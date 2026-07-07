Ισημερινός: Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν τα νότια της χώρας– Τουλάχιστον εννέα νεκροί

Τουλάχιστον εννέα νεκροί εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο νότιο τμήμα του Ισημερινού

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισημερινός: Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν τα νότια της χώρας– Τουλάχιστον εννέα νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους και εννέα αγνοούνται μετά από πλημμύρες και κατολισθήσεις στη νότια επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε του Ισημερινού.
  • Μεταξύ των αγνοουμένων είναι η κυβερνήτρια της επαρχίας και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης.
  • Στην πόλη Γουανταλούπε, κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές, με 38 τραυματίες και περίπου 50 σπίτια να έχουν υποστεί σημαντικές φθορές.
  • Οι αρχές ανακοίνωσαν την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στις πληγείσες περιοχές μετά την κακοκαιρία.
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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα αγνοούνται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Zαμόρα Τσιντσίπε, στο νότιο άκρο του Ισημερινού, σύμφωνα με τις αρχές.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων από τις πληγείσες περιοχές.

Στην πόλη Γουανταλούπε, κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 50 σπίτια υπέστησαν σημαντικές φθορές.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι στις πληγείσες περιοχές έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση, μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

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