Νέα Υόρκη: Ποιο είναι το ζευγάρι Ρώσων που αρραβωνιάστηκε στην κορυφή του Empire State Building

Snapshot Η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν «Βάνια» Μπίρκους αναρριχήθηκαν στο Empire State Building και αρραβωνιάστηκαν στην κορυφή του κτηρίου.

Το ζευγάρι έγινε γνωστό από το ντοκιμαντέρ «Skywalkers: A Love Story» που κυκλοφόρησε το 2024 στο Netflix και αφορά τις τολμηρές αναρριχήσεις τους.

Ο Ιβάν Μπίρκους είναι διάσημος για αναρριχήσεις σε παγκοσμίου φήμης κτήρια όπως ο Πύργος του Άιφελ και το Merdeka 118 στη Μαλαισία.

Το ζευγάρι κρατούσε πανό με μήνυμα ειρήνης και έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως πριν συλληφθεί από τις αρχές για παράνομη αναρρίχηση. Snapshot powered by AI

Το απόγευμα της Τετάρτης τα βλέμματα όλων των κατοίκων της Νέας Υόρκης ήταν στραμμένα στην κορυφή του Empire State Building.

Εκεί, μπροστά στα μάτια έντρομων περαστικών αλλά και μπροστά σε κάμερες πολλών μέσων ενημέρωσης, ένα ζευγάρι αρραβωνιάστηκε.

Η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν «Βάνια» Μπίρκους ταυτοποιήθηκαν ως οι τολμηροί αναρριχητές, οι οποίοι έγιναν ιδιαίτερα γνωστοί από το ντοκιμαντέρ «Skywalkers: A Love Story» το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 στο Netflix και μιλά για την εμπειρία τους στο «rooftopping» αλλά και για τον έρωτα που έχουν ο ένας για τον άλλον.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η 33χρονη Άντζελα Νικολάου είναι κόρη δύο καλλιτεχνών τσίρκου από την Ρωσία και από μικρή αγαπούσε τα ακροβατικά και την αναρρίχηση.

Ο 32χρονος Ιβάν «Βάνια» Μπίρκους έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός για τις τολμηρές αναρριχήσεις του σε κτήρια όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του πύργου του Άιφελ, του κεντρικού κτηρίου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, καθώς και του δεύτερου ψηλότερου κτηρίου στον κόσμο, το Merdeka 118 στη Μαλαισία, το οποίο σκαρφάλωσε μαζί με την Νικολάου.

Η τολμηρή αναρρίχηση και η πρόταση γάμου

Ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας ένα πανό με τη φράση: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη» στα 443 μέτρα πάνω από το έδαφος, το ζευγάρι έγινε αμέσως πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Check out these daredevils that have climbed to the top of the empire state building. ? pic.twitter.com/OC8Gs3UAqc — Americana Sqautch ?? (@AmericanSqautch) July 1, 2026

Αφού παρέμειναν εκεί για λίγο, οι δύο μάζεψαν το πανό και άρχισαν να κατεβαίνουν προσεκτικά κατά μήκος του μεταλλικού κτηρίου όταν ο Μπίρκους φάνηκε να γονατίζει για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other. https://t.co/ngG3jOeTBU pic.twitter.com/PhubQpnRH6 — ABC News (@ABC) July 1, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν το ζευγάρι, το οποίο κατέβαινε από μια σκάλα, όπως φαίνεται από βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

BREAKING: The two people who scaled the Empire State Building with a marriage proposal banner have been ARRESTED and transferred out of Midtown South Precinct with charges.



Arrested:



Ivan Kuznetsov, 32, NJ

Angelina Nikolau, 33, NJ



Charges for both:



Burglary, Reckless… pic.twitter.com/rid2bh9QDn — Oliya Scootercaster ? (@ScooterCasterNY) July 1, 2026

Το ζευγάρι δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρόταση γάμου στο Instagram, στις οποίες ο Μπίρκους φαίνεται να γονατισμένος με το αριστερό του χέρι πάνω από την καρδιά του και το δεξί του χέρι να κρατά ένα δαχτυλίδι.

https://www.instagram.com/p/DaQhEGbjbHT/

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