Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία: 11 νεκροί και 6 τραυματίες - Απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στη νότια Ισπανία, σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από τις φλόγες όταν προσπάθησαν να διαφύγουν «από μια διαφορετική διαδρομή από την ενδεδειγμένη», σύμφωνα με τις αρχές που πιστεύουν ότι είναι όλοι ξένοι τουρίστες.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία: 11 νεκροί και 6 τραυματίες - Απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Φονική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 6, με τα θύματα να είναι πιθανόν ξένοι τουρίστες.
  • Η φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή της Αλμερίας και πιθανή αιτία θεωρείται η πτώση καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς όμως επιβεβαίωση από τις αρχές.
  • Οι νεκροί αιφνιδιάστηκαν από τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς όταν προσπάθησαν να διαφύγουν μέσω μη επίσημης διαδρομής, με τέσσερις σορούς να βρέθηκαν απανθρακωμένες σε όχημα.
  • Η Ισπανία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40°C, που αυξάνει τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών και έχει προκαλέσει εκκενώσεις κατοικιών.
  • Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις συνθήκες πυρκαγιών στη νότια Ευρώπη, παρατείνοντας την περίοδο τους και αυξάνοντας την έκταση των καμένων περιοχών.
Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Δεκάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτια που σύμφωνα με τον Ισπανικό Τύπο προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτρικού ρεύματος, προτού επεκταθεί σε δασώδη περιοχή στο Λος Γκαγιάρδος της Αλμερίας.

Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου έχει προκαλέσει πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι. Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με σοβαρά περιστατικά στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με χιλιάδες κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η Ισπανία ειδικότερα μαστίζεται από κύμα καύσωνα , με τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν προκαλέσει πορτοκαλί προειδοποιήσεις- το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο - σε περιοχές της Ανδαλουσίας τις τελευταίες ημέρες.

Οι σοροί 11 ανθρώπων βρέθηκαν στο χωριό Μπεντάρ, λίγο έξω από το Λος Γκαγιάρδος. Τέσσερις απο αυτούς εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ενώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Αντόνιο Σαντς, υπουργός Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας, δήλωσε ότι η πυρκαγιά ήταν περίπλοκη και ραγδαία. Η περιφερειακή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει νωρίτερα έναν απολογισμό 12 νεκρών, αν και ο Σαντς διευκρίνισε ότι ο αριθμός είναι προσωρινός.

Τα θύματα εξήγησε, αιφνιδιάστηκαν από «μια πυρκαγιά που εξελισσόταν πολύ γρήγορα, με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό εξάπλωσης» σε μια περιοχή με δύσκολο έδαφος και σπίτια διάσπαρτα στην πλαγιά του λόφου. Οι νεκροί, που σύμφωνα με την Εl Pais είναι ξένοι τουρίστες, προσπάθησαν να εκκενώσουν την περιοχή «μέσω μιας διαδρομής διαφορετικής από την επίσημη διαδρομή εκκένωσης» και παρασύρθηκαν από τις φλόγες.

Ο περιφερειακός ηγέτης Χουάνμα Μορένο χαρακτήρισε τους θανάτους «τραγωδία». 'Οταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας, έγραψε στο Χ: «Οι καρδιές μας είναι βαριές και είμαστε συντετριμμένοι από τη θλίψη». Aνάμεσα στους τραυματίες ήταν ένα άτομο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εισπνοή καπνού και ένα άλλο που υπέστη εγκαύματα. Τέσσερις άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου με ελαφρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από τον πυκνό καπνό.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε τον Μάιο ότι η Ισπανία θα αναπτύξει φέτος τη μεγαλύτερη δράση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών το καλοκαίρι. Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ευθύνεται για τη μεγαλύτερη πιθανότητα πυρκαγιών και μεγαλύτερες καμένες περιοχές στη νότια Ευρώπη , τη βόρεια Ευρασία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, με ορισμένα επιστημονικά στοιχεία να δείχνουν αυξήσεις των πυρκαγιων στη νότια Κίνα. Η κλιματική αλλαγή έχει παρατείνει την περίοδο των πυρκαγιών κατά περίπου δύο εβδομάδες κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ιβηρική βιώνει ολοένα και συχνότερα και παρατεταμένα κύματα καύσωνα τα τελευταία χρόνια, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες για μεγάλες πυρκαγιές. Περισσότερα από 971.000 στρέμματα κάηκαν στην Ισπανία το 2025, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), καθιστώντας την χρονιά αυτή τη χειρότερη χρονιά με πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026 – Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξή τους

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση - Άνοιξε το αεροδρόμιο

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία: 11 νεκροί τουρίστες - Απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους, ενώ προσπαθούσαν να γλιτώσουν

10:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η γηραιότερη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Καλοκαιρινές εργασίες: Ο Κιμ ανακαινίζει 9 παλάτια του στην ύπαιθρο της Βόρειας Κορέας - Αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες

10:00ΥΓΕΙΑ

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το παράσιτο που προκαλεί την επιδημία «εκρηκτικής διάρροια» στις ΗΠΑ

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο εν πτήσει - Επιβάτης κινδύνευσε να εκτιναχθεί εκτός του αεροπλάνου

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Economist: «Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027»

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βρέφος 10 μηνών πνίγηκε με την τροφή του - Διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην Αθήνα

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχοι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μία ανάσα από την Ντάουνικγκ Στριτ ο Άντι Μπέρναμ: Μοναδικός υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών - «Ελπίζω η τρίτη φορά μου να είναι η τυχερή»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συγκλονιστικό βίντεο με εργαζόμενο να βγαίνει καμένος μέσα από το φλεγόμενο κτήριο

09:17ΥΓΕΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη από τον ΠΟΥ: Αυτοί είναι οι 2 τύποι καρκίνου που θα είναι συχνότεροι στο μέλλον

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή αέρια μάζα «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Αγρότης έγινε viral χρησιμοποιώντας drone για... μεταφορικό μέσο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο βοσκός και το λιοντάρι - H κίνηση ματ που του έσωσε τη ζωή

08:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Η λέξη ντροπή δεν αρκεί για το πολιτικό του κατάντημα»

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο στη Hurriyet: Οι S-400 πουλήθηκαν σε χώρα του Κόλπου – Θα ανακοινωθεί σήμερα

08:50WHAT THE FACT

Ένας άνδρας νόμιζε ότι βρήκε χρυσό, όμως ο βράχος που ξεθάψε ήταν αρχαιότερος από τη Γη

08:48ΚΟΣΜΟΣ

«Ή αυτή ή εμείς» - Ποιος σκότωσε την Μπερεζόφσκα, πώς εκτέλεσαν τη βομβίστρια του Μονακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο εν πτήσει - Επιβάτης κινδύνευσε να εκτιναχθεί εκτός του αεροπλάνου

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχοι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συγκλονιστικό βίντεο με εργαζόμενο να βγαίνει καμένος μέσα από το φλεγόμενο κτήριο

09:17ΥΓΕΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη από τον ΠΟΥ: Αυτοί είναι οι 2 τύποι καρκίνου που θα είναι συχνότεροι στο μέλλον

23:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νυχτερινό χάος στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου πήρε το «100» και ζήτησε σύλληψη βουλευτών της ΝΔ

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο στη Hurriyet: Οι S-400 πουλήθηκαν σε χώρα του Κόλπου – Θα ανακοινωθεί σήμερα

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή αέρια μάζα «κυκλώνει» την Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η επίμονη δίνη στη Βαλτική φέρνει αλλαγές στην Ευρώπη – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

06:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Ιουλίου

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

08:50WHAT THE FACT

Ένας άνδρας νόμιζε ότι βρήκε χρυσό, όμως ο βράχος που ξεθάψε ήταν αρχαιότερος από τη Γη

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βρέφος 10 μηνών πνίγηκε με την τροφή του - Διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην Αθήνα

08:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άργος - Ξεσπά η μητέρα του 20χρονου: «Είναι επαγγελματίες δολοφόνοι, όχι αστυνομικοί - Το παιδί δέχθηκε 7 σφαίρες στο κεφάλι, οι 3 δεν έχουν αφαιρεθεί ακόμα»

13:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 9/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.700.000 ευρώ

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Αγρότης έγινε viral χρησιμοποιώντας drone για... μεταφορικό μέσο

16:00ΕΘΝΙΚΑ

Viper: Ποιο είναι το ελληνικό F-16 που κυριαρχεί στο Αιγαίο - Σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Γιατί έχασε την ψυχραιμία του με τον πρίγκιπα Χάρι – Αναταραχή στο παλάτι

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο βοσκός και το λιοντάρι - H κίνηση ματ που του έσωσε τη ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ