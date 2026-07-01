ΗΠΑ: Ζευγάρι σκαρφάλωσε και αρραβωνιάστηκε στην κορυφή του Empire State Building – Βίντεο

Snapshot Ένα ζευγάρι ανέβηκε στην κεία του Empire State Building στη Νέα Υόρκη και αρραβωνιάστηκε εκεί.

Άνοιξαν ένα πανό με μήνυμα για την ειρήνη, βασισμένο σε απόσπασμα του πολιτικού Γουίλιαμ Γκλάντστοουν.

Παρέμειναν στην κορυφή περίπου 30 λεπτά πριν η πρόταση γάμου γίνει σε πλατφόρμα του κτιρίου.

Η πρόταση γάμου έγινε δεκτή και η γυναίκα έδειξε το δαχτυλίδι αρραβώνων στο Instagram.

Το ζευγάρι συνελήφθη από την αστυνομία της Νέας Υόρκης για εισβολή, χωρίς να γίνει γνωστό πώς ανέβηκαν στο κτίριο. Snapshot powered by AI

Ένα ζευγάρι αποφάσισε να ανέβει στην κεραία του ουρανοξύστη Empire State Building στην Νέα Υόρκη και να αρραβωνιαστεί.

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Βάνια Μπέρκους άνοιξαν και ένα πανό που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».

https://www.instagram.com/p/DaQhEGbjbHT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το μήνυμα του πανό είναι μια ελαφρώς τροποποιημένη εκδοχή ενός αποσπάσματος που συχνά αποδίδεται λανθασμένα στον θρύλο της μουσικής Τζίμι Χέντριξ, το οποίο στην πραγματικότητα είπε ο Βρετανός πολιτικός του 19ου αιώνα Γουίλιαμ Γκλάντστοουν.

Παρέμειναν στην κορυφή του ουρανοξύστη για περίπου 30 λεπτά με το πανό. Στη συνέχεια κατέβηκαν σε μία πλατφόρμα του κτιρίου. Εκεί ο 32χρονος γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην Άντζελα Νικολάου.

Η 33χρονη, που φορούσε μία μαύρη μάσκα γάτας, αποδέχθηκε την πρόταση και σε ανάρτηση στο Instagram έδειξε το δαχτυλίδι αρραβώνων. Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, το ζευγάρι τέθηκε υπό κράτηση για το περιστατικό εισβολής. Δεν έγινε γνωστό πώς κατάφεραν να αναρριχηθούν στο κτίριο.