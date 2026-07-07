Ισημερινός: Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν τα νότια της χώρας– Τουλάχιστον εννέα νεκροί

Snapshot Τουλάχιστον εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους και εννέα αγνοούνται μετά από πλημμύρες και κατολισθήσεις στη νότια επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε του Ισημερινού.

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι η κυβερνήτρια της επαρχίας και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης.

Στην πόλη Γουανταλούπε, κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές, με 38 τραυματίες και περίπου 50 σπίτια να έχουν υποστεί σημαντικές φθορές.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στις πληγείσες περιοχές μετά την κακοκαιρία. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Zαμόρα Τσιντσίπε, στο νότιο άκρο του Ισημερινού, σύμφωνα με τις αρχές.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων από τις πληγείσες περιοχές.

Στην πόλη Γουανταλούπε, κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 50 σπίτια υπέστησαν σημαντικές φθορές.

Nuestra solidaridad con nuestros hermanos de la provincia de Zamora Chinchipe por un fuerte aluvión que ha provocado:



? 5 fallecidos.

? 74 familias afectadas.

? 48 heridos y 10 personas desaparecidas.



Estamos coordinando acciones con nuestro compañero Héctor Valladarez… pic.twitter.com/gBgs2noeWr

— ROQUE ORDOÑEZ (@RoqueOrdonezEc) July 5, 2026



Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι στις πληγείσες περιοχές έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση, μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.