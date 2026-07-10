Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία: 11 νεκροί και 6 τραυματίες - Απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους

Snapshot Φονική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 6, με τα θύματα να είναι πιθανόν ξένοι τουρίστες.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή της Αλμερίας και πιθανή αιτία θεωρείται η πτώση καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς όμως επιβεβαίωση από τις αρχές.

Οι νεκροί αιφνιδιάστηκαν από τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς όταν προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω μη επίσημης διαδρομής, με τέσσερις σορούς να βρέθηκαν απανθρακωμένες σε όχημα.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40°C, που αυξάνει τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών και έχει προκαλέσει εκκενώσεις κατοικιών.

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις συνθήκες πυρκαγιών στη νότια Ευρώπη, παρατείνοντας την περίοδο τους και αυξάνοντας την έκταση των καμένων περιοχών. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Δεκάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτια που σύμφωνα με τον Ισπανικό Τύπο προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος, προτού επεκταθεί σε δασώδη περιοχή στο Λος Γκαγιάρδος της Αλμερίας.

Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου έχει προκαλέσει πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι. Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με σοβαρά περιστατικά στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με χιλιάδες κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η Ισπανία ειδικότερα μαστίζεται από κύμα καύσωνα , με τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν προκαλέσει πορτοκαλί προειδοποιήσεις- το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο - σε περιοχές της Ανδαλουσίας τις τελευταίες ημέρες.

Horror en Almería: al menos 12 personas mueren cuando trataban de escapar del grave incendio de Los Gallardos pic.twitter.com/Mzgqk0MQjq — EL MUNDO (@elmundoes) July 10, 2026

Οι σοροί 11 ανθρώπων βρέθηκαν στο χωριό Μπεντάρ, λίγο έξω από το Λος Γκαγιάρδος. Τέσσερις απο αυτούς εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ενώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Αντόνιο Σαντς, υπουργός Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας, δήλωσε ότι η πυρκαγιά ήταν περίπλοκη και ραγδαία. Η περιφερειακή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει νωρίτερα έναν απολογισμό 12 νεκρών, αν και ο Σαντς διευκρίνισε ότι ο αριθμός είναι προσωρινός.

Τα θύματα εξήγησε, αιφνιδιάστηκαν από «μια πυρκαγιά που εξελισσόταν πολύ γρήγορα, με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό εξάπλωσης» σε μια περιοχή με δύσκολο έδαφος και σπίτια διάσπαρτα στην πλαγιά του λόφου. Οι νεκροί, που σύμφωνα με την Εl Pais είναι ξένοι τουρίστες, προσπάθησαν να εκκενώσουν την περιοχή «μέσω μιας διαδρομής διαφορετικής από την επίσημη διαδρομή εκκένωσης» και παρασύρθηκαν από τις φλόγες.

Ο περιφερειακός ηγέτης Χουάνμα Μορένο χαρακτήρισε τους θανάτους «τραγωδία». 'Οταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας, έγραψε στο Χ: «Οι καρδιές μας είναι βαριές και είμαστε συντετριμμένοι από τη θλίψη». Aνάμεσα στους τραυματίες ήταν ένα άτομο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εισπνοή καπνού και ένα άλλο που υπέστη εγκαύματα. Τέσσερις άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου με ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από τον πυκνό καπνό.

#Spagna, maxi rogo boschivo ad Almeria: almeno 12 morti



Le vittime intrappolate in auto durante la fuga. Ministro Sanz: 'Tragedia senza precedenti'. Il premier Sanchez: 'Profonda tristezza'



Leggi la notizia --> https://t.co/V7uDgPYEcx — Stabia Channel (@StabiaChannel) July 10, 2026

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε τον Μάιο ότι η Ισπανία θα αναπτύξει φέτος τη μεγαλύτερη δράση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών το καλοκαίρι. Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τη μεγαλύτερη πιθανότητα πυρκαγιών και μεγαλύτερες καμένες περιοχές στη νότια Ευρώπη , τη βόρεια Ευρασία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, με ορισμένα επιστημονικά στοιχεία να δείχνουν αυξήσεις των πυρκαγιων στη νότια Κίνα. Η κλιματική αλλαγή έχει παρατείνει την περίοδο των πυρκαγιών κατά περίπου δύο εβδομάδες κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ιβηρική βιώνει ολοένα και συχνότερα και παρατεταμένα κύματα καύσωνα τα τελευταία χρόνια, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες για μεγάλες πυρκαγιές. Περισσότερα από 971.000 στρέμματα κάηκαν στην Ισπανία το 2025, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), καθιστώντας την χρονιά αυτή τη χειρότερη χρονιά με πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

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