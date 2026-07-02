Για κακούργημα κατηγορείται το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State για πρόταση γάμου

Snapshot Το ζευγάρι από τη Ρωσία κατηγορείται για κακούργημα και διάρρηξη μετά την παράνομη αναρρίχησή του στην κεραία του Empire State Building για πρόταση γάμου.

Η αναρρίχηση έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και προκάλεσε σημαντικό θέαμα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Στον 104ο όροφο βρέθηκε σπασμένη κλειδαριά σε θύρα ασφαλείας που οδήγησε στην κεραία, η οποία έχει περιορισμένη πρόσβαση.

Το ζευγάρι είναι γνωστό από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Skywalkers: A Love Story» που καταγράφει τις παράνομες αναρριχήσεις τους σε ψηλά κτίρια.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς εγγύηση και ο δικηγόρος τους σκοπεύει να αξιολογήσει τα στοιχεία πριν καθορίσει τα επόμενα νομικά βήματα. Snapshot powered by AI

Το ζευγάρι που αναρριχήθηκε στον εμβληματικό ουρανοξύστη Empire State Building για πρόταση γάμου σε μεγάλο ύψος, εμφανίστηκε την Πέμπτη (02/07) στο δικαστήριο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ αυτών και της διάρρηξης.

Το ζευγάρι από τη Ρωσία, που ταυτοποιήθηκε ως Άντζελα Νικόλαου και Ιβάν Μπέρκους, είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ του Netflix του 2024 με τίτλο Skywalkers: A Love Story, το οποίο καταγράφει τις rooftopping αναρριχήσεις τους και την εξελισσόμενη σχέση τους.

Ο Μπέρκους ανέφερε στην Αστυνομία ότι «ήθελα να κάνω κάτι ξεχωριστό» για τον αρραβώνα τους, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο, ο Μπέρκους σχολίασε λακωνικά το περιστατικό λέγοντας σε δημοσιογράφο: «Πιστεύουμε στην αγάπη».

Ωστόσο, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι με την αναρρίχηση στην κεραία εκπομπής του εμβληματικού ουρανοξύστη, το ζευγάρι δεν προκάλεσε μόνο δημόσιο θέαμα, αλλά και σοβαρό κίνδυνο.

Φτάνοντας στην κορυφή, σε ύψος 443 μέτρων πάνω από το Midtown Manhattan, οι αναρριχητές ανάρτησαν ένα μαύρο πανό που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης υπερνικά την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος γνωρίζει ειρήνη», όπως κατέγραψε ελικόπτερο ειδήσεων.

Στη συνέχεια κατέβηκαν σε χαμηλότερο σημείο, όπου πραγματοποιήθηκε επιτυχής πρόταση γάμου, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Νικόλαου δημοσίευσε αργότερα εικόνες της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων και φωτογραφία με δαχτυλίδι αρραβώνων μπροστά από πανοραμική θέα του Μανχάταν.

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Η Αστυνομία περίμενε περίπου μισή ώρα έως ότου απενεργοποιηθεί η κεραία, προτού μονάδες ειδικών επιχειρήσεων αρχίσουν την ανάβαση. Τελικά, εντόπισαν το ζευγάρι καθώς κατέβαινε.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν σπασμένη κλειδαριά σε θύρα ασφαλείας στον 104ο όροφο, σε χώρο με περιορισμένη πρόσβαση που οδηγεί απευθείας στην κεραία. Ο υψηλότερος δημόσια προσβάσιμος όροφος είναι ο 102ος.

Η διαχείριση του Empire State Building χαρακτήρισε την αναρρίχηση ως «μη εξουσιοδοτημένη», χωρίς ωστόσο να σχολιάσει πιθανές επαφές των αναρριχητών με το προσωπικό ασφαλείας.

Οι Μπέρκους, 32 ετών, και Νικόλαου, 33 ετών, που έχουν γίνει γνωστοί από το ντοκιμαντέρ για τις συχνά παράνομες αναρριχήσεις τους σε ψηλά κτήρια, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς εγγύηση.

Ο δικηγόρος τους, Τζέισον Κρίνσκι, υποστήριξε ότι θα αξιολογήσουν τα στοιχεία της κατηγορούσας Αρχής πριν καθορίσουν τα επόμενα νομικά τους βήματα, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε την κίνηση ως «ρομαντική χειρονομία», σημειώνοντας ότι «είναι κάτι που το ονειρεύεσαι, πρέπει να του αναγνωρίσεις κάποια αξία».

Το Empire State Building έχει στο παρελθόν αποτελέσει στόχο αναρριχητών, με πολλές απόπειρες να είναι μη εξουσιοδοτημένες. Ωστόσο, ο ηθοποιός και μουσικός, Τζάρεντ Λέτο, είχε λάβει άδεια να αναρριχηθεί μέχρι τη βάση της κεραίας από τον 86ο όροφο το 2023, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας.

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