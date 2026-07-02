Για κακούργημα κατηγορείται το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State για πρόταση γάμου

Η «ρομαντική» αναρρίχηση προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές

Newsbomb

Για κακούργημα κατηγορείται το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State για πρόταση γάμου
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ζευγάρι από τη Ρωσία κατηγορείται για κακούργημα και διάρρηξη μετά την παράνομη αναρρίχησή του στην κεραία του Empire State Building για πρόταση γάμου.
  • Η αναρρίχηση έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και προκάλεσε σημαντικό θέαμα, σύμφωνα με τις Αρχές.
  • Στον 104ο όροφο βρέθηκε σπασμένη κλειδαριά σε θύρα ασφαλείας που οδήγησε στην κεραία, η οποία έχει περιορισμένη πρόσβαση.
  • Το ζευγάρι είναι γνωστό από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Skywalkers: A Love Story» που καταγράφει τις παράνομες αναρριχήσεις τους σε ψηλά κτίρια.
  • Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς εγγύηση και ο δικηγόρος τους σκοπεύει να αξιολογήσει τα στοιχεία πριν καθορίσει τα επόμενα νομικά βήματα.
Snapshot powered by AI

Το ζευγάρι που αναρριχήθηκε στον εμβληματικό ουρανοξύστη Empire State Building για πρόταση γάμου σε μεγάλο ύψος, εμφανίστηκε την Πέμπτη (02/07) στο δικαστήριο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ αυτών και της διάρρηξης.

Το ζευγάρι από τη Ρωσία, που ταυτοποιήθηκε ως Άντζελα Νικόλαου και Ιβάν Μπέρκους, είναι το θέμα του ντοκιμαντέρ του Netflix του 2024 με τίτλο Skywalkers: A Love Story, το οποίο καταγράφει τις rooftopping αναρριχήσεις τους και την εξελισσόμενη σχέση τους.

Ο Μπέρκους ανέφερε στην Αστυνομία ότι «ήθελα να κάνω κάτι ξεχωριστό» για τον αρραβώνα τους, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο, ο Μπέρκους σχολίασε λακωνικά το περιστατικό λέγοντας σε δημοσιογράφο: «Πιστεύουμε στην αγάπη».

Ωστόσο, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι με την αναρρίχηση στην κεραία εκπομπής του εμβληματικού ουρανοξύστη, το ζευγάρι δεν προκάλεσε μόνο δημόσιο θέαμα, αλλά και σοβαρό κίνδυνο.

Φτάνοντας στην κορυφή, σε ύψος 443 μέτρων πάνω από το Midtown Manhattan, οι αναρριχητές ανάρτησαν ένα μαύρο πανό που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης υπερνικά την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος γνωρίζει ειρήνη», όπως κατέγραψε ελικόπτερο ειδήσεων.

Στη συνέχεια κατέβηκαν σε χαμηλότερο σημείο, όπου πραγματοποιήθηκε επιτυχής πρόταση γάμου, σύμφωνα με πληροφορίες. Η Νικόλαου δημοσίευσε αργότερα εικόνες της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων και φωτογραφία με δαχτυλίδι αρραβώνων μπροστά από πανοραμική θέα του Μανχάταν.

https://www.instagram.com/p/DaSWXRTDftX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Αστυνομία περίμενε περίπου μισή ώρα έως ότου απενεργοποιηθεί η κεραία, προτού μονάδες ειδικών επιχειρήσεων αρχίσουν την ανάβαση. Τελικά, εντόπισαν το ζευγάρι καθώς κατέβαινε.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν σπασμένη κλειδαριά σε θύρα ασφαλείας στον 104ο όροφο, σε χώρο με περιορισμένη πρόσβαση που οδηγεί απευθείας στην κεραία. Ο υψηλότερος δημόσια προσβάσιμος όροφος είναι ο 102ος.

Η διαχείριση του Empire State Building χαρακτήρισε την αναρρίχηση ως «μη εξουσιοδοτημένη», χωρίς ωστόσο να σχολιάσει πιθανές επαφές των αναρριχητών με το προσωπικό ασφαλείας.

Οι Μπέρκους, 32 ετών, και Νικόλαου, 33 ετών, που έχουν γίνει γνωστοί από το ντοκιμαντέρ για τις συχνά παράνομες αναρριχήσεις τους σε ψηλά κτήρια, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς εγγύηση.

Ο δικηγόρος τους, Τζέισον Κρίνσκι, υποστήριξε ότι θα αξιολογήσουν τα στοιχεία της κατηγορούσας Αρχής πριν καθορίσουν τα επόμενα νομικά τους βήματα, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε την κίνηση ως «ρομαντική χειρονομία», σημειώνοντας ότι «είναι κάτι που το ονειρεύεσαι, πρέπει να του αναγνωρίσεις κάποια αξία».

Το Empire State Building έχει στο παρελθόν αποτελέσει στόχο αναρριχητών, με πολλές απόπειρες να είναι μη εξουσιοδοτημένες. Ωστόσο, ο ηθοποιός και μουσικός, Τζάρεντ Λέτο, είχε λάβει άδεια να αναρριχηθεί μέχρι τη βάση της κεραίας από τον 86ο όροφο το 2023, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Αυστρία 3-0: Απόλυτη κυριαρχία κι άνετη πρόκριση στους «16» - Δείτε τα γκολ

23:59WHAT THE FACT

Μην πετάς το μισό λεμόνι που σου έμεινε – Κάνε αυτό για να μείνει φρέσκο

23:49LIFESTYLE

Λούις Χάμιλτον: Τι εξομολογήθηκε για την σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Νεκρός 55χρονος δικυκλιστής, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Την απείλησε με μαχαίρι

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro: Γυναίκα η ύποπτη για τη βόμβα στον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Για κακούργημα κατηγορείται το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State για πρόταση γάμου

23:22LIFESTYLE

Ο Τζέιμι Όλιβερ σε ρόλο πιλότου – Πήρε το δίπλωμά του μετά από δύσκολη εκπαίδευση

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 27 νεκροί στην μαζική επίθεση της Ρωσίας - Ο Ζελένσκι αναμένει τη ΝΑΤΟϊκή βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα 

23:04WHAT THE FACT

Μυστηριώδης δομή σε φωτογραφία της ΝASA πυροδοτεί θεωρίες για χαμένο πολιτισμό στον Άρη

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Κρητικόπουλο που έκλεψε τις εντυπώσεις: Μαθητής «τρέλανε» το κοινό με τα άλματα στον χορό

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά πιλότος που άφησε τη Φιλοσοφική Ρεθύμνου για να «κυνηγήσει» τα σύννεφα

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ της Γαλλίας σε δεξαμενόπλοιο από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μάχη με τις φλόγες δίνουν 2.000 πυροσβέστες σε πύρινα μέτωπα στο νότο

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 3,7 εκατ. ευρώ

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στις ΗΠΑ: Αποπνικτική ζέστη και μεγάλη πίεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Η αστυνομία εντόπισε "διεθνές δίκτυο" ανδρών που νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες - 8 συλλήψεις

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοίνωσε το πρόγραμμα της κηδείας Χαμενεΐ - Αντιπροσωπείες από 100 χώρες

21:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα «χτυπήσει» 37άρια πριν πέσει η θερμοκρασία – Πότε αλλάζει το σκηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά πιλότος που άφησε τη Φιλοσοφική Ρεθύμνου για να «κυνηγήσει» τα σύννεφα

21:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα «χτυπήσει» 37άρια πριν πέσει η θερμοκρασία – Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό ανασύρθηκε παιδί από πισίνα

21:42LIFESTYLE

Η «Νταίζη» των «Ντιουκς» σε σπάνια έξοδο στο Χόλιγουντ - H φαντασίωση των '80s στα 72 της

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Για κακούργημα κατηγορείται το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State για πρόταση γάμου

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

20:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Άνοδος για ΝΔ και ΕΛΑΣ - Ανακατατάξεις στη δημοτικότητα

17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός στην Περαχώρα Λουτρακίου

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοίνωσε το πρόγραμμα της κηδείας Χαμενεΐ - Αντιπροσωπείες από 100 χώρες

23:04WHAT THE FACT

Μυστηριώδης δομή σε φωτογραφία της ΝASA πυροδοτεί θεωρίες για χαμένο πολιτισμό στον Άρη

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρουμανία - Ελλάδα 73-66: «Αυτοκτόνησε» η Εθνική του Σπανούλη και μπήκε σε περιπέτειες

19:57ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν σας φοβόμαστε» – Συγκέντρωση της ΝΔ έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Γυναίκα λιποθυμά από το μαστίγωμα - Η φοβερή «άσεμνη» πράξη που την καταδίκασε η Σαρία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απατεώνων γόνος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ

19:04LIFESTYLE

Σπιλιάδες: Μεγαλώνει η λίστα του ΑΝΤ1 με τις νέες σειρές – Η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές

18:49WHAT THE FACT

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ