κουζνέτσοβα, πρώην διαγωνιζόμενη στο διαγωνισμό «Miss Grand Ukraine», γνώρισε τον σύζυγό της — τον ιδρυτή της εταιρείας πληροφορικής Spribe — μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έκανε την περιουσία του από τα διαδικτυακά καζίνο, της έστειλε λουλούδια πριν το ζευγάρι αρχίσει να ανταλλάσσει μηνύματα.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι συναντήθηκε από κοντά και το πρώτο τους ραντεβού ήταν σε ένα McDonald's, σύμφωνα με την βασίλισσα ομορφιάς που μοιράστηκε την ιστορία τους στο Instagram. Στο δεύτερο έγινε η πρόταση γάμου.

Η Κουζνέτσοβα είναι μοντέλο από την ηλικία των 11 ετών και στο παρελθόν σπούδασε διεθνή οικονομία.

Αποκάλυψε στο Instagram της ότι έχει πλέον αποσυρθεί από την εργασία και είναι έτοιμη να επικεντρωθεί στη δημιουργία οικογένειας.