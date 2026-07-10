Τι πρέπει να γνωρίζετε για το παράσιτο που προκαλεί την επιδημία «εκρηκτικής διάρροια» στις ΗΠΑ

Η κυκλοσπορίαση είναι μια εντερική λοίμωξη που προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis. Μπορεί να προκαλέσει συχνή και επείγουσα υδαρή διάρροια, που μερικές φορές περιγράφεται ως «εκρηκτική», μαζί με κράμπες, φούσκωμα, ναυτία, κόπωση και απώλεια όρεξης.

Τα κρούσματα έχουν αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες εβδομάδες στις ΗΠΑ, σε βαθμό μεγαλύτερο απ' ό,τι συνήθως συμβαίνει ετησίως κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν επί του παρόντος συσσωρεύσεις λοιμώξεων, αλλά η ακριβής πηγή δεν έχει επιβεβαιωθεί σε εθνικό επίπεδο.

Τι είναι η κυκλοσπορίαση;

Η κυκλοσπορίαση είναι μια τροφιμογενής ή υδατογενής παρασιτική λοίμωξη. Οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται τρώγοντας τρόφιμα ή πίνοντας νερό μολυσμένο με κόπρανα που περιέχουν το παράσιτο Cyclospora.

Το παράσιτο μολύνει το λεπτό έντερο. Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν περίπου μία εβδομάδα μετά την έκθεση, αλλά το εύρος μπορεί να κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως δύο εβδομάδες ή και περισσότερο.

Η ασθένεια συνήθως δεν είναι απειλητική για τη ζωή σε υγιείς ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι παρατεταμένη, πολύ ενοχλητική και σαφώς πιο σοβαρή σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ποια συμπτώματα προκαλεί η κυκλοσπορίαση;

Το κύριο σύμπτωμα είναι η υδαρής διάρροια που μπορεί να είναι συχνή και επείγουσα (εκρηκτική). Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται, γεγονός που μερικές φορές κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι αναρρώνουν πριν η ασθένεια επιστρέψει.

Συνήθη συμπτώματα:

Υδαρής διάρροια

Κράμπες στο στομάχι

Φούσκωμα και αέρια

Ναυτία

Απώλεια όρεξης

Κόπωση

Απώλεια βάρους

Χαμηλός πυρετός

Έμετος (σε ορισμένες περιπτώσεις)

Χωρίς θεραπεία, τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν από αρκετές ημέρες έως περισσότερο από έναν μήνα. Η κόπωση μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μετά τη βελτίωση της διάρροιας.

Πώς εξαπλώνεται η κυκλοσπορίαση;

Το παράσιτο εξαπλώνεται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού, συνήθως όχι από άμεση επαφή από άτομο σε άτομο. Αυτό συμβαίνει επειδή το παράσιτο χρειάζεται χρόνο εκτός του σώματος, συχνά μία έως δύο εβδομάδες στο περιβάλλον, πριν γίνει μολυσματικό.

Προηγούμενα κρούσματα έχουν συνδεθεί με φρέσκα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των φυλλωδών λαχανικών, των βοτάνων και των μούρων. Αυτά τα τρόφιμα συχνά τρώγονται ωμά, πράγμα που σημαίνει ότι το μαγείρεμα δεν είναι πάντα διαθέσιμο ως μέτρο ασφαλείας.

Το πλύσιμο των προϊόντων εξακολουθεί να είναι σημαντικό, αλλά μπορεί να μην απομακρύνει κάθε παράσιτο. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο τα κρούσματα μπορεί να είναι δύσκολο να αποτραπούν όταν η μόλυνση έχει συμβεί νωρίτερα στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Πώς διαγιγνώσκεται η κυκλοσπορίαση;

Η νόσος διαγιγνώσκεται με εξέταση κοπράνων, αλλά μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο εάν ο γιατρός ζητήσει συγκεκριμένα εξέταση για το εν λόγω παράσιτο. Οι συνήθεις εξετάσεις κοπράνων δεν το περιλαμβάνουν πάντα.

Οι ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν επαγγελματία υγείας εάν η διάρροια είναι επίμονη, σοβαρή, επαναλαμβανόμενη ή σχετίζεται με πρόσφατο ταξίδι, υποψία έκθεσης σε μολυσμένα τρόφιμα ή γνωστή τοπική εστία.

Η ιατρική περίθαλψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για ηλικιωμένους ενήλικες, εγκύους, μικρά παιδιά, άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή οποιονδήποτε έχει συμπτώματα αφυδάτωσης.

Πώς αντιμετωπίζεται η κυκλοσπορίαση;

Η τυπική θεραπεία είναι ο συνδυασμός αντιβιοτικών με συνταγή γιατρού. Οι εναλλακτικές λύσεις είναι περιορισμένες και οι επιλογές θεραπείας μπορεί να είναι πιο περίπλοκες για άτομα με αλλεργία σε σουλφοναμίδια ή εγκύους και θηλάζουσες ή άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις.

Η υποστηρικτική φροντίδα έχει επίσης σημασία. Πίνετε υγρά, χρησιμοποιήστε πόσιμο διάλυμα ενυδάτωσης εάν η διάρροια είναι έντονη και ζητήστε βοήθεια αν έχετε σημάδια αφυδάτωσης όπως ζάλη, πολύ λίγη ούρηση, ξηροστομία, σύγχυση ή ταχυπαλμία.

Μην βασίζεστε σε αντιδιαρροϊκά φάρμακα χωρίς ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά, επίμονα ή συνοδεύονται από πυρετό ή αίμα στα κόπρανα.

Πώς μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο

Η ασφάλεια των τροφίμων δεν μπορεί να εξαλείψει όλους τους κινδύνους, αλλά μπορεί να μειώσει την έκθεση.

Πλύνετε τα χέρια σας πριν από την προετοιμασία του φαγητού

τα χέρια σας πριν από την προετοιμασία του φαγητού Ξεπλύνετε τα φρούτα και τα λαχανικά με τρεχούμενο νερό πριν τα φάτε, τα κόψετε ή τα μαγειρέψετε

τα φρούτα και τα λαχανικά με τρεχούμενο νερό πριν τα φάτε, τα κόψετε ή τα μαγειρέψετε Τρίψτε τα σκληρά προϊόντα όπως τα πεπόνια και τα αγγούρια με μια καθαρή βούρτσα

τα σκληρά προϊόντα όπως τα πεπόνια και τα αγγούρια με μια καθαρή βούρτσα Κόψτε τις κατεστραμμένες ή μελανιασμένες περιοχές και ψύξτε τα κομμένα προϊόντα εντός δύο ωρών

Συμπέρασμα

Η κυκλοσπορίαση είναι μια παρασιτική λοίμωξη που αυξάνεται το καλοκαίρι και μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη, υδαρή και μερικές φορές εκρηκτική διάρροια. Οι τρέχουσες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν αυξανόμενα κρούσματα και συρροές, αλλά δεν υπάρχει ακόμη μία επιβεβαιωμένη εθνική πηγή.

Η ασφαλέστερη αντίδραση είναι η πρακτική: αναγνωρίστε την επίμονη διάρροια, ρωτήστε για συγκεκριμένες εξετάσεις για το παράσιτο Cyclospora, ενυδατωθείτε καλά, χρησιμοποιήστε τη συνταγογραφούμενη θεραπεία όταν χρειάζεται και ακολουθήστε στενά τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των φρέσκων προϊόντων και τη δημόσια υγεία.

Πηγές:

bbc.com

cnn.com

cdc.gov