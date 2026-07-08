Deep Precision Strike: Η αμυντική θωράκιση του ΝΑΤΟ απέναντι σε νέες απειλές

Snapshot Δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο, επενδύουν 50 δισεκατομμύρια δολάρια στην επόμενη δεκαετία για την ανάπτυξη του πυραυλικού συστήματος Deep Precision Strike.

Το σύστημα θα έχει βεληνεκές από 300 έως 2.000 χιλιόμετρα και θα στοχεύει στρατιωτικούς στόχους με υψηλή ακρίβεια.

Η ανάπτυξη του Deep Precision Strike ανταποκρίνεται στην αυξημένη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα και αποσκοπεί στην αποτροπή και υποβάθμιση της στρατιωτικής ισχύος του Κρεμλίνου.

Η εξέλιξη του προγράμματος αναδεικνύει την προσπάθεια της Ευρώπης να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στην άμυνά της, παράλληλα με τις αμερικανικές πιέσεις για αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Η Ρωσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εκφράζει προτίμηση για πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης, ενώ επισημαίνει ότι η ροή όπλων προς την Ουκρανία επηρεάζει τη στρατιωτική της επιχείρηση. Snapshot powered by AI

Η ευρωπαϊκή ασφάλεια απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές απειλές περνά πλέον μέσα από μια νέα, γιγαντιαία εξοπλιστική πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αποκαλύφθηκε το πρόγραμμα Deep Precision Strike, ένα φιλόδοξο έργο στο οποίο δώδεκα χώρες, υπό την καθοδήγηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται να επενδύσουν περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο προηγμένα όπλα της Συμμαχίας. Το συγκεκριμένο όπλο σχεδιάζεται για να πλήττει στρατιωτικούς στόχους με χειρουργική ακρίβεια σε αποστάσεις που ξεκινούν από τα 300 χιλιόμετρα και μπορούν να επεκταθούν μέχρι και τα 2.000 χιλιόμετρα.

Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια χρονική συγκυρία έντονων εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων για τη Συμμαχία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, στην τελευταία του παρουσία σε Σύνοδο Κορυφής με αυτή την ιδιότητα, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει τους ηγέτες για την προώθηση του έργου, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα φέρει πιο κοντά τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η Συμμαχία βρίσκεται ταυτόχρονα αντιμέτωπη με την αυστηρή κριτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ πιέζει σταθερά για μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά των Ευρωπαίων μελών, την ώρα που το ΝΑΤΟ έχει θέσει ως στόχο το 5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες έως το 2035, ενώ το Λονδίνο δεν έχει παρουσιάσει ακόμη ένα ξεκάθαρο πλάνο για την επίτευξη ούτε του προηγούμενου στόχου του 3,5%.

Η Στρατηγική Απάντηση στη Ρωσική Απειλή

Η αναγκαιότητα για ένα πρόγραμμα όπως το Deep Strike, το οποίο πάντως δεν αναμένεται να είναι επιχειρησιακά έτοιμο πριν από τη δεκαετία του 2030, υπογραμμίζεται από τα ανησυχητικά στοιχεία που παρουσίασε η βρετανική κυβέρνηση. Η ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από τα βρετανικά ύδατα έχει σημειώσει αύξηση κατά 30%, ενώ τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ έχει χρειαστεί να απογειωθούν περισσότερες από 700 φορές για να αναχαιτίσουν ρωσικά αεροσκάφη που πλησίαζαν τον συμμαχικό εναέριο χώρο. Η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, ξεκαθάρισε ότι η νέα αυτή ικανότητα ακριβείας θα επιτρέψει τη στόχευση στρατιωτικών υποδομών υψηλής αξίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων του εχθρού, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα αποτροπής στο Κρεμλίνο.

Ο αντίκτυπος των όπλων μεγάλου βεληνεκούς αποδεικνύεται ήδη στην πράξη στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στη Σύνοδο, απηύθυνε έκκληση για άμεση παράδοση συστημάτων αεράμυνας, καθώς το Κίεβο έχει εντείνει τις δικές του επιθέσεις με drones και πυραύλους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Η Ντάουνινγκ Στριτ επεσήμανε ότι τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικούς κόμβους logistics έχουν αποδείξει πώς τέτοια συστήματα μπορούν να αλλάξουν ριζικά τις ισορροπίες στο πεδίο της μάχης, υποβαθμίζοντας την επιθετική ισχύ του αντιπάλου.

Αντιδράσεις και μελλοντικές προκλήσεις

Η Μόσχα, μέσω του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Άγκυρα, εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι οι δηλώσεις των μελών του ΝΑΤΟ δεν έχουν εποικοδομητικό χαρακτήρα. Η Ρωσία υποστήριξε ότι η ροή νέων όπλων προς το Κίεβο επηρεάζει την πορεία της στρατιωτικής της επιχείρησης, αν και επανέλαβε ότι προτιμά μια πολιτική και διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.

Η σύνοδος της Άγκυρας αναδεικνύει μια Ευρώπη που επιχειρεί να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος της ασφάλειάς της, εν μέσω αμερικανικών πιέσεων και υπό τη σκιά μιας συνολικής αναθεώρησης της παρουσίας των δυνάμεων των ΗΠΑ στην ήπειρο. Το πρόγραμμα Deep Precision Strike αποτελεί το θεμέλιο αυτής της νέας, πιο αυτόνομης ευρωπαϊκής αμυντικής αρχιτεκτονικής.

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