ΗΠΑ: «Τρομοκρατική» οργάνωση η συμμορία Chone Killers του Ισημερινού

Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση τη συμμορία Chone Killers, που δρα στον Ισημερινό

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: «Τρομοκρατική» οργάνωση η συμμορία Chone Killers του Ισημερινού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν την συμμορία Chone Killers του Ισημερινού ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» και επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος της.
  • Η απόφαση εντάσσεται στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για την αντιμετώπιση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας στη Λατινική Αμερική.
  • Οι ΗΠΑ κατηγορούν τη συμμορία για επιθέσεις σε πολίτες, αξιωματούχους και δυνάμεις επιβολής της τάξης, καθώς και για συνεργασία με μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών.
  • Η κυβέρνηση του Ισημερινού υποστηρίζει την αμερικανική απόφαση και συνεργάζεται για την καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων στη χώρα.
  • Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αμφιλεγόμενους βομβαρδισμούς σε πλεούμενα που μεταφέρουν ναρκωτικά στην περιοχή.
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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι χαρακτήρισε την Chone Killers, συμμορία που δρα στον Ισημερινό, «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Η κίνηση συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την επιβολή σειράς κυρώσεων στη συμμορία, που το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί για επιθέσεις εναντίον «πολιτών, αξιωματούχων και μελών των υπηρεσιών επιβολής της τάξης».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συμπλήρωσε, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, πως η συμμορία προστίθεται επίσης σε διακριτή μαύρη λίστα, των «παγκόσμιων» τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η απόφαση εγγράφεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι του εγκλήματος, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Λατινική Αμερική.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο κ. Τραμπ έχει αποφασίσει να χαρακτηριστούν «τρομοκρατικές» οργανώσεις αρκετές συμμορίες που δρουν στην περιοχή.

Και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από τον Σεπτέμβριο του 2025 βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό και στην Καραϊβική -- η αμφιλεγόμενη εκστρατεία αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους. Η νομιμότητά της όμως αμφισβητείται, από την αντιπολίτευση, ειδικούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, που κάνουν λόγο για εξωδικαστικές εκτελέσεις.

«Η κυβέρνηση Τραμπ, σε συνεργασία με τον Ισημερινό και τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, θα συνεχίσει να προστατεύει το ημισφαίριό μας κρατώντας τα παράνομα ναρκωτικά έξω από τους δρόμους μας και εμποδίζοντας τις ροές εσόδων που χρηματοδοτούν βίαιους ναρκωτρομοκράτες», πρόσθεσε ο κ. Ρούμπιο στην ανακοίνωση.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε εξάλλου μέσω X ότι συμμορίες που δρουν στον Ισημερινό βοηθούν μεξικανικά καρτέλ να διακινούν και να εξάγουν ναρκωτικά, η πώληση των οποίων, κατ’ αυτόν, «χρηματοδοτεί τρομοκρατικές και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες».

Η διπλωματία του Ισημερινού αντέδρασε εξαίροντας την απόφαση της Ουάσιγκτον, που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Η κυβέρνηση του Ισημερινού ευχαριστεί για τη σθεναρή υποστήριξη των ΗΠΑ στην απόφαση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα να συνεχίσει την ολομέτωπη μάχη εναντίον των εγκληματικών οργανώσεων», σχολίασε μέσω X το ΥΠΕΞ στο Κίτο.

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